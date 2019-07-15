📺«Новому каналу» – 21, «Репортеру» – 20: Иванна Найда о том, как все начиналось

В 1998 украинский телеэфир пополнился очередным каналом. История того «Нового канала», который мы знаем сейчас, началась формально в середине 90-х, когда телекомпания NCU получила первую лицензию на вещание на 50-й телечастоте. Эфирное время делилось по 12 часов – первым о праве вещания на этой частоте заявил телеканал СТБ, запустив эфир в 1997 году. О владельце оставшихся 12 часов эфирного времени было ничего неизвестно вплоть до зимы 1998 года. Тогда в украинских газетах заговорили о неком новом канале, который вскоре так и зарегистрировали во всех официальных документах, а 25 февраля 1998 года «Новый» с забавным логотипом в кружочке начал свое вещание.

Первое время сетка «Нового» не составляла никакой конкуренции таким монополистам эфира, как 25-й, 7-й или 30 канал. Эфирное вещание, происходившее в основном в дневное время, не заходя в прайм, состояло из советских, зарубежных художественных и документальных лент, а также из программы о музыке. Именно таким был «Новый канал» вплоть до 15 июля 1998 года. Тем летом Национальный совет по телевидению и радиовещанию выделил каналу 52-ю частоту, тем самым разделив эфирное вещание СТБ и «Нового». Первым авторским проектом канала стала «Студия», которую вели Лидия Таран и Анастасия Образцова. Сегодня сложно сказать, о чем была эта программа, так как в зависимости от времени суток ведущие могли озвучивать анонсы предстоящих фильмов, обсуждать события в стране или желать телезрителям хорошего утра.

Расширить аудиторию канала и создать качественный продукт, отличающий бренд «Нового» на рынке – главные цели, которые ставила перед собой новая команда во главе с Александром Ткаченко, пришедшая на канал в начале 1999 года. Пожалуй, одним из главных детищ этой команды стал «Репортер», появившийся впервые в эфире 14 июня 1999 года.

У новостей на «Новом» сразу было много особенностей, привлекающих зрителей, привыкших к «московской школе» эфирного вещания. Например, в газетах часто писали о студии, которая была не похожа ни на одну из существующих на то время в эфире. Ее называли «космической», «модернистской» и просто «ультрасовременной». Да и усилия к созданию первой новостной службы прилагались немалые – если сейчас на «Новом» штат сотрудников приближается к тысячи, тогда было 150 работников, 50 из которых работали над «Репортером».

Из революционного – «Репортер» принес массу прямых эфиров, которые, во-первых, были технически непростым явлением для тогдашнего вещания, а во-вторых, в разы ускорили оперативность подачи информации. Формат подачи новостей также отличался – журналисты «Репортера» брали пример с BBC, максимально стараясь соблюсти в новостях баланс мнений. Уже через год программа новостей «Нового» получила первое признание – в 2000 году «Репортер» – победитель Национальной телевизионной премии «Телетриумф» в номинации «Лучшая информационная программа», в 2001-м – победитель конкурса средств массовой информации «Золотое перо».

Первой ведущей службы новостей «Нового канала» стала 26-летняя журналистка Иванна Найда.

О приходе Иванны на «Новый канал»

Я не шла на «Новый» сама. Я шла с командой. Мы достаточно много уже прошли вместе до того, у нас был большой опыт совместной работы над созданием «Післямови», например. При этом мы еще были молодыми и между нами сохранялись неформальные отношения. Так что работа с такими людьми для меня была в удовольствие. Но скажу сразу, что быть ведущей я не планировала никогда. Спустя много лет, я даже не представляю, что подвигло Александра Ткаченко сделать мне это предложение. Но я отлично помню, как он это сделал. И было это чуть ли не в коридоре. Чтобы вы понимали, это решение ранее даже не обсуждалось. Меня спросили в лоб: «Будешь ведущей?» Я сказала «да». Но переживаний в связи с этим была масса: а вдруг у меня не получится? А как же журналистика? Это же то, что я уже умею и люблю. Если что пойдет не так, возьмете меня назад? (Смеется.)

Сейчас постараюсь передать разговор дословно:

Ткаченко: Будешь ведущей?

Найда: А если я не смогу?

Ткаченко: Если бы я себе говорил, что я чего-то не смогу, то я бы очень многого не сделал в этой жизни.

И все. Вот так я стала ведущей новостей на «Новом канале».

Первое впечатление от работы на «Новом»

Я не воспринимала «Новый канал» как проект. Для меня важна была команда, с которой мы вместе создавали «Післямову», потом запускали ТСН на студии «1+1». Нас ограничивали, закрывали и мы переходили на другой канал. И для меня было важнее всего – быть в этой команде. И на тот момент место, где бы мы работали вместе, не играло никакой роли. Если говорить про эту команду, то, конечно, я имею в виду Александра Ткаченко, Игоря Куляса, который на то время работал нашим главным редактором, Олега Задоянчука, который также был моим выпускающим редактором. Он, к сожалению, погиб во время этой войны. Светлая ему память… Также это Вика Мельникова, Вова Павлюк, Алена Еремеева.

У нас была своя фишечка – Лена Мельник. Она имела на то время какие-то страшные связи в Министерстве внутренних дел, поэтому у нас была очень сильная криминальная рубрика. Потом с нами был еще Андрей Шевченко, он был ведущим. Света Усенко, журналистка, Захар Бутырский, Инна Славинская, Витя Коваленко, Ира Павленок, Паша Кужеев, Таня и Леша Высоцкие, Карина Самохвалова.

С кого брали пример, создавая «Репортер»

У нас был уже опыт работы над ТСН. Плюс нас командировали в Лондон. Мы посетили ключевые новостийные каналы, как BBC, например. Но в целом новостной блок на «Новом» мы создавали по-новому каждый день. Помню, после каждого выпуска мы оставались и часами обсуждали каждый сюжет в подробностях. Мы просто горели этим. Это была неимоверная команда.

О том, как создавался образ ведущей «зеленой студии»

Значит было так: сказали мне, что буду я ведущей. Люба Стасюк, наш стилист, купила мне костюмов. Я в этом выборе даже не принимала участие. Люба знала мой размер и выбрала на свой вкус. Потом меня отвели в парикмахерскую, сделали идиотскую прическу, которую потом мы поменяли. (Смеется.) И у меня был визажист, который меня красил. Я была тогда девочка молодая, так что ничего сверхъестественного с моей внешностью делать не пришлось.

Остальное – дело техники. Царство небесное Нине Иосифовне Марчук, она была удивительным человеком и нашим литературным редактором, соответственно работала со мной и моей речью, чтобы я в эфире звучала как надо. Слава богу, я – україномовна людина, тож з мовою у мене проблем ніколи не було. Я до 7 лет вообще по-русски не говорила. Проблема в моей речи была в том, что я разговаривала скороговоркой. Так что поначалу по полчаса, потом уже по пятнадцать минут мы с Ниной Иосифовной посвящали скороговоркам. Моя задача была в том, чтобы произнести текст настолько четко и быстро, чтобы всем было понятно, о чем я говорю. (Смеется.)

Особенности «Репортера»

Сразу могу сказать о нескольких вещах, которые отличали нас от других. Это большие лайфы, истории, которые по хронометражу были не характерны для новостных блоков того времени. Повторюсь, что криминальной рубрикой мы очень выделялись. Мы делали еще массу качественных расследований. Плюс у нас были гости в прямом эфире. Ну и в целом, мне казалось, что по сравнению с другими каналами, мы выглядели как-то менее ограниченными и более любознательными.

Как создавались новости на «Новом» с технической точки зрения

В то время были только кассеты. У нас были три монтажки и одна просмотровая. И все. Из-за того, что был линейный монтаж, многие возможности видео были ограниченными, приходилось играться с интершумами. И технически в то время это было очень сложно сделать. Не забываем про очереди. Нужно было сначала отстоять очередь в просмотровую, отсмотреть снятый материал, потом занять место в монтажке. (Смеется.)

Вообще у нас была очень сильная операторская группа. К примеру, с нами работал Павел Муравьев, позже он стал главным оператором на «Новом». Остальные пришли из «Післямови», а это была очень крепкая школа. Поэтому требования к качеству съемки и к монтажу у нас были очень высокими. Мне кажется, это тоже выделяло нас среди остальных каналов. Помню, после каждого выпуска к нам приходил Саша Ткаченко с небольшой бумажечкой и читал замечания к каждому сюжету.

О работе с Александром Ткаченко

Мне кажется, в то время то, что делал Саша, – для него было новым. Ведь представьте, до «Нового» он же был обычным журналистом и вскоре первым из нас стал менеджером, который должен был все контролировать. Но в этом и заключается основной плюс работы с ним. Именно потому, что в прошлом он был журналистом и еще каким крутым политическим журналистом! И чтобы ты не делал в дальнейшем уже как топ-менеджер, журналист уже у тебя в крови. Например, когда в начале 2000-х мы как журналисты выступали за свободу слова и нормы, которые мы бы хотели соблюдать, – это были те нормы, которые мы создавали вместе с Сашей.

О первой славе

Я признаюсь, что не чувствовала никакой волны популярности. Но есть некий барьер узнаваемости, и это происходит даже сейчас. К примеру, прохожие на улице понимали, что они меня знают, но, как правило, не понимали, откуда. Такой себе хороший знакомый, не помню, где мы с ним познакомились. (Смеется.)

Я не могу сказать, что сильно тосковала по этой профессии после ухода. Знаете, есть такой стереотип, что если ты уже работаешь в кадре, то это не работа, а целый обмен энергией со зрителями, от которого достаточно сложно отказаться. Я с этим не могу согласиться. Я всегда была журналистом, не ведущей. Основное для меня было – создание текста, формы, информации. А роль ведущей – просто сидеть и вещать. Мне это нравилось в меньшей мере, чем активная вовлеченность в информационное пространство.

Закат карьеры ведущей

Я ушла из-за цензуры. Это правда. Нам практически каждый день напрямую из Администрации президента приходили по факсу письма. В них были разнарядки. Например, в новостях вы можете говорить про это, но про это говорить нельзя, эти люди могут комментировать события, а эти – нет. Признаюсь, эти «темники» до меня как ведущей вообще не доходили. Все останавливалось на уровне главного редактора. Я могла их увидеть просто как интересную бумажку. Мы, конечно, их зачитывали вслух, смеялись и выбрасывали. Так было первое время. Но потом начали наблюдать за своими коллегами из других новостных служб и поняли, что они-то на них реагируют.

Понятно, что длительный период мы были такими смелыми и умными, потому что за нами была стена и нам позволяли это делать. Но по прошествии времени и до нас дошла цензура. Помню, после этого собрались я, Андрей Шевченко и Игорь Куляс. Буквально за полчаса, в наш обед, мы спросили друг друга: «Уходим?». Ответ был очевиден. Тогда я и оставила службу новостей, но продолжила работать на «Новом».

Про изменения в медиапространстве за последние 20 лет

Я вам признаюсь, после ухода в 2002 году из политической журналистики, я к ней больше не возвращалась. И я этому рада. Сегодня я читаю новостные сайты, но практически не смотрю выпуски новостей. Мне вправду сложно сказать, что поменялось. Многое. И в первую очередь – мы.

Программа новостей «Репортер» и «Спортрепортер» ушли из эфира в 2013 году. Штат сотрудников «Репортера» был частично расформирован, другая часть перешла в новый развлекательный и информационный проект «Абзац!», который закрыли в 2017 году.

Напомним, с 2012 года Иванна Найда – член команды 1+1 media. Сейчас Найда занимает должность генерального продюсера нишевых каналов холдинга, куда вошли «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ» и 1+1 International. О том, как работать с таким продуктом с точки зрения бизнеса, – читайте в эксклюзивном интервью Иванны для «Телекритики».

О первых проектах на украинском ТВ вы можете узнать в нашем спецпроекте «Телестория».

Коллажи: Екатерина Медвед