Иванна Найда о стратегии «УНИАН ТВ», новых проектах «ПЛЮСПЛЮС» и о бизнес-развитии нишевых каналов 1+1 media

За это время на нишевых каналах холдинга прошло много изменений. К примеру, 1+1 media монетизировала приложение 1+1 International, герои канала «ПЛЮСПЛЮС» появились на страницах школьных учебников, а «Бигуди» успешно внедрили в сетку канала турецкие и индийские сериалы.

Подводя годовые итоги, «Телекритика» пообщалась с Иванной Найдой.

В апреле прошлого года 1+1 media объединила четыре нишевых канала в цельную структуру, в которой вы стали генпродюсером. Можем ли мы сегодня говорить про первые результаты подобного объединения?

Объединение четырех нишевых каналов 1+1 media («ПЛЮСПЛЮС», «Бигуди», «УНИАН ТВ» и 1+1 International) – это сугубо внутренний процесс, который проводился с целью оптимизации. Фактически мы просто улучшили и ускорили процесс работы команды над проектами, к примеру, перебрасывая специалистов с одного проекта на другой. Такая модель работы стала эффективней с точки зрения бизнеса.

Конечно, у команды работы стало в разы больше, но при этом возможности тоже возросли. От себя могу сказать только одно: во-первых, интересно работать с четырьмя совершенно разными направлениями. Если «ПЛЮСПЛЮС», «Бигуди» и «УНИАН ТВ» – это просто разные по целевым и, соответственно, наполнению каналы, то 1+1 International – это бизнес-направление, в котором совершенно другие принципы работы, зарабатывания, продвижения. Главная наша задача – чтобы каждый из каналов отработал максимально качественно и эффективно.

Давайте поговорим про «УНИАН ТВ», ведь годом ранее вы обещали представить рынку единственную стратегию канала.

Скорее всего, презентуем канал, когда уже достигнем каких-то первых результатов. «УНИАН ТВ» – это маленький нишевый канал, не будем себя обманывать. Его даже сложно сравнить с «Бигуди» и уж тем более с каналом «ПЛЮСПЛЮС». Но, тем не менее, у меня есть своя логика, оправдывающая существование данного канала. Есть большая группа – 1+1 media, в ней есть «2+2», ТЕТ, «1+1». Взять, к примеру, «2+2». Этот канал сейчас в активном производстве. И, думаю, пройдет год-два-три и их сетка будет достаточно серьезной и насыщенной собственным контентом. Плюс, как по мне, у группы 1+1 media очень сильная документальная линейка – документальная журналистика. Эти продукты имеют право на жизнь на основных каналах один раз, к сожалению. Я о программах «Гроші», «Спецкор», ну и конечно, ТСН на «1+1». Все это – результат очень дорогого и очень качественного производства.

Суть в том, что эти проекты показываются разово, и я считаю, что «УНИАН ТВ» – это идеальная площадка для повторной трансляции такого продукта. Например, что касается программ ТСН, мы просто повторяем его после основного показа на «1+1». И, знаете, есть желающие посмотреть повтор и есть цифры, подтверждающие это. Из того, что мы сделали сейчас в «УНИАН ТВ» – мы взяли истории ТСН, которые они показывают частями на протяжении недели, и смонтировали их едиными выпусками. На выходе получилась линейка качественного продукта, который стал неотъемлемой частью сетки и показывает хорошие цифры.

Если мы говорим о том, что «УНИАН ТВ» ориентируется на продакшн «2+2», можем ли мы говорить о том, что целевая аудитория канала будет схожей с «2+2»?

Давайте не забывать, что канал возобновил измерение только с января 2019 года. На данный момент мы строим перспективное планирование развития канала на два года вперед. Безусловно, мы ориентируемся на мужчин.

Планируете ли вы работать над созданием уникального контента для «УНИАН ТВ»?

Сейчас мы готовим к запуску авторскую программу Кости Грубича, основанную на его кулинарной программе в Youtube. Вывод популярных интернет-программ на ТВ – это наш эксперимент.

Что касается закупок уникального контента на «УНИАН ТВ» – в ближайшее время мы этого не планируем.

Почему так?

Во-первых, потому, что это нишевый канал, который нацелен на максимальную амортизацию контента группы. Конечно, «ПЛЮСПЛЮС» – это совершенно другая история. Но если говорить о «Бигуди» и об «УНИАН ТВ» – это каналы, которые просто вплетены в бизнес-модели большого холдинга, это каналы, созданные для того, чтобы эффективно использовать существующую библиотеку и зарабатывать на этом. Хотя, канал «Бигуди» уже пришел в то состояние, когда по своим цифрам и по заработкам мы можем позволить себе купить уникальный продукт и транслировать его в сетке.

Давайте перейдем к «ПЛЮСПЛЮС». Год назад концерн телевидения и радиовещания запустил в Одесской области региональный цифровой мультиплекс, в пакете которого был телеканал «ПЛЮСПЛЮС». Как прошел запуск?

Как вы знаете, Одесская область – это, так сказать, нетипичное смотрение. Но все же сравнить себя с единственным детским каналом, представленным сегодня в цифре, телеканалом «Пиксель», мы смогли. Результат – порадовал. Заход в Т2 только показал нам то количество зрителей, на которое мы рассчитываем при получении цифровой лицензии для «ПЛЮСПЛЮС», подтверждает наш прогноз.

На каком этапе сейчас процесс выдачи цифровой лицензии для «ПЛЮСПЛЮС», ведь у «Пикселя» она уже есть давно и это, фактически, их преимущество.

Потребность цифровой лицензии для «ПЛЮСПЛЮС» сейчас у нас на стадии обсуждения, потому что это очень дорогое удовольствие. На сегодня «ПЛЮСПЛЮС» – канал с положительной маржинальностью. Соизмерение дополнительных рейтингов, которые даст цифра, и возможностей дополнительной прибыли повлияет на принятие решения. Так что сегодня мы делаем детальные расчеты и исследования этой потребности, так как в следующем году перед нами стоит серьезный вызов – кодировка спутника.

Давайте поговорим о контентной сетке «ПЛЮСПЛЮС». Как вы работаете с ней, учитывая конкуренцию на рынке? Ведь, как мне кажется, сейчас стало появляться куда больше предложений для малышей – утренние блоки, детские блоки выходного дня.

Да, вы правы. Предложений на рынке сейчас стало куда больше, чем, например, пару лет назад. Если в прошлые годы мы могли пятый, седьмой раз ставить повторы наших мультиков и они не надоедали, то сегодня это уже так не работает. Уже после третьего повтора телесмотрение серьезно падает – дети не хотят это смотреть. После третьего, представляете? Я сейчас говорю про наших детей, целевая аудитория «Пикселя» все же в разы помладше будет, чем у «ПЛЮСПЛЮС». Отталкиваясь от такой тенденции мы в этом году в разы увеличили количество премьер, поэтому повторяемость становится меньше.

Но есть еще один огромный вызов, который стоит перед всеми детскими каналами – соблюдение квоты по национальному продукту – 50% сетки. 50% – это полдня, на минуточку. Просто, чтобы вы понимали, если еще пару лет назад я относилась к этому абсолютно спокойно – была полна оптимизма, что мы сейчас кинем клич, соберем все студии в стране и найдем среди них лучшие украинские мультфильмы, их все купим и их все покажем, то сейчас понимаю, что такого количества продукта просто нет. Мы подружились с Украинской анимационной ассоциацией. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Наша команда проводила встречи, организовывала совместные собрания с ребятами, которые представляют разные анимационные структуры, занимающиеся созданием мультфильмов. С некоторыми мы продолжаем переговоры по поводу дальнейшего совместного сотрудничества. Но результат, в лучшем случае, будет через пару лет. Сегодня в Украине, я могу сказать уверено, качественного анимационного продукта очень мало.

Какие вы видите выходы из подобной ситуации?

Делать акцент на собственном производстве. Конечно, запас прочности того, что у нас уже было изготовлено ранее, иссякает – мы это видим на наших рейтингах, так как, если мы полдня показываем «Полезные подсказки» и, какие бы они удивительно прекрасные, полезные, интересные они ни были, в какой-то момент их просто перестают смотреть. Поэтому мы будем активно развивать собственное производство. Наш приоритет в работе с «ПЛЮСПЛЮС» – наработка своей библиотеки.

Уже прошло полгода с начала 2019-го. Есть ли на данный момент некоторые собственные проекты, которые находятся на стадии разработки?

Да. Сейчас у нас на завершающей стадии производство проекта «Говоримо українською», который мы делаем при поддержке Министерства культуры Украины. Мы вдохновились книгами Александра Авраменко «100 експрес уроків українською» издательства «Книголав», адаптировали истории для детской аудитории, на основе которых и создаем мультфильмы. В рамках партнерства с «Книголавом» планируем в этом году издать уже детские уроки украинского. 1 сентября мы, уже традиционно, заходим в школы с проектом «Говоримо українською».

Также в работу запущен эко-проект «Эко ПЛЮСПЛЮС» – поучительные истории о вреде, который мы причиняем окружающей среде каждый день, не замечая того. Может показаться, что это банально, но в телике таких историй совсем не так уже и много. Ведь все знают, что мусорить – это плохо, но так глубоко в корень проблемы вряд ли кто заглядывал – сужу по себе. Так что это будет серия эко-мультфильмов в виде инфографики понятной и интересной как детям, так и их родителям. Позже подкрепим это уже другим сериалом, который также планируем запускать.

Расскажете подробней о сериале?

Пока его рабочее название «Волохатий блог». Тут мы уже планируем делать не инфографику, а полноценные анимационные мультфильмы с нашими героями, которые будут рассказывать интересные и малоизвестные интересности про зверят. Вот, например, вы знаете что вороны запоминают лица, а коровы умеют по-настоящему дружить, или почему волки воют на луну? Как мы первично отбираем темы? Вот приблизительно так: собираем редакторскую группу, в которой сидят взрослые тётеньки и дяденьки, и мы задаем себе эти вопросы и, если ответ очевиден, мы не берем такой мультик в разработку. И знаете, мне самой это просто дико интересно в плане информации!

Очень интересные планы, я могу только догадываться про правильные ответы. Скажите, будет ли продолжение у проекта «Світ чекає на відкриття», последний сезон которого вышел прошлой осенью.

Анимационного продолжения у «Світ чекає на відкриття» не планируем. По крайней мере, пока. Дело в том, что, работая над этим проектом, мы столкнулись с такой проблемой: рассказать про изобретения для 6-7-леток, с которыми мы работаем, да так, чтобы им было и интересно, и понятно, и не перевирая фактаж – достаточно сложно. Там уже включаются серьезные процессы изобретения тех или иных вещей… К примеру, некоторые знакомые нам предметы получились в результате насилия – это я о медицинских сейчас изобретениях, лекарствах. И нам нужно было придумать, как про это рассказать, чтобы не травмировать психику ребенка. В какой-то момент, по истечению года, мы поняли, что список тем у нас просто исчерпался.

У нас есть традиция: мы раз в год заходим в эфир с новым проектом. Сначала это было «Це – наше, і це – твоє», потом «Світ чекає на відкриття», сейчас будет «Говоримо українською», на следующий год – «Эко ПЛЮСПЛЮС».

Но мы не забываем о своих проектах, все они поддерживаются лицензионными продуктами – их жизнь продолжается уже не только в эфире, а в книгах, игрушках, играх.

Вы, кстати, знали, что наши мультфильмы попали на странички школьных учебников «Я досліджую світ»? К примеру, если дети на уроке изучают какую-то тему, а у нас по ней есть мультфильм, то на страничке учебника есть наша Трыкутя, а рядом QR код, наведя на который этот самый мультфильм можно посмотреть.

Так же я горжусь нашими последними лицензионными продуктами для поддержки мультфильма «Світ чекає на відкриття» совместно с нашими партнерами – «Корпорацией Ранок». Мы выпустили наборы для опытов и экспериментов «Мир ждет открытия» с увлекательной игрой в дополненной реальности и серию книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия». Для получения начальных знаний в моделировании, технике и технологиях, видах декоративно-прикладных искусств. Книги для детей сочетают в себе энциклопедическое наполнения, собственный 3D-конструктор и игру в дополненной реальности.

Давайте еще коротко про «Бигуди» и 1+1 International. Как прошел эксперимент с запуском в сетке «Бигудей» индийских сериалов? Как я понимаю, все прошло успешно.

Очень даже успешно, мы сами не ожидали таких показателей. Поэтому сейчас мы завели уже второй индийский сериал, вскоре – третий. Даже первый индийский сериал во втором показе демонстрирует очень хорошие результаты. Индекс лояльности – это такая цифра, которая показывает, как долго зритель, пришедший на программу оставался на ней:

Вот вы можете увидеть, что у индийского сериала «Друге весілля» – 65,2%, а у «Я кажу – так» индекс лояльности – 65%. Это просто очень хорошие цифры.

Поэтому, я считаю, это был очень успешный эксперимент. Я горжусь им, это правда.

Не так давно вы заявляли о планах выводить 1+1 International в отели за пределами Украины. Можем ли мы сейчас резюмировать этот процесс?

Да, мы активно работаем в этом направлении. В основном это Турция и Египет, где есть активный туристический поток.

Также с помощью европейских партнеров -истрибьюторов осваиваем европейский рынок. Наш основной расчет – резкое увеличение спроса на наш канал после кодировки телеканалов в Украине. Пока мы активно о себе заявляем.

Фото: Анна Федорук