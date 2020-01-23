«Футбол 1/2» перенесли переход на поштучную дистрибуцию на середину марта

Переход телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» на модель дистрибуции a la carte состоится 15 марта, а не 1 февраля, как сообщалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба телеканалов группы «Футбол».

«Такое решение было принято после анализа готовности пользователей, а также партнеров по ретрансляции каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» к грядущим изменениям. По его результатам было решено предоставить зрителям больше времени для комфортного перехода на новую модель потребления контента», — говорится в сообщении.

После смены модели дистрибуции телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» будут доступны только 7 провайдерам: Oll.tv, Xtra.tv, «Воле», Vega, «Укртелекому», «Київстару» и Vodafone. Оба телеканала будут продаваться отдельным пакетом, стоимостью 109 грн в месяц для одного абонента. Для других провайдеров запущен новый телеканал – «Футбол 3». Новый вещатель будет доступен абонентам провайдера во всех основных пакетах телепрограмм аналогового, цифрового и интерактивного телевидения.

Как сообщала «Телекритика», «Футбол 3» 21 января начал спутниковое вещание. По сообщению провайдера «Воля», канал будет транслировать часть матчей чемпионатов Франции, Бельгии, Испании, а также новый контент.

Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» остаются эксклюзивными трансляторами на территории Украины всех матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги Наций УЕФА, Евроквалификации, поединков Украинской Премьер-Лиги, Кубка и Суперкубка Украины, чемпионатов итальянской Серии А, бельгийской Лиги Жюпиле, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги. Этим летом каналы будут транслировать матчи Евро-2020, на котором сыграет и Национальная сборная Украины.

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ; 20 декабря группа оформила для него спутниковую лицензию. Пять ассоциаций провайдеров платного телевидения 28 ноября пожаловались в открытом письме на политику «Медиа Группы Украина» относительно ретрансляции «Футбол 1» и «Футбол 2» на 2020 год, раскритиковав решение группы убрать телеканалы с широких пакетов провайдеров и сосредоточить их дистрибуцию исключительно отобранными провайдерами.

Фото: pixabay

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