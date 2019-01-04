UATV ОТКРЫЛ ВТОРОЙ КОРПУНКТ ЗА РУБЕЖОМ
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UATV ОТКРЫЛ ВТОРОЙ КОРПУНКТ ЗА РУБЕЖОМ

от Telekritika
От Telekritika 13
Главная Новости UATV ОТКРЫЛ ВТОРОЙ КОРПУНКТ ЗА РУБЕЖОМ

Государственный телеканал иновещания UATV открыл в Анкере корреспондентский пункт. Это второй корпункт телеканала за рубежом после Варшавы.

Корреспондентское бюро канала иновещания в Турции официально начало работать 2 января и уже подготовило первые сюжеты. В корпункте работают Ольга Будник, корреспондент «Укринформ», и оператор Эдие Катаман. Они будут готовить для зрителей UATV новости о событиях из жизни украинцев в Турции и о происходящем в стране, говорится сообщении телеканала.

Эдие Катаман переехала в Анкару из Крыма в 2013 году, когда поступила в университет. Эдие работала на проектах радио «Мейдан», телеканалах АТR и «Ляле» в Крыму. Позже – стажировалась на медийных площадках Чехии и Нидерландов, работала в проектах первого государственного телеканала Турции – ТРТ.

Перед Новым годом иновещатель сообщил, что открыл корреспондентский пункт канала в Варшаве.

Напомним, «Мультимедийная платформа иновещания», которая объединяет международный информационный телеканал UATV и информационное агентство «Укринформ», получит в следующем году 424 млн 716 тыс. гривен с госбюджета. Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ на этот год – 458,2 млн грн. В этом году финансирование Мультимедийной платформы иновещания возросло вдвое по сравнению с 2017-м – с 217,8 млн до 458,2 млн грн. Эта сумма соответствует прописанной по закону сумме в 0,06% бюджета за прошлый год. Структуру бюджета у МПИ не раскрывали. Предприятие подчиняеться Министерству информационной политики.

Фото: UATV

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