⚡ Кличко сменил руководителя «Радіо Київ»

Столичный муниципальный вещатель «Радіо Київ» (КП «Радіостанція “Голос Києва”»), которая входит в условный медиахолдинг Киевской городской администрации, сменил директора. Вместо Андрея Васина радиостанцию возглавила Наталья Лященко – радиоменеджер, глава Всеукраинской ассоциации вещания громад. Соответствующее распоряжение мэра Киеве Виталия Кличко было принято в понедельник, 27 мая.

Андрей Васин будет уволен по соглашению сторон 26 июля после окончания 58-дневного отпуска. До этого времени Наталья Лященко будет временным исполняющим обязанности директора, говорится в документе.

В комментарии «Телекритике» Наталья Лященко сообщила, что вещатель сменил музыкальное направление: «Изменения в эфире уже слышны. Из эфира мы убрали музыку на русском языке, играют современные украинские и зарубежные хиты», – сообщила директор радиостанции.

В дальнейшем планируется некая кооперация с другими муниципальными СМИ: «Надеюсь, нам удастся сделать много интересного. Мы должны стать частью жизни Киева, а не жить отдельно, прямо как чужие», – отметила Наталья.

Напомним, Наталья Лященко ранее была топ-менеджером радиостанций «Радио Один», Star FM, телеканалов Star TV и «Погода ТБ». С 2015-го Наталья возглавляла Всеукраинскую ассоциацию вещания громад (УАМГ). Как сообщалось, 30 мая Верховная Рада выбрала на вакантную позицию члена Нацсовета одного из кандидатов, который выдвигался от УАМГ. 7 мая столичный телеканал Киевского горсовета «Київ TV» возглавил Юрий Лященко.

Как известно, в условный медиахолдинг Киевского горсовета входят: телеканал «Київ TV», «Радіо Київ» и интернет-газета «Вечірній Київ». Напомним, в прошлом году телеканал «Київ TV» просил утвердить бюджет на 2019-й в размере 92,12 млн гривен; «Радіо Київ» – 15 млн гривен; коммунальное предприятие «Центр публичной коммуникации и информации», созданное после реформирования «Вечірнього Києва» из печатной газеты в интернет-сайт – 23,85 млн гривен.

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