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Setanta Sports запускает второй телеканал, где покажет Уимблдон

от Telekritika
От Telekritika 1537
Главная Новости Setanta Sports запускает второй телеканал, где покажет Уимблдон

Телеканал подал документы на адаптацию в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Ирландский холдинг Setanta Sports планирует запустить в Украине второй телеканал. Об этом рассказала представитель спортивного вещателя в Украине Мария Лысенко в комментарии UA-Футбол.

Второй телеканал будет адаптирован как иностранный вещатель: «Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить уже в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета», — уведомила Мария Лысенко.

Кроме того, канал расширит в своем эфире линейку спортивных событий. «Мы уже начали с января трансляции женского тенниса. На этой неделе показываем Thailand Open, где Свитолина будет выступать. Надеемся, сможем зрителям показать максимальное количество матчей с её участием. Также с марта мы планируем трансляции мужского тенниса — турниров уровня АТР 1000. И в июне мы планируем в максимальном объеме, насколько это возможно, трансляции двух недель Уимблдона», — добавила Мария Лысенко.

Ирландский канал Setanta Sports начал вещание в Украине 1 августа 2019 года. На данный момент канал показывает английский и шотландский футбол, НБА, НХЛ, Формулу-1 и UFC.

Напомним, «Медиа Группа Украина» 1 февраля запустила телеканал «Футбол 3». Телеканалы группы «Футбол» начинают показ матчей чемпионатов Нидерландов, Аргентины и Кубка Бразилии.

Фото: Setanta Sports

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