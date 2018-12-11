1+1 media монетизировала приложение 1+1 International

«В приложении доступны как развлекательные шоу и мультфильмы, так и выпуски новостей, ток-шоу, а также документальные киноленты. Видео в приложении транслируется без рекламы, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», – сообщает телегруппа.

Директор диджитал-направления 1+1 media Анна Ткаченко отмечает, что монетизация 1+1 International – первый опыт в работе с моделью платной подписки, следующим продуктом, доступ к которому медиагруппа будет продавать по подписке, станет VOD-сервис и одноименное приложение 1+1 video.

В приложении доступны как развлекательные шоу и мультфильмы, так и выпуски новостей, ток-шоу, а также документальные ленты. Видео транслируется без рекламы, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

«За рубежом культура потребления платного контента уже давно сформирована, поэтому для населения, которое там проживает, в том числе и наших соотечественников, отказаться от рекламы и получить доступ к качественному контенту за доступную цену – нужное и важное ценностное предложение», – добавляет Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Приложение рассчитано на пользователей смартфонов и планшетов с операционными системами IOS и Android с технологией вывода на большой экран – AirPlay и Chromecast, а также Apple TV. Загрузить приложение 1+1 International можно в онлайн-магазинах App Store и Google Play.

За последние полгода 1+1 International было загружено 50 тысяч раз. Сегодня приложение активно используют около 20 тысяч людей. Активнее всего – украинцы в таких странах, как Польша, Чехия, Португалия, США, Канада и Германия.

Впервые о запуске приложения 1+1 International группа заявила в июле этого года. До этого 1+1 International функционировал исключительно как линейный вещатель – международная версия «1+1». Канал доступен в кабельных сетях и на спутниковых платформах стран ЕС, Ближнего Востока, Канады, Израиля, Молдовы и РФ.

Фото: 1+1 media