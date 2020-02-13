Нацсовет адаптировал Setanta Sports+ и еще два иностранных канала, «запретив» три несуществующих вещателя

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 февраля внес в список адаптированных иностранных телеканалов три новых вещателя – спортивный Setanta Sports+, киношный Paramount Channel и детский Duck TV+. Этим же решением регулятор исключил с числа адаптированных телеканалов вещатели с пакета Discovery – Investigation Discovery Xtra и Discovery Travel and Living, а также телеканал KidsCo (NBCUniversal), по причине отсутствия вещания.

Ирландский телеканал Setanta Sports+ указал языки вещания русский и украинский, канал будет распространяться по IP. Канал Paramount Channel показал чешскую лицензию, язык вещания – русский, жанр – кинопоказ и развлекательные программы. Duck TV+ — указал страну-правообладателя Словакию (компания MEGA MAX MEDIA s.r.o. из Братиславы), языки вещания – словацкий и английский, жанр – детский канал.

Представитель Setanta Sports+ Мария Лысенко сообщила, что новый телеканал нужен, поскольку ряд трансляций других спортивных событий накладываются с футбольными матчами, также накладываются трансляции баскетбола НБА с трансляциями хоккея НХЛ. Программная концепция нового телеканала предусматривает трансляцию разноплановых спортивных соревнований – Английскую Премьер Лигу, Кубок Англии и другие ведущие европейские футбольные лиги, а также трансляции Национальной хоккейной лиги, Национальной баскетбольной ассоциации, Формулы-1 и прямые трансляции тенниса (канал планирует транслировать матчи с участием Элины Свитолиной), летом вещатель покажет матчи Уимблдона. От других стран Setanta Sports+ будет отличатся именно наличием теннисных соревнований. Комментарии будут осуществляться на украинском и русском языках. Стандарт вещания – HD с возможностью ретрансляции провайдерами в SD. Кроме Украины телеканал будет распространяться на территории Молдовы.

Мониторинг Нацсовета телеканалов Investigation Discovery Xtra, Discovery Travel and Living и KidsCo показал отсутствие вещания – британский регулятор, лицензия которого была указана в документах телеканалов, опроверг Нацсовету ее наличие у этих телеканалов. По сведениям Нацсовета эти телеканалы остановили вещание. Investigation Discovery Xtra не лицензируется с 8 декабря 2017-го, Discovery Travel & Living ─ с 1 февраля 2019-го, а KidsCo ─ с 2014 года. От правообладателей Discovery corporate services limited и NBCUniversal ответа не поступало.

Также Нацсовет принял решение сменить название и страну происхождения телеканала Nickelodeon Junior – по заявлению правообладателя вещатель сменил название на Nick Jr, страну происхождения – с Великобритании на Нидерланды.

Кроме того, ведомство пыталось адаптировать еще три иностранных телеканала – 4ever cinema, Ru music и UA music, но вопрос был перенесен на неделю из-за неявки представителей. Страной-правообладателем телеканалов была указана США. Язык вещания первого – русский, двух других – украинский и русский. Член Нацсовета Олег Черныш считает, что телеканалы на самом деле украинские каналы Рудольфа Кирноса – совладельца и директора компании Vianet, у них нет спутникового вещания и американской лицензии, а адаптация нужна для того, чтобы избежать регуляции Нацсовета.

Фото: pixabay

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