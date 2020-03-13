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MEGOGO запускает игры на Smart TV

от Telekritika
От Telekritika 503
Главная Новости MEGOGO запускает игры на Smart TV

Запуск проходит период тестирования.

Пользователи приложения MEGOGO на Smart TV, кроме просмотра кино и телевидения, смогут играть в игры. Сейчас функционал доступен на некоторых моделях LG с поддержкой Smart TV. Уже скоро MEGOGO планирует запустить игры и на других моделях телевизоров, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас доступны пять игр: «История Гимли», «Пасьянс Клондайк», «Викторина на миллион», «Нарды» и «Минер». Они бесплатны для всех пользователей приложения MEGOGO на Smart TV.

«Запуск направления «игры» проходит период тестирования, чтобы мы могли более четко понять потребности нашего пользователя. При успешном прохождении теста планируем значительно расширить направление и увеличить как линейку с предложенными играми, так и модельный ряд телевизоров, который будет поддерживать функцию», – сообщил Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии MEGOGO.

По сообщению компании, направление пополнится еще двумя играми. Доступ имеют пользователи моделей телевизоров LG с системой WebOS от 2017 года. Уже через несколько недель игры появятся на телевизорах Samsung с операционной системой Tizen и на LG с WebOS всех годов выпуска.

Новое направление можно найти в главном меню MEGOGO на Smart TV.

Ранее «Телекритика» сообщала о том, что MEGOGO запустила спортивный канал Setanta Sports+.

Фото: MEGOGO

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