Нацсовет наказал канал «Київ TV» за телемагазины и Поплавского
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Нацсовет наказал канал «Київ TV» за телемагазины и Поплавского

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 76
Главная Новости Нацсовет наказал канал «Київ TV» за телемагазины и Поплавского

Телеканал превысил допустимую квоту для телемагазинов и не указал информацию о наличии фонограммы в рекламе концерта Михаила Поплавского.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 17 января объявил предупреждение телеканалу «Київ TV» (КП Киевского городского совета «Телекомпания «Киев») из-за нарушений по рекламе. У телеканала есть месяц на исправление.

Результаты проверки, объявленной 14 ноября, подтвердили нарушения – превышение квоты на трансляцию телемагазинов (4 часа 6 минут в сутки против допустимых 3 часов) и отсутствие информации об использования фонограммы в рекламе концертной программы Михаила Поплавского.

Мониторинг телеканала «Київ TV» 30 октября зафиксировал 4 часа 6 минут телемагазинов, непрерывная продолжительность трансляции телепродажи (в 19:45, 20:42, 21:52) составляла по 2 минуты – это меньше предусмотренной законодательством минимальной продолжительности (15 минут). Кроме того, вещатель не указал использование фонограмм исполнителями музыкальных произведений во время трансляции рекламы украинского шоу Михаила Поплавского «Я в тебе один» (в 18:20, 19:48, 20:45, 21:54).

Рекламное законодательство ограничивает трансляцию телемагазинов 15 минутами в час, максимальное количество выходов в сутки не должно превышать восьми, а общий объем трансляции – трех часов в сутки (пункт 7 статьи 5-1 закона «О рекламе»).

В декабре предупреждение за нарушение суточной квоты телемагазинов получил музыкальный канал О-TV. Еще раньше – 8 ноября, Нацсовет объявил предупреждение телеканалу ECO TV за аналогичное нарушение.

Напомним, столичный телеканал «Київ TV» входит в условный медиахолдинг Киевского горсовета вместе с «Радіо Київ» и интернет-газетой «Вечірній Київ». Муниципальные СМИ не раз критиковали за пиар мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: YouTube

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Pay TV, регуляция, рекламный рынок

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