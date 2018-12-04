Герои канала «ПлюсПлюс» теперь в школьных учебниках

В учебниках «Я исследую мир» появились любимые герои канала «ПлюсПлюс»: Квадрик, Трикутя и Кружко. С помощью специального QR-кода первоклассник сможет просмотреть серию мультфильма и в игровой форме ознакомиться с темой урока.

Возьмем для примера параграф «Как работает воздух». У ребенка появится возможность закрепить знания при просмотре серии мультфильма производства «ПлюсПлюс» «Мир ждет открытий» о ветрогенераторе и вертолете. Для этого необходимо просто навести на QR-код камеру телефона или планшета.

В школьную программу входят такие мультфильмы собственного производства канала, как «Мир ждет открытий», «Это – наше и это – твое», «Добавь внимания на дороге» и «Полезные подсказки».

Учебник «Я исследую мир» выпущен в двух частях, общий тираж которых составил около 220 тыс. экземпляров.

«“ПлюсПлюс” уже не впервые “идет в школу”. Но появление наших героев и интеграция контента в школьный учебник – достаточно ответственный шаг. Мы будем работать над качественным детским продуктом, который поможет познавать себя и мир», – комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов «1+1 медиа».

Напомним, мультфильмы канала «ПлюсПлюс», начиная с 2015 года, рекомендованы МОН Украины не только к просмотру в День знаний, но и в течение всего учебного года.

Фото: «1+1 медиа»