На общественном радио Будапешта стартовал новый сезон программы для украинцев

4 января на общественном радио Будапешта Civil Radio FM 98.0 стартовал новый сезон программы «Голос Будапешта» – единственной радиопрограммы на русском языке в Будапеште и Венгрии. Ведущая программы – Наталья Лященко, директор украиноязычной волынской радиостанции «Радио Один», глава Всеукраинской ассоциации вещания громад. Об этом радиоменеджер написала на своей Facebook-странице.

У радиопрограммы есть отдельная Facebook-страница, на которой указано, что проект стартовал в эфире Civil Radio 7 сентября 2018-го. Среди последних освещавшихся тем, в частности, адаптация экспатов, поиск работы, подготовка к собеседованию и правильное составление трудового договора.

В комментарии «Телекритике» Наталья Лященко отметила, что проект является не коммерческим, он выходит на общественном радио раз в неделю.

«Программа “Голос Будапешта” выходит еженедельно с двумя повторами. Хронометраж 57 минут (3 минуты в час станция имеет право на размещение рекламы). Я плотно работаю с коллективом уже много лет, во многих других проектах. Идея запуска программы была выдвинута ими. Данная программа – это попытка охватить аудиторию экспатов стран бывшего Союза, в первую очередь – Украины, поскольку украинцы – одна из самых многочисленных общин в Венгрии. Программа идет в записи, я ее произвожу самостоятельно, так как больше времени привожу в Будапеште. Тематика программы – прикладная – гости программы люди, которые служат примером слушателям в чем-то, делятся опытом жизни в чужой стране», – сообщила Наталья Лященко.

Венгерское Civil Radio позиционирует себя как независимая от политических и экономических групп интересов радиостанция. Радиопередачи вещателя освещают вопросы общественной тематики, в том числе вопросы социальной справедливости, окружающей среды, защиты потребителей, этнических групп, культурных мероприятий, праздников, традиций, художественных выставок, концертов, исполнительского искусства и тому подобное. На сайте вещателя указано, что радиостанция управляется Фондом гражданского радио, который был создан в Будапеште в 1993 году для поддержки и популяризации неправительственного и некоммерческого радиовещания. Данный фонд основан четырьмя ассоциациями, финансируется за счет добровольческих взносов, грантов и других форм финансовой помощи.

Как сообщалось ранее, государственный телеканал иновещания UATV в начале года открыл два корреспондентских пункта в Анкаре и Варшаве и сообщил о включении вещателя в пакет одного из провайдеров Непала. В карте покрытия канала Венгрия не фигурирует. За иновещание отвечает Министерство информационной политики, дотация предприятия «Мультимедийная платформа иновещания», которое объединяет UATV и информационное агентство «Укринформ», составляет 424 млн 716 тыс. гривен из государственного бюджета в 2019-м.

Напомним, между Украиной и Венгрией в 2018-м разгорелся скандал вокруг вопроса изучения украинского языка в венгерскоязычных школах юга Закарпатской области. После этого Венгрия начала блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО. Конфликт был использован для информационной атаки российской пропагандой.

Для коллажа использовано фото Gettyimages:3367296

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