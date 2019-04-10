📚Телестория: первые проекты собственного производства на украинском TV

«Телекритика» продолжает спецпроект по истории телевидения. В предыдущем выпуске мы говорили о создании украинского ТВ, в этом – давайте вспомним про первые телевизионные проекты, которые создавались на украинских телестудиях в годы независимости и до 1999 года. Телевизионный контент в те годы, как и сегодня, создавался под потребности аудитории, выполняя две основные функции – информационную и развлекательную.

В 80-е годы украинские зрители, подогретые идеями «перестройки», уже имели определенные вкусы и запросы, которые на то время УТ-1 не всегда мог удовлетворить. В первую очередь, зрители хотели видеть на телеэкранах крушение табу, открывая для себя личности политиков, государственные институты с другой, не такой «прилизанной», стороны, которая тогда транслировалась через Центральное телевидение (ЦТ). В топе запросов были программы про мистику, семейные драмы и секс, который на телеэкранах был еще более табуированным, чем в жизни (но мы то знаем).

ТОНИС, ТЕТ-А-ТЕТ, ICTV

Стараясь удовлетворить аудиторию, ключевой на то время канал УТ запустил первые прямые трансляции из Верховного совета (Верховная рада с августа 1991 года), но, к сожалению, попытка внедрить политику таким образом на экраны успехом не увенчалась – рейтинги УТ в начале 90-х стали резко падать. Вопрос телевизионного контента в то время, как и сейчас, зиждился на финансировании, которого, как всегда, не хватало. Поэтому после получения независимости в 1991 году, украинское телевидение попало в некий просек: с одной стороны, избавившись от партийных уставов, с другой – оправившись прямиком в экономическую ловушку. В среднем, на то время поддержание канала и его сетки обходилось в несколько сотен тысяч долларов, которые могли себе позволить десятки лиц в Украине. Таким образом, исполняя якобы благую миссию, состоящую в спасении украинского телевидения, телеканалы перешли в руки тогдашних олигархов, создав тем самым первую плеяду коммерческого телевидения.

Его первая ласточка – телеканал ТОНИС, который в 1994 совершил прорыв как для тогдашнего телевидения, получив специальное разрешение правительства на трансляцию контента за рубеж (Европа, Северная Африка, Ближний Восток). Но все же принято считать, что именно ТЕТ-А-ТЕТ стал официально первым коммерческим телеканалом. Вторым частным каналом и главным конкурентом ТЕТ за рейтинги стал ICTV, оснащенный современной аппаратурой, канал позволял ловить сигнал из разных точек мира. Правда, вплоть до 1995 года этим возможности ICTV исчерпывались. Контент собственного производства стал активно появляться на канале уже после прихода в руководящее кресло бывшего исполнительного секретаря Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (1995–1997) Юрия Плаксюка.

УТ-3, частные каналы и «Плюсы»

26 сентября 1992 года в стенах главного технического центра УТ-1 создается экспериментальное телевидение на базе ЦТ-2 – УТ-3, директором которого стал Николай Билоус. Целей перед каналом на то время поставили несколько – побольше контента собственного производства (развлекательных и познавательных программ, созданных на зарубежный манер) и международных новостей. Но так как возможностей у государственного телевидения было немного, подавляющее большинство программ для УТ-3 были вынуждены производить частные каналы, такие как «ЮТаР», «Мегапол», «7 канал», «Гравіс», «ТБ Табачук».

Немаловажным моментом в истории украинского телевидения стало создание телеканала «1+1» («Студия 1+1») 3 сентября 1995 года бизнесменом и известным на то время режиссером и документалистом Александром Роднянским.

Соответственно, первой специализацией канала стала трансляция разнообразной кинопродукции при поддержке Innova Film. К примеру, в эфире «Плюсов» в то время можно было спокойно застать работы Мартина Скорсезе, Вима Вендерса, Питера Гринуэя и Джима Джармуша.

Реструктуризация и старт основных коммерческих каналов

В 1995 году государственное телерадиовещание разделили на Национальную телекомпанию Украины и радиокомпанию, которые были объединены лишь влиянием Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания. Подобная реструктуризация в первую очередь сказалась на телевизионной сетке – УТ-1 перешел на первый канал, а из эфира УТ-2 убрали практически все программы РТР. Осенью 1995 года 2,5 часа вещания на УТ-1 получает новосозданный телеканал «1+1» – в рамках тогдашних нормативных актов, регулирующих количество часов трансляций государственного и коммерческого телеконтента. С января 1997 года «1+1» получает право вещания на частотах УТ-2, а время на УТ-1 вскоре отходит телерадиокомпании «Эра». Разделению государственных вещателей поспособствовала постройка аппаратно-студийного телецентра («Карандаш») на улице Мельникова в Киеве, ведь вплоть до декабря 1995 года на Крещатике, 26 ютились редакции УТ-1, УТ-2, УТ-3, где последние делили площадь с телеканалом ТЕТ-А-ТЕТ.

Давайте подытожим: с 1991 по 1999 год на украинском ТВ транслировались десятки каналов, если переводить объем телевещания в процентное соотношение, то меньше четверти, около 27%, были программы государственного производства, остальное – частные компании. По состоянию на 1994 год свидетельства на право вещания в украинском телепространстве получили свыше тысячи компаний, студий, редакций и отдельных телепрограмм, не входящих в концерн Укртелерадиокомпании, 284 из которых так и не начали вещание. К коммерческому телевидению следует отнести телеканал ТОНИС, первый частный канал, открытый еще в годы Советского Союза в Николаеве, а также «ЮТаР» и «ЮТаР+», «Мегапол», ICTV, ТЕТ-А-ТЕТ. В 1993 году в Донецке был создан телеканал «Украина», в 1994 в Киеве появился также телеканал «Гравис-35», а в Днепропетровске – телеканал «Стерх» (более известный как «11 канал»). В 1995 году появился «1+1», а также «Гравис-7». Годом позже в эфир впервые вышел «Интер», в 1997 – СТБ, а в 1998 – «Новый канал».

Утренний блок

При создании эфирной сетки наподобие иновещания предполагалось на утреннее время ставить легкие, развлекательные программы. Одной из самых популярных первых утренних программ на украинском ТВ стала «Доброе утро, Украина!» на УТ-1, которая запустилась в эфир 1995 году.

В телевизионной сетке программа располагалась в блоке 6:00–9:00 утра и, как и полагалось, делилась на рубрики. Новостями в «Доброе утро, Украина!» делились такие ведущие, как Василий Климчук, Светлана Леонтьева, Валентин Щербачев, Людмила Харив, Наталия Вербицкая, Анна Рызванюк, Юрий Торопчинов, Эдуард Головня и Светлана Томащук. Кроме новостного блока, выходил музыкальный блок, а также – гость в студии и интерактивная часть эфира – конкурсы для школьников: например, «Лучший класс Украины» и «Караоке по телефону». Автором «Доброе утро, Украина!» на то время был Василий Климчук, с 1997 года генеральный продюсер телерадиокомпании «Эра». К слову, именно эта утренняя программа на УТ-1 принесла первую славу на то время 19-летней выпускнице педагогического университета им. Драгоманова Оксане Марченко.

В 1996 году в эфире телеканала «1+1» появляется утренняя передача «Сніданок з 1+1», хронометраж которой тоже составлял 3 часа и делился, в отличие от «Доброе утро, Украина!», только на два блока – новости и развлекательная часть. В эфире «Сніданку» в свое время ведущими побывали такие журналисты, как Анна Безулик, Константин Грубич, Юрий Макаров, Юрий Горбунов, Даниил Яневский, Анатолий Ярема, Татьяна Непиталюк, Маричка Падалко, Лидия Таран, Алексей Нагрудный, Анатолий Анатолич, Марина Леончук.

Вскоре в эфир телеканала «Интер» выходят сразу четыре утренних программы «Утреннее ревю», «Подсолнухи», «Будильник», «Новый день». Примечательно, что в 1997 году именно информационно-развлекательный блок в программе «Утреннее ревю» стал стартом столичной карьеры для ныне известной ведущей ТСН Натальи Мосейчук.

В 1998 году в эфир СТБ выходит утренний проект «Чайник», который многие медийщики воспринимают как очередную попытку повторить успех «Сніданку». Руководителем утреннего вещания на то время стал Роман Лавров.

Летом 1999 года появляется «Подъем» на «Новом канале», который стал определенной революцией в блоке утренних программ. Дело в том, что его предшественники, несмотря на утреннее время, старались достаточно строго держаться в кадре, отдавая предпочтение деловому стилю одежды и дикторской речи.

«Новый канал» перевернул восприятие программ такого формата с ног на голову, познакомив зрителей с Машей Ефросининой и Юрием Горбуновым, которые появлялись на экранах преимущественно в костюмах и с массой реквизита. Они много шутили, пробовали все на себе – эта непринужденность практически сразу получила нужную долю аудитории, собрав у экрана молодежь. Первым режиссером проекта стала Татьяна Ходаковская.

Информационный блок

Первые информационные блоки на украинском ТВ в 90-е были куда более строгими, нежели утренние слоты. Ведь школа информационного вещания и ее формат зарождались еще в годы советского телевидения, ориентируясь на программу «Время» и информационное агентство ТАСС. Поэтому, создавая первые экспериментальные выпуски новостей, тогдашние телестудии брали пример с Москвы – низкий дикторский голос с длинными люфтами, строгие деловые костюмы и бумага в руках вместо современных суфлеров.

Одним из первых информационных блоков на украинском коммерческом телевидении стал выпуск столичных новостей на телеканале «ЮтАР» «Столичный экспресс». Также вскоре на канале появились экономические новости от «Экспресс-Информа» – 15-минутный блок, состоящий из сюжетов и комментариев экономистов, политологов и прочих экспертов. Впоследствии на этом же телеканале появился еще один новостной блок – «Новости УНИАР». Особенностью последнего стал язык, берущий начало в харьковском правописании (более известном как «скрипникивка»). В дальнейшем этот язык стал популярен благодаря программе «Вікна-новини» на СТБ, которая впервые появилась в эфире 4 сентября 1995 года.

Также в начале 90-х на «7 канале» стали появляться первые информационные блоки на украинском языке, которые выходили трижды в день и назвались просто – «Новости 7 канала». Контент программы на то время состоял из небольшого количества новостных сюжетов собственного производства, сюжетов информационных отделов иностранных компаний, продублированных на украинский язык, а также сводок новостей из местных газет – в основном из газеты «Киевские ведомости».

В это же время новостные программы появляются в студии «ТV Табачук», президентом которой стал известный тележурналист и продюсер Вадим Табачук (скончался в 2018 году). Речь пойдет о СИТ-3, СИТ-30 и СИТ-АНТ (СИТ – служба информации телеканала). Данный информационный блок выходил сразу на трех каналах: УТ-3, ТЕТ и ТОНИС. Формат вещания был схож с «Новостями 7 канала»: сюжеты собственного производства и дублированные на украинский новости международных каналов. Примечательно, что язык новостных блоков тоже не был стабилен, преимущественно новости на украинском языке выходили для общенациональных каналов, а вот на частных все же придерживались привычного для горожан русского языка.

Также благодаря команде «ТV Табачук» на УТ-2 вскоре появился неполитический информационный блок под названием «Досье досуга», который выходил по воскресеньям, его хронометраж составлял 15 минут. Идейным наставником СИТ-3, первой новостной программы, вышедшей в эфир, стал Зиновий Кулик (скончался в 2004), генеральный директор программ УТ. Вскоре главным редактором этих новостных блоков стал Григорий Тычина.

Первые информационные блоки на украинском ТВ в 90-е имели строгую и сформированную огранку – школа информационного вещания и ее формат зарождались еще в годы советского телевидения, ориентируясь на программу «Время» и информационное агентство ТАСС

В 1995 году в столице создается еще один телеканал «ТРК “Київ”», который появился на свет благодаря бывшим сотрудникам телеканала ТЕТ под лозунгом «вернем городу 30-й канал». Правда, у нового детища сразу появились недоброжелатели и было их в разы больше, чем сторонников. Во-первых, поговаривали, что «Киев» – ручная площадка тогдашнего мера Леонида Косаковского, во-вторых, уникальных для телевизионной сетки программ на «Киеве» было несколько – обзор столичных новостей, новости из КМДА, а также спецпроект «Что? Где? Почем?».

Осенью 1996 года у новосозданного телеканала «Интер», который изначально создавался для трансляции контента ЦТ Москвы, появилась первая собственная программа – «Интерновости». Ее появление руководство канала (Игорь Плужников и Александр Зинченко) в то время аргументировало так, что, мол, информационные блоки ОРТ, несмотря на рейтинговость, освещают события, происходящие только в России, и никоим образом не затрагивают Украину.

Вскоре в эфире популярной «Студии 1+1» выходит скандальная на то время программа «Післямова», ведущим которой стал нынешний руководитель 1+1 media Александр Ткаченко. Примечательно, что изначально, с ноября 1994 года, программа выходила на УТ-1, так как создавалась отдельной студией «Нова мова», но впоследствии, из-за давления правительства и руководства государственного канала, «Післямова» с плеядой журналистов (среди которых были Ольга Герасимюк, Алексей Мустафин, Андрей Шевченко и Геннадий Гармаш) перешли на «Студию 1+1».

Редактором программы до 1997 года был Данило Яневский (после этого работал на «Сніданок з 1+1», «5 канале», «Радио Свобода», «Громадське» и skrypin.ua). Но и это не избавило программу от дальнейших скандалов – журналисты показывали жизнь политиков «как она есть», что вызывало недовольство у тогдашнего правительства, привыкшего к «витринной» жизни. Поэтому политический итоговый проект не раз пытались закрыть. В декабре 1997 года проект закрывается по решению Ткаченко.

После закрытия «Післямови» многие журналисты перешли в другие популярные на то время программы, среди которых был новостной блок «Студии 1+1» ТСН («Телевізійна служба новин»), который вышел впервые в эфир 1 января 1997 года. Первой ведущей ТСН стала Алла Мазур, уже известная на то время украинская журналистка, которую сначала больше узнавали по голосу, так как Мазур долгое время была ведущей программ «Первого канала» Украинского радио, а после – ведущей новостей УТН на УТ-1.

По состоянию на 1998 год на «Студии 1+1» 91% вещания велось на украинском языке.

Часть журналистов из «Післямови» перешли также в «Репортер» – новости на «Новом канале», которые впервые вышли в эфир 14 июня 1999 года. Первой ведущей «зеленой студии» стала Иванна Найда.

Развлекательные проекты

Конечно, владельцы негосударственных каналов в 90-е понимали, что зрителя даже на качественном американском кино, купленном за 50 долларов, не удержишь – нужно зрелище. С независимостью был взят курс на частичную очистку телевидения от российского контента, у многих телестудий не оставалось других вариантов, как работать над созданием собственных развлекательных проектов. В большинстве случаев первые телешоу и телепрограммы были о кино, так как с ним зритель был знаком лучше всего. Вторые по популярности были музыкальные викторины, передачи или авторские программы, а на третье место можно смело поставить ток-шоу, которые в первое время были преимущественно детскими («Вибрики» с Константином Грубичем и проекты производства Молодежной студии «Гарт»).

К примеру, в начале 90-х на телеканале «Мегапол» выходила женская передача «Женский клуб» и детская программа «Диво». Уже к 1992 году в эфире появился новостной блок о кино – «Экспресс-видео» с Юрием Минзяновым, про авторское кино на этом же канале можно было узнать благодаря «Синематеке» с Юрием Германом, позже – с Сергеем Лысенко. Про молодых режиссеров – в «Хэппи-Старт». Популярной на «Мегаполе» была также легендарная передача о музыке «Джемикс» под руководством Анатолия Вексклярского. Примечательно, что детский «Джемикс» вел его 11-летний сын Александр. В вечернее время на «Мегаполе» выходила одна из первых программ про секс под названием «Интимное время» – в эфире программы можно было увидеть работниц секс-отрасли, сексологов и психологов.

В начале 90-х самой популярной украинской программой о музыке был «Рок-полигон», который выходил на кировоградском телевидении с 1989 по 1991. Программа заметно отличалась качеством информации, которую на то время в открытых источниках было практически не найти. Поэтому музыкальной передачей заинтересовались также в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Программа изначально создавалась благодаря Александру Ивановичу при поддержке Леонида Крупского. В дальнейшем продюсером проекта стал Дмитрий Костюк («ВИА Гра»).

На государственных каналах с проектами собственного производства было негусто. Но все же стоит отметить программу «Хіт-Рік» на УТ-3, которую ныне в стенах Общественного телевидения называют «настоящей революцией». Дело в том, что в музыкальной передаче (сегодня бы это назвали «музыкальный хит-парад») транслировались иностранные клипы, что стало для достаточно закрытой в 1991 году аудитории «окном в мир». Ее вел Анатолий Бондаренко, которого сегодня зрители скорее всего знают по проекту «Жди меня» на «Интере». Вскоре на УТ-3 перебрался и Юрий Минзянов с новым проектом о кино «Фильмоскоп».

В 1995 году появляется телерадиокомпания «ЮАНА», которая взялась за производство контента для «7 канала» и для «ЮТаР». Так, на экранах появились такие передачи, как «Мода сегодня», «Окно в мистику», «Инновация» и «Пульсар». В это же время «ЮТаР» готовит свой собственный эротический ночной проект – «Мадемуазель Шоу». По сути это была интеллектуальная викторина на раздевание, где в случае правильного ответа девушки получали деньги, а если «мадемуазели» ошибались – должны были снять с себя один элемент одежды. Вел проект актер Евгений Паперный.

Конечно, невозможно забыть и музыкальную программу Александра Евтушенко «Тынды-Рынды», которая была призвана выработать у ЦА «тонкий» музыкальный вкус на авторских хитах. В противовес, в это же время под руководствам Александра Бригинца появляется легендарная программа «Территория А», которая наоборот не брезгала выпускать в эфир как знаменитостей, так и никому не известных дарований с улиц. Проект появился 17 сентября 1995 года и стал первым украинским хит-парадом национальных звезд. Его первой ведущей на телеканале ICTV стала Анжелика Рудницкая.

К концу 1995 года лицензию на вещание получит телеканал «НАРТ». Пожалуй, самым запоминающимся проектом в его эфире стали «Арабески», создающиеся на одесском телевидении. Программа знакомила зрителей с выдающимися людьми: звездами шоу-бизнеса, спортсменами, политиками.

В 1996 году на «Интере» появляется проект «Мелорама», ведущим которой стал молодой журналист, а ныне генеральный директор Star Media Влад Ряшин. На смену Владу приходила ведущая Руслана Фадеенко, которая шутила о том, что «Влада заменить невозможно, но я попробую». В результате у «Мелорамы» получился достаточно информативный блок, который освещал как зарубежные новости, так и местные.

Пожалуй, самую сильную конкуренцию всему развлекательному продукту на ТВ составила «Студия 1+1» с такими проектами как «Телемания» с Юрием Макаровым, «Империя ТВ», «Проти ночі», «Пятый угол», «Песня года», «Табу». Но если «Плюсы» делали акцент на более серьезном изложении фактов, то для ЦА помладше отдушиной был телеканал СТБ – «Шоу довгоносиків», авторская программа Виталия Портникова «Персона», хит-фабрика «ШиШ», «Про кино», «Cinemateka», «Импреза». Однозначно, самой запоминающейся передачей, которую и сегодня вспоминают с легкой ностальгией, стали «Довгоносики». Проект выходил в свое время на УТ-2, «1+1», «Интере», а также на российском телевидении. Автором идеи и режиссером проекта был Виктор Приходько (генеральный директор «ПРО-ТВ»). Особенностью программы, кроме, конечно, носов ведущих стал суржик, который до этого в эфире не появлялся и считался языком провинции.

Как и полагалось большим программам «Шоу довгоносиків» делилось на рубрики – «Новые приключения Холмса и Ватсона», «Жилие замечательных людей», в котором в абсурдной форме рассказывались биографии и факты из истории, «Моя нова програма» с Иваном Шпикуляком, «Новини з Шендоровичем» в стихах и «При пожежі дзвонити 01», где настырные пожарники гнались всегда за одним и тем же нарушителем порядка. Лицом программы можно смело назвать комика Виктора Андриенко, который исполнял большинство ролей в проекте. Уже после того, как проект закрылся в 1999 году, отсняв 70 эпизодов, в медиакругах, как украинских, так и зарубежных, назвали камеди-шоу «украинским Монти Пайтоном».

Читайте продолжение спецпроекта «Телестория» вскоре в рубрике «Спецпроекты».

Коллаж: Алексей Глухимчук