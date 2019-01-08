На общественном радио Будапешта стартовал новый сезон программы для украинцев
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На общественном радио Будапешта стартовал новый сезон программы для украинцев

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Новости На общественном радио Будапешта стартовал новый сезон программы для украинцев

Еженедельная радиопрограмма «Голос Будапешта» рассказывает о жизни в Венгрии. Ее производит на волонтерских началах украинский радиоменеджер Наталья Лященко.

4 января на общественном радио Будапешта Civil Radio FM 98.0 стартовал новый сезон программы «Голос Будапешта» – единственной радиопрограммы на русском языке в Будапеште и Венгрии. Ведущая программы – Наталья Лященко, директор украиноязычной волынской радиостанции «Радио Один», глава Всеукраинской ассоциации вещания громад. Об этом радиоменеджер написала на своей Facebook-странице.

На общественном радио Будапешта стартовал новый сезон программы для украинцев

У радиопрограммы есть отдельная Facebook-страница, на которой указано, что проект стартовал в эфире Civil Radio 7 сентября 2018-го. Среди последних освещавшихся тем, в частности, адаптация экспатов, поиск работы, подготовка к собеседованию и правильное составление трудового договора.

В комментарии «Телекритике» Наталья Лященко отметила, что проект является не коммерческим, он выходит на общественном радио раз в неделю.

«Программа “Голос Будапешта” выходит еженедельно с двумя повторами. Хронометраж 57 минут (3 минуты в час станция имеет право на размещение рекламы). Я плотно работаю с коллективом уже много лет, во многих других проектах. Идея запуска программы была выдвинута ими. Данная программа – это попытка охватить аудиторию экспатов стран бывшего Союза, в первую очередь – Украины, поскольку украинцы – одна из самых многочисленных общин в Венгрии. Программа идет в записи, я ее произвожу самостоятельно, так как больше времени привожу в Будапеште. Тематика программы – прикладная – гости программы люди, которые служат примером слушателям в чем-то, делятся опытом жизни в чужой стране», – сообщила Наталья Лященко.

Венгерское Civil Radio позиционирует себя как независимая от политических и экономических групп интересов радиостанция. Радиопередачи вещателя освещают вопросы общественной тематики, в том числе вопросы социальной справедливости, окружающей среды, защиты потребителей, этнических групп, культурных мероприятий, праздников, традиций, художественных выставок, концертов, исполнительского искусства и тому подобное. На сайте вещателя указано, что радиостанция управляется Фондом гражданского радио, который был создан в Будапеште в 1993 году для поддержки и популяризации неправительственного и некоммерческого радиовещания. Данный фонд основан четырьмя ассоциациями, финансируется за счет добровольческих взносов, грантов и других форм финансовой помощи.

Как сообщалось ранее, государственный телеканал иновещания UATV в начале года открыл два корреспондентских пункта в Анкаре и Варшаве и сообщил о включении вещателя в пакет одного из провайдеров Непала. В карте покрытия канала Венгрия не фигурирует. За иновещание отвечает Министерство информационной политики, дотация предприятия «Мультимедийная платформа иновещания», которое объединяет UATV и информационное агентство «Укринформ»,  составляет 424 млн 716 тыс. гривен из государственного бюджета в 2019-м.

Напомним, между Украиной и Венгрией в 2018-м разгорелся скандал вокруг вопроса изучения украинского языка в венгерскоязычных школах юга Закарпатской области. После этого Венгрия начала блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО. Конфликт был использован для информационной атаки российской пропагандой.

Для коллажа использовано фото Gettyimages:3367296
Photo by Evans/Three Lions/Getty Images

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