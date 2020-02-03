Телеканалы «Футбол» будут транслировать три новых чемпионата

С 1 февраля в эфире телеканалов «Футбол 1/2/3» появилось три новых турнира. Телеканалы стали трансляторами матчей чемпионатов Нидерландов и Аргентины, а также Кубка Бразилии. Об этом сообщается в релизе телеканалов «Футбол».

Первый матч чемпионата Нидерландов был показан 2 февраля: центральную встречу 21 тура «Аякс» — ПСВ транслировал «Футбол 3». Дальнейшего распределения трансляций по телеканалам не предоставлено.

«Чемпионат Нидерландов наполнен яркими противостояниями – «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд» и ряд других клубов борются за чемпионский титул, а «Аякс» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов влюбил в свою игру всю Европу, дойдя до полуфинала турнира. Чемпионат Аргентины – один из самых ярких турниров Латинской Америки, наряду с чемпионатом Бразилии. 24 клуба, в числе которых именитые «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», ведут борьбу за звание сильнейшего клуба Аргентины. Кубок Бразилии — ежегодный турнир, с форматом игр на выбывание. Молодые таланты и познавшие вкус больших побед ветераны, яркий комбинационный футбол и драматичные матчи», — уведомляет в сообщении.

Напомним, телеканал «Футбол 3» стартовал 1 февраля. Вещатель стал транслятором матчей чемпионатов Италии, Испании, Германии, Франции и Бельгии, а также матчей плей-оффа Лиги наций УЕФА. Вещатель доступен в ОТТ-сервисах, а также в сетях кабельных и спутниковых провайдеров. Новый вещатель должен заменить каналы «Футбол 1/2», которые 15 марта меняют политику дистрибуции – переходят на поштучную модель a la carte. Оба телеканала будут продаваться отдельным пакетом, стоимостью 109 грн в месяц для одного абонента. Телеканалы «Футбол 1/2» будут доступны только у семи провайдеров: Oll.tv, Xtra.tv, «Воли», Vega, «Укртелекома», «Киевстара» и Vodafone. Они — трансляторы всех матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги Наций УЕФА, Евроквалификации, поединков Украинской Премьер-Лиги, Кубка и Суперкубка Украины, чемпионатов итальянской Серии А, бельгийской Лиги Жюпиле, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и матчей Евро-2020.

Отметим, пять ассоциаций провайдеров платного телевидения 28 ноября пожаловались в открытом письме на политику «Медиа Группы Украина» относительно ретрансляции «Футбол 1» и «Футбол 2» на 2020 год, раскритиковав решение группы убрать телеканалы с широких пакетов провайдеров и сосредоточить их дистрибуцию исключительно отобранными провайдерами. 23 января стало известно о том, что группа смещает дату перехода каналов на новую модель дистрибуции с 1 февраля на 15 марта.

Фото: скриншот эфира

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