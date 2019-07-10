Все, что нужно знать о запуске телеканала Setanta Sports в Украине

Ирландский спортивный медиахолдинг Setanta 1 августа запустит вещатель в Украине. О планах запуска отдельного для Украины вещателя стало известно в феврале, когда холдинг сроком на три года заполучил телеправа на Английскую футбольную лигу (АПЛ), матчи которой транслировали до этого телеканалы «Футбол-1-2». С осени 2018-го Setanta содержит комментаторский пункт в Киеве. Украинское подразделение формировало вещание на страны СНГ, которое до осени 2018-го велось из Дублина.

Ирландский медиахолдинг Setanta был создан в 1990 году для показа ирландских спортивных событий. В течение почти 30 лет компания успешно запустила каналы в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Африке, Австралии, Евразии и Азии. В частности, с 2012 года холдинг работает на русском языке, запустив локальные вещатели на пост-советские страны – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эстонию.

О том, какие перспективы для себя видит вещатель с запуском отдельного телеканала в Украине, читайте далее.

Мария, могли бы вы детальнее рассказать, как давно вы работаете в Setanta? Какие ваши обязанности?

Я работаю в Setanta с ноября 2013 года, занималась дистрибьюцией сначала одного канала в 10 странах, с сентября 2014 года – двух каналов в 13 странах. Постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас три канала в Казахстане, локализированные версии двух каналов в Грузии и запускается новый канал для Украины и Молдовы. Мы стараемся постоянно развиваться.

Спортивные СМИ писали, что с осени 2018-го вы «держите» корпункт в Киеве. Какие его обязанности и почему было решено перевести корпункт из Дублина в Киев?

В Киеве у нас только техническое решение для комментирования части программ. В какой-то момент мы поняли, что просто не можем найти русскоязычных комментаторов в Дублине, чтобы комментировать все игры НБА, которые мы бы могли показать. Готовность к ночной работе, специальные навыки работы комментатора, знание предмета и разрешение на работу в Ирландии не соединялись в одном человеке, при условии, что таких людей нужно было несколько. Эта проблема заставила мыслить более широко. Тогда и возникла идея об удаленном комментировании матчей. Было найдено техническое решение, а сейчас мы уже анализируем подобное решение в Бухаресте для комментирования матчей английской Премьер-лиги для Молдовы на молдавском языке.

Когда возникло желание запустить спортивный вещатель в Украине? Почему? Правильно ли понимаю, что собственники телеканала видят потенциал в украинском рынке Pay TV?

Наши учредители думали о запуске телеканала в Украине давно, особенно после моего появления в команде Setanta. С 2013 года мы просчитали не один бизнес-план для выхода на этот рынок. Но реальностью проект стал только после стабилизации экономики Украины и приобретения прав на АПЛ. Потенциал у рынка огромный, особенно после кодирования сигнала украинских медиагрупп.

Планирует ли Setanta оформлять отдельную вещательную лицензию в Украине после попадания в адаптированный список иностранных телеканалов? Когда это может произойти? На каком этапе находится в Нацсовете соглашение адаптации вашего канала?

Поскольку новый канал будет распространяться не только в Украине, мы решили заходить с ирландской лицензией. Получение украинской лицензии – вопрос целесообразности. Когда нам было нужно получить местные лицензии для наших трех каналов в Казахстане, и мы это сделали после 7 лет работы на рынке.

В Нацсовет мы подали документы пока исключительно для попадания в «адаптированный» список иностранных телеканалов. Сейчас ждем прохождение внутренних процедур и заседание, на котором нас должны внести в этот перечень телеканалов.

Есть ли у вашего телеканала желание получить общенациональную цифровую лицензию?

Это было бы отлично, но более детально анализировать такую возможность мы будем, когда будет объявлен конкурс на общенациональные лицензии и будут понятны его условия. (Сегодня такая лицензия есть у спортивного телеканала Xsport, – Ред.)

В Нацсовет мы подали документы пока исключительно для попадания в «адаптированный» список иностранных телеканалов. Сейчас ждем прохождение внутренних процедур и заседание, на котором нас должны внести в этот перечень телеканалов.

Какая модель вашего телеканала? Будет ли в эфире реклама или сконцентрируетесь исключительно на дистрибуции?

Мы много лет пытаемся продать рекламу на наших телеканалах, Они любимые и узнаваемые на рынках, с отличной дистрибьюцией. Но мы столкнулись с тем, что рекламу практически невозможно продать без попадания в официальную панель измерений рейтингов в каждой из стран. А когда таких стран 14, то это очень большие затраты. Поэтому пока у нас модель классического платного телеканала.

Средняя стоимость телеканалов Pay TV на украинском рынке порядка 10 центов с абонента. Какой будет стоимость вашего канала для провайдеров? Позволят ли эти деньги покрыть затраты на закупленные вами права и украинское вещание?

Мы сейчас заканчиваем консультации по этому вопросу с нашим дистрибьютором и в ближайшее время сообщим условия рынку. По поводу покрытия затрат – на это будет влиять много факторов: связанных с развитием рынка Pay TV и с экономической ситуацией в стране. Но мы настроены оптимистично.

Почему выбрали StarLightMedia в качестве дистрибутора? Могли бы рассказать детали тендера, условия вашего сотрудничества?

Договор еще не подписан. Потому мне этот вопрос пока что сложно комментировать.

Как будете распространять сигнал – по IP или спутнику? В каком качестве будет распространяться сигнал?

Сейчас в работе оба варианта. Но в любом случае сигнал будет доставляться из студийного комплекса в Дублине через цифровой канал передачи данных в Киев, а потом раздаваться по IP или через киевский аплинк и спутник на Украину и Молдову. Телеканал будет вести вещание в HD-качестве.

Кто будет комментировать спортивные события на вашем канале? Будут ли это украинские комментаторы? На каком языке будет вестись вещание канала?

На украинском мы будем комментировать матчи АПЛ, Кубка Англии и матчи с участием украинских спортсменов – в Шотландской Премьер-лиге, НБА и, будем надеяться, НХЛ или UFC. Остальные трансляции будут на русском.

У нас будет работать прекрасная команда комментаторов – Дмитрий Джулай, Алексей Иванов, Юрий Кириченко, Вадим Плачинда, Вячеслав Поночевный, Игорь Бойко и Владимир Клапан.

Какие у вас планы по собственному контенту? Будут ли студии прямого эфира или записи, обсуждение матчей и тому подобный контент?

У нас будут превью, обозрения и журналы наших чемпионатов, но это не будут студийные программы.

Могли бы чуть более детально рассказать о спортивных трансляциях? Что будете транслировать кроме английского футбола? Какое общее количество часов оригинального контента планируете транслировать в год/сезон?

На Setanta Sports кроме 230 матчей английской Премьер-лиги, также будут эксклюзивные трансляции НХЛ, НБА, Формулы-1 и UFC. Болельщики единоборств смогут увидеть более 40 вечеров UFC в год.

Как вам удалось выиграть тендер на английский футбол и обойти «Футболы»?

Setanta Sports производит спортивные каналы по всему миру уже почти 30 лет. У нас были или есть каналы на всех континентах, кроме Южной Америки. У нас отличная репутация у правообладателей. Но тендеры – это всегда очень сложный процесс. Если говорить именно об АПЛ, то мы хотели купить права на большее количество стран, а получилось – только на три: Украину, Молдову и Казахстан.

Могли бы рассказать о сетке вещания канала? Как она зависит от сезонности?

Для нашего канала главное – прямые трансляции, поэтому мы будем планировать их максимальное количество. Мы понимаем, что в 21-м веке практически единственная вещь, которая может привести зрителя к телевизору в четко определенное время – это прямые трансляции спорта. Для всего остального есть time-shift, catch up и т.д. Именно это конкурентное преимущество мы и собираемся использовать максимально.

Наш набор прав позволяет почти полностью смягчить сезонность. АПЛ – прекрасный турнир с точки зрения телепоказа, у него нет длинной паузы зимой, туры есть даже на Новый год и Рождество. Лига следит за тем, чтобы матчи каждого тура разносились по времени начала и чтобы каждый международный вещатель мог показать как минимум 6 матчей. Когда у нас заканчивается футбольный сезон, начинается самое интересное в баскетболе и хоккее – Финалы сезонов НХЛ и НБА. Ну и все лето у нас продолжаются прямые трансляции «Формулы 1» и UFC.

Наш набор прав позволяет почти полностью смягчить сезонность (…) Когда у нас заканчивается футбольный сезон, начинается самое интересное в баскетболе и хоккее – Финалы сезонов НХЛ и НБА. Ну и все лето у нас продолжаются прямые трансляции «Формулы 1» и UFC.

Есть ли в планах телеканала или холдинга запуск спортивного vod-сервиса?

У нашего английского канала есть сервис pay-per-view самых интересных событий, но в регионе вещания Сетанта Спорт Евразия мы эту услугу еще не запускали. Мы несколько раз обсуждали ее возможность с операторами в разных странах, но так и не смогли реализовать. Казалось бы, есть суперчемпионка UFC Валентина Шевченко, кыргызка, кстати, с украинскими корнями. Она – национальный герой в Кыргызстане. Когда она приезжает в Бишкек, толпы фанатов перекрывают полгорода. Но нет, мы не можем продать подписку на просмотр ее чемпионского боя, даже за символические деньги. Пока пиратство в наших странах будет оставаться на таком же уровне, никакое pay-per-view работать не будет.

Фото: getty