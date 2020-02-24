На Megogo появился спортивный канал Setanta Sports+

Пользователям Megogo отныне доступен популярный спортивный канал Setanta Sports+. Ирландский канал предлагает зрителям топовые футбольные матчи, боксерские бои, автоспорт и многое другое, передает пресс-служба.

Setanta Sports+ доступен подписчикам пакетов «ТВ и Кино: Оптимальная» (97 грн) и «ТВ и Кино: Максимальная» (197 грн). Канал вещает в HD-качестве.

В ближайшее время в программе канала немало популярных спортивных событий. Среди которых: национальная хоккейная лига (NHL), профессиональная баскетбольная лига (NBA), футбольные матчи английской Премьер-лиги, смешанные единоборства (UFC), профессиональное соревнование по теннису The 2020 WTA Tour и многое другое.

Также отметим: Setanta Sports+ имеет телеархив, что позволяет просматривать программы, которые были ранее в эфире; функцию паузы и перемотки назад.

Напомним, ранее стало известно, что Нацсовет адаптировал Setanta Sports+ и еще два иностранных канала, «запретив» три несуществующих вещателя.

Фото: Setanta Sports

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