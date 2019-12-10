НовостиТВ

Яна Брензей стала ведущей программы «Вікна-новини» на СТБ

от Telekritika
От Telekritika 1649
Главная Новости Яна Брензей стала ведущей программы «Вікна-новини» на СТБ

Теперь у информационно-аналитической программы «Вікна-новини» трое ведущих.

Журналистка телеканала СТБ Яна Брензей стала ведущей информационно-аналитической программы «Вікна-новини». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Таким образом, она присоединилась к постоянным ведущим проекта Татьяне Высоцкой и Ольге Кучер.

Яна Брензей работала над проектом «Вікна-новини» с марта 2016 года в качестве корреспондента. Помимо работы над сюжетами, она является автором спецпроектов – «ЗАПРОТИ», «Профориентация», «Климат-контроль».

Программа «Вікна-новини» выходит на телеканале СТБ с понедельника по пятницу в 17:30 и 23:00.

Напомним, на канал СТБ возвращается ведущий Дмитрий Карпачев. Он будет вести программу «Супермама».

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Вышел первый трейлер 25-го фильма об Агенте 007...

04.12.2019

Организатора «убийства» Бабченко освободили из тюрьмы

22.11.2019

В Т2 начал вещание новостной телеканал «Украина 24»...

02.12.2019

На СТБ рассказали детали адаптации сериалов «Акушерка» и...

25.11.2019

Анонимный автор собрал таблицу с зарплатами работников СМИ...

13.11.2019

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с должностей

04.12.2019

Social Media: 7 маркетинговых трендов 2020 года

10.12.2019

Еще две радиостанции приостановили свое вещание в цифровой...

29.11.2019

Vogue International глобализируется в Vogue Global Network

21.11.2019

Бородянский рассказал, какой бюджет выделят на вещание в...

25.11.2019