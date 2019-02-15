Алена Еремеева о сериале с историями переселенцев: «Нас спрашивали – почему не хеппи-энд»

Впервые для украинского телевидения лента была профинансирована американскими налогоплательщиками – через Агентство США по международному развитию (USAID). Это стало поводом для «Телекритики» расспросить у одного из продюсеров сериала Алены Еремеевой подробности проекта с USAID. Почему американское агентство выбрало для сотрудничества в социальном проекте коммерческий телеканал, а не общественного вещателя? Как создать драму о войне на Донбассе, не затрагивая политики? Об этом и другом читайте далее.

Алена, для начала предлагаю вспомнить, как началось ваше сотрудничество с USAID по «Маршрутам долі»? Как нашли друг друга? У кого возникла идея снять сериал о Донбассе?

USAID, «1+1 Продакшн» и канал «1+1» на момент возникновения идеи сериала уже имели удачный опыт работы над проектами нехудожественного жанра. Наша общая цель была сделать что-то очень близкое зрителям, найти современную художественную форму, посредством которой можно доступно говорить о сложных вещах, например, о ситуации на Донбассе. И USAID очень понравилась предложенная «1+1 Продакшн» форма разговора попутчиков – разные люди пересекаются и делятся своими историями. Мы для себя выбрали в качестве референса маршрутку, которая пересекает линию разграничения, хотя рейсовых маршруток там как таковых нет, но форма была интересной.

На этой основе и вырос целый сериальный формат. Мы понимали, что должна быть объединяющая линия главного героя, через которого зрители будут воспринимать проект. И сценарная группа начала искать историю, которая бы стала мощной сквозной линией водителя маршрутки. Собрали огромное количество настоящих драматических историй, в основе которых семейные драмы, непростые семейные отношения. И мы увидели немало впечатляющих примеров, когда люди, часто не имея уверенности, что им будет что есть завтра, отдают последнее тем, кому это нужнее сегодня, а тем временем сами не находят добрых слов для близкого человека – не знают как, потому что не с кого было перенять эту модель поведения. И, как ни странно, эти противоречия нас вдохновляли. Мы очень долго «штурмовали», искали ту художественную форму, которая устраивает нас с точки зрения производства и будет понятна с точки зрения программирования канала. Так и выписалась горизонтально-вертикальная драма, выкристаллизовалась тема сезона – семейные конфликты.

Вы из Донецка. Помогло ли это вам?

Да, я не из СМИ слышу о том, как и что там происходит, как люди там живут, как стоят в очередях на границах, ночуют между КПП, у которых закончилось рабочее время, теряют сознание на солнце во время паспортного контроля. И я знаю очень хорошо перевозчиков. И в сериале очень много прототипов из жизни, которых я лично знаю.

Помнится, когда-то на тему Донбасса снимал сериал продакшен Татьяны Гнедаш для «Украины». В том сериале было много откровенных конфликтов… Почему у вас в сериале нет никаких провокаций?

Мы очень не хотели каких-то провокаций. Никакой политики, никакого подтекста у нас не было. Это были очень важные для нас месседжи. Мы хотели говорить на нормальном языке и рассказывать истории людей, а не войны. Но мы не избегали слова «война» – персонажи произносили это слово, мол, пересекаем линию разграничения или едем домой. Но, прежде всего, для нас было важно говорить с людьми о людях. Когда мы говорили с группой проекта, то сразу говорили, что этим сериалом приходим к людям домой и будто садимся вместе с ними за стол поговорить, поэтому не касаемся тем религии и политики.

Например, в истории Сергея его бросает жена не потому, что у нее другие политические взгляды, а потому, что у нее другие взгляды на жизнь. Конфликтная ситуация, которая возникла тогда, только усилила эту семейную проблему. И это семейная драма на самом деле. Она так или иначе ушла бы от мужа, ей нужно было от него разрешение для несовершеннолетних детей на пересечение линии разграничения. Сергей не позволил бы ехать им самим и не дал бы вывезти детей, поэтому у нее был план пересечь КПП и уйти от него после того, как пересекут линию разграничения. То есть эти проблемы, они и так существуют внутри семьи, но усилились за счет исторической ситуации.

Почему получился большой промежуток между пилотом и полноценным стартом съемок?

Работу над проектом мы начали 1,5 года назад. Летом состоялись первые переговоры с USAID, затем 3 месяца продолжалось написание пилотной истории, арки сезона. На самом деле это нормальный срок для сериала, даже немножко ускоренный. Не забывайте, что это собственная разработка, а не адаптация формата. Так случилось, что я начала работать над проектом как креативный продюсер, а потом моя позиция в компании изменилась, и я уже принимала сериал от канала. Команда «1+1 Продакшн» привлекла Жанну Максименко-Довгич к работе над проектом в качестве креативного продюсера и уже она формировала творческий состав. Снимали же сериал в прошлом году в очень короткие сроки – летом и осенью, затем был монтаж.

Не рискованно было брать режиссера, у которого есть незаконченная работа – исторический фильм «Максим Оса»? Там какая-то непонятная история была с его невыходом…

«Максим Оса» – кинопроект, он не имеет отношения к сериальному производству. И, на мой взгляд, вопрос здесь больше к продюсерам, которые ведут бюджет, чем к режиссеру.

С Иваном нам было очень интересно работать – у него другой взгляд на производство, особый художественный вкус. Он привлекал в сериал актеров и любителей, которых мы не так часто видим в сериалах или на экранах вообще. Мы настаивали только на том, чтобы основные роли играли опытные актеры. Например, Артем Мяус, который играет Сергея – он очень известный актер Театра на Подоле. С персонажем Ольги Гришиной у нас вообще была очень интересная история – изначально ее героиня – медсестра Ирина – должна была быть более стервозной и вообще героиней третьего плана. Павел Арье – автор сценария, предложил сделать ее женщиной со своей историей, которая постепенно влюбляется в Сергея, и так появилась роль для Ольги. И режиссеру ее история понравилась, и материал лег под нее. С персонажем Богданом – военным хирургом из Ивано-Франковской области, было сложно, его роль в пилоте сыграл Юрий Ребрик – прекрасный актер театра Ивана Франко. Но он не смог принять участие в цикле съемок, поэтому мы долго искали Богдана. Режиссер предложил попробовать Якова Кучеревского. Мы испугались: он же из Одессы и вообще не говорит на украинском языке. На кастинге ему было непросто, но он очень убедительно сыграл. И этот персонаж стал любимцем зрителей.

Сериал все же был билингвальным. Наряду с украинским языком звучал русский…

Для нас было очень важно оставить тот язык, на котором говорят на той территории. Это было сложновато для сценаристов, но они удачно справились. И на сериал было немало положительных отзывов из-за этого.

Где снимали?

Снимали под Киевом. Это производственная необходимость. Мы проводили скаутинг еще когда снимали пилот. Поскольку я из тех мест, я знаю, как они выглядят. И нам удалось найти места, которые очень похожи на тот регион. Много натуры в Бориспольском районе выглядит как дорога на Донецк. Когда я показывала пилот своим родителям, они согласились, что виды очень похожи на наши края.

Знаю, что первое название сериала было «Маршрутка». Почему решили изменить название?

Потому что там нет маршруток – там есть перевозчики. Нам вообще предлагали снимать не зеленый микроавтобус, а желтый «Богдан», например. Мы объяснили, что это хоть и выглядит ярко, но там нет «Богданов» – перевозчики ездят на переделанных бусиках. Они могут стоять на пропускных пунктах по 3 часа в очереди!

Как вы USAID объяснили что такое маршрутка?

У них есть менеджеры в Киеве, которые очень хорошо знают нашу ментальность.

Почему в USAID обратились с этим проектом именно к вам, а не к общественному вещателю? За кем закреплены права на сериал? Бюджет сериала? Запуск сериала состоялся до «Громади на мільйон» или уже после?

Мы просто попали в их ожидания. Я знаю, что USAID искали партнеров и в результате выбрали нас, однако сама процедура мне совершенно неизвестна, потому что в мои задачи на тот момент входил только креатив. «1+1 Продакшн» и «1+1» начали сотрудничество с USAID с коротких социальных роликов. Когда вышел первый сезон, USAID продолжили разговор с нами о художественном продукте. У нас недавно проходила финальная встреча с USAID – форматом интересуются наши зарубежные коллеги. Представители USAID спрашивали о продолжении этой истории. Сейчас мы думаем, в какой форме мы это готовы предложить.

Не могу вспомнить сериал, рейтинги которого выросли бы под конец. Вам как его продюсеру это пожалуй льстило?

Мы стартовали с неплохими показателями, в середине было небольшое проседание, на мой взгляд, из-за мощной конкуренции на других каналах. К примеру, на ТРК «Украина» параллельно шли финальные серии мощной драматической истории «Тайны любви», которую канал поставил нетипично для себя – в межсезонье. Соперничать с коммерческим продуктом, который стоит гораздо больше и является адаптацией одного из лучших корейских форматов, очень трудно. Собственную идею надо дольше писать, редактировать, тестировать… У нас были очень сжатые сроки производства, и в основном это было связано с нашим контрактом с донорами – условиями выделения гранта, однако важно отметить, что они с большим пониманием относились ко всем процессам производства.

Влияли ли в USAID на сценарий, съемки, постпродакшен «Маршрутів долі»?

Они нам доверяли. Были определенные нюансы, но с самого начала, когда мы утвердили бриф, мы сразу договорились о том, что мы делаем. Мы не хотели показывать кровь, взрывы, мы договорились, что акценты будут на другое. Цели у нас были общие и они отличались от того, что, возможно, все хотели увидеть в сериале. Они читали сценарий, мы обсуждали, кто на каком языке говорит, что мы должны сохранить украинский и русский.

Никакой цензуры с их стороны или вмешательства не было. Напротив, они нам помогли – к нам приезжал скрипт-доктор из США Адам Сигел, он нам помогал по структуре. Не могу сказать, что наши сценаристы не справились бы сами, но нам нужно было услышать еще чье-то профессиональное мнение, чтобы быстро происходила наша сценарная работа. Всегда очень важно, чтобы кто-то еще посмотрел на сценарий со стороны. Мы очень благодарны, что они нам помогли. Адам сюда приезжал, давал мастер-класс для всех. Не могу сказать, что это существенно изменило нашу работу, скорее придало уверенности в том, что мы делаем.

Саундтрек – очень классный, цепляет. Он специально под сериал был написан?

Песням «Мелодія серця» и «Відчуваю» группы «Скай» уже, кажется, несколько лет, но они очень удачно легли именно под нашу историю. «Відчуваю» – это песня о наших эмигрантах в Штатах, Канаде, Европе. Чем не песня о тех, кому пришлось оставить дома на Донбассе?

Какие отзывы получили? Возможно, отслеживали, какая была реакция по ту сторону линии разграничения?

Нас спрашивали – почему не хэппи-энд, почему Сергей не приехал к жене Ирине, он же так долго искал своих детей. Мы оставили это на усмотрение зрителей – пусть додумают. Была разная реакция на жену героя. Для режиссера Ивана, например, жена героя была предательницей. А давайте посмотрим: женщина пытается уехать, вывести своих детей, муж ей не даст развода ни при каких обстоятельствах он не хочет уезжать, хотя их город обстреливают. Давайте посмотрим с женской стороны – она ​​мама! У каждого своя правда.

Смотрели мои переселенцы – им очень понравилось. Мне было очень важно это услышать от родителей, потому что иногда мне кажется, мы говорим на разных языках. Мне было очень важно, что они скажут. И они сказали, что им очень понравилось. Они очень волновались, потому что проблемы переселенцев никого не интересуют. Эта тема была вдохновляющей для нас, чтобы сделать так, что эта тема переселенцев или людей, которые остались там жить, была не только их проблемой. Потому что у людей везде одинаковые проблемы, а там добавилась война.

В конце не могли бы рассказать о сериальных планах «1+1» на осень?

У нас будет очень мощная осень, мы сделали ставку на комедии. И будет одна мелодрама. Мы уже заявили о том, что снимаем ситком «Сидоренки» – адаптация формата «Ивановы-Ивановы». Будем снимать спин-офф «Останнього москаля» – «Великі Вуйки». Это не продолжение, а отдельный проект – перейдет лишь несколько персонажей из «Останнього москаля», история будет другой. Готовим еще один комедийный сериал, но пока не можем говорить о нем – это семейная история с очень мощным сценарием. Все, кому мы говорим о нем, сразу включаются, реагируя в первую очередь на название.

Фото: Анна Федорук