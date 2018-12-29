UATV открыл свой первый корпункт за рубежом
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UATV открыл свой первый корпункт за рубежом

от Telekritika
От Telekritika 14
Главная Новости UATV открыл свой первый корпункт за рубежом

Государственный телеканал иновещания UATV открыл в Варшаве корреспондентский пункт. Это первый корпункт телеканала за рубежом.

Корпункт, созданный совместно с украинским информационным агентством «Укринформ», уже информирует зрителей телеканала о самых интересных событиях и жизни украинцев в ​​Польше, а также новостях соседней страны, говорится в сообщении телеканала.

«Для нас это новый опыт, год работы и переговоров, – рассказывает начальник отдела международной информации «Мультимедийной платформы иновещания» Варвара Миранкова. – Начать решили с Польши – это наш близкий сосед, близкий по духу и традициям, и диаспора украинская в этой стране – едва ли не самая большая в мире. К тому же, там было легко найти украинских корреспондентов. UATV в Польше представляет Юрий Банахевич – корреспондент «Укринформа», он уже много лет живет в Варшаве, и оператор Игорь Антонюк, который почти шесть лет работал в корпунктах крупнейших украинских телеканалов в Лондоне, Вашингтоне, Берлине и Варшаве».

По словам Варвары Миранковой, цель корпункта UATV – «говорить об Украине» и освещать властную позицию. «Мы придерживаемся своего курса – рассказываем об Украине миру, освещаем жизнь нашей диаспоры в Польше, события и мероприятия, связанные с Украиной, визиты лидеров», – добавила Варвара Миранкова.

UATV продолжит работать над расширением сети собственных корпунктов в мире. «Совсем скоро UATV будет получать самые свежие новости еще из одной европейской столицы», – говорится в сообщении.

Напомним, «Мультимедийная платформа иновещания», которая объединяет международный информационный телеканал UATV и информационное агентство «Укринформ», получит в следующем году 424 млн 716 тыс. гривен. Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ на этот год – 458,2 млн грн. В этом году финансирование Мультимедийной платформы иновещания возросло вдвое по сравнению с 2017-м – с 217,8 млн до 458,2 млн грн. Эта сумма соответствует прописанной по закону сумме в 0,06% бюджета за прошлый год.

Фото: скриншот эфира UATV

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