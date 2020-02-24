ДиджиталНовости

На Megogo появился спортивный канал Setanta Sports+

от Telekritika
От Telekritika 2376
Главная Диджитал На Megogo появился спортивный канал Setanta Sports+

Ирландский канал предлагает зрителям топовые футбольные матчи, боксерские бои, автоспорт и многое другое.

Пользователям Megogo отныне доступен популярный спортивный канал Setanta Sports+. Ирландский канал предлагает зрителям топовые футбольные матчи, боксерские бои, автоспорт и многое другое, передает пресс-служба.

Setanta Sports+ доступен подписчикам пакетов «ТВ и Кино: Оптимальная» (97 грн) и «ТВ и Кино: Максимальная» (197 грн). Канал вещает в HD-качестве.

В ближайшее время в программе канала немало популярных спортивных событий. Среди которых: национальная хоккейная лига (NHL), профессиональная баскетбольная лига (NBA), футбольные матчи английской Премьер-лиги, смешанные единоборства (UFC), профессиональное соревнование по теннису The 2020 WTA Tour и многое другое.

Также отметим: Setanta Sports+ имеет телеархив, что позволяет просматривать программы, которые были ранее в эфире; функцию паузы и перемотки назад.

Напомним, ранее стало известно, что Нацсовет адаптировал Setanta Sports+ и еще два иностранных канала, «запретив» три несуществующих вещателя.

Фото: Setanta Sports

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Выручка Facebook за 2019 год выросла на 27%

30.01.2020

«Репортеры без границ» сделали заявление относительно обысков на...

10.02.2020

Телегруппа StarLightMedia осталась без главного пиарщика

07.02.2020

Появился подозреваемый в заказе поджога автомобиля журналистки «Радио...

11.02.2020

Google будет платить СМИ за публикацию контента в...

17.02.2020

Комитет свободы слова признал обыски на канале «1+1»...

06.02.2020

ТЕТ назвал дату старта нового сезона «Одного разу...

11.02.2020

Нацсовет призвал лицензиатов придерживаться законодательства на 23 февраля

21.02.2020

КЖЭ требует от правительства не рассматривать законопроект о...

27.01.2020

Нацсовет вынес предупреждение 16 провайдерам, еще одного –...

20.02.2020