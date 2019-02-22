📺 Иностранные телеканалы в Украине: как упорядочить неупорядоченное

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четвертый раз готовится вынести на месячное общественное обсуждение новую редакцию проекта Порядка адаптации иностранных телеканалов, которым регулятор хочет прописать процедуру попадания заграничных вещателей в сети провайдеров кабельного телевидения. «Телекритика» уже анонсировала, что в новой редакции документа его автор – член регулятора Сергей Костинский, обещал убрать, в частности, самую противоречивую норму – обязательный запуск данными телеканалами дорожек на украинском языке. Новая редакция Порядка адаптации должна была быть вынесена на общественное обсуждение на заседании регулятора еще 7 февраля, но этого не случилось ни на заседании 14 февраля, ни 21 февраля. Регулятор прислушался к мнению индустрии и решил привлечь к разработке документа представителей Совета Европы не во время общественного обсуждения документа, а именно сейчас, и только после этого регулятор предоставит документ участникам рынка.

По информации ТК, первая встреча Нацсовета и Совета Европы состоялась во вторник, 19 февраля. В СЕ решили помочь ведомству: к разработке документа будут привлечены представители европейских стран, которые приедут в Украину специально для консультаций регулятора. Соответственно, когда документ будет вынесен на общественное обсуждение, теперь неизвестно. В новом документе должен быть прописан запрет на присутствие российских телеканалов, замаскированных под европейские, а ведущие международные американские телеканалы, адаптируясь в Украине, должны избежать показа украинским зрителям российских версий с информацией о свидетельствах Роскомнадзора, запрещенными российскими фильмами и неоплаченной в Украине российской рекламой. Вопрос выполнения языковой квоты для иностранных телеканалов не будет обязательным, его вынесут в отдельный законопроект. Данная норма прописана сегодня в законопроекте об аудиовизуальных медиасервисах, который Украина, по соглашению с Ассоциацией с ЕС, обязана принять до 1 сентября. Документ был зарегистрирован еще 1 декабря 2017-го и по сегодня не рассмотрен даже в первом чтении, из-за чего представители общественности начили бить тревогу.

«Телекритика» продолжает следить за данной темой. В прошлом году мы делали большой материал, в котором называли расценки на запуск украинских дорожек, а также предоставляли позицию украинских телеканалов платного ТВ, которые активно выступали за квотирование их конкурентов – иностранных вещателей. На этот раз мы предлагаем посмотреть на нее под другим ракурсом – действительно ли запуск украиноязычных дорожек невыгоден иностранным телеканалам, и на примере информационного государственного телеканала UATV рассмотрим, рады ли украинским телеканалам в Европе, и как в действительности работает Европейская конвенция о трансграничном вещании.

Озвучка на украинский язык сегодня стоит пределах $100-180 за час.

Справка. Впервые Порядок адаптации был вынесен на общественное обсуждение 2 августа 2018-го. Второй раз – 29 августа, на два месяца. 29 ноября документ был третий раз вынесен на общественное обсуждение, срок которого истек 30 декабря. Сегодня в списке адаптированных иностранных телеканалов, который утверждает Нацсовет, 180 зарубежных телеканалов. Они попадают в него по заявительному принципу, у регулятора нет документа, который регулировал бы попадание (исключение) телеканалов из него. У 110 вещателей из адаптированного списка есть русскоязычная звуковая дорожка, 32 вещают на английском, еще 35 – на других языках (польский, немецкий и т. д.). Украинские дорожки имеются только у 4 телеканалов: Da Vinci learning (локализовано до 80% эфира), AMC (украинская дорожка эксклюзивно доступна у провайдера «Воля», у других провайдеров – русская дорожка), Nat Geo (до 40%) и Spike (до 50%). У Paramount Comedy украинский владелец (партнерство с «1+1 медиа») и украинская лицензия, канал озвучивает свой эфир на украинском силами инхаус-студии звукозаписи «1+1 медиа». Озвучка на украинский язык сегодня стоит пределах $100-180 за час.

От принятия нового Порядка зависит судьба рынка в 400 млн гривен – именно такую сумму украинские провайдеры платного телевидения платят иностранным телеканалам в год. По оценке телегруппы «1+1 медиа», провайдеры платного телевидения потратят в 2018 году на отчисления за ретрансляцию телеканалов 750 млн гривен. Иностранные телеканалы получают из этой суммы больше остальных – 400 млн гривен в год (около $14 млн), 4 отечественные телегруппы – 230 млн гривен; украинские платные телеканалы – 120 млн гривен. В результате, международные телехолдинги, такие как Discovery, Sony, Fox или Viasat, будучи крупнейшими мировыми медиаимпериями, имея многомиллионные обороты, на рынке платного телевидения Украины не тратятся на озвучку. Платные украинские телеканалы поддерживают идею квотирования иностранных телеканалов – это уравняет их шансы с иностранными платными телеканалами в конкурентной борьбе за зрителя на рынке Pay TV. На неравные условия для украинских и международных телеканалов, работающих на рынке Pay TV, предоставляя доступ ко своим каналам за плату, жалуется группа «Континент ТВ» («Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна»), «Корисне ТВ» («Дача» и Epoque) и Vianet (Niki Kids и Niki Junior). Представители дистрибьюторов иностранных телеканалов в Украине отмечают, что попытка Нацсовета обязать запустить украинские дорожки превышает полномочия регулятора и не соответствует законодательству и ратифицированному Украиной международному соглашению – Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Последняя позволяет ретрансляцию в Украине всех телеканалов из стран, ратифицировавших ее, без каких-либо ограничений.

Адаптация для СНГ

То, что список адаптированных телеканалов требует изменений, очевидно: основная часть телеканалов попала в него в 2007-08 годах, после чего вещатели не раз меняли своих правообладателей, лицензии, логотипы и даже останавливали вещание, но при этом не подавали свои изменения Нацсовету. Реестр телеканалов на сайте Mavise показывает, что основная часть телеканалов, которые адаптировались в Украине, указали лицензии и разрешения, согласно которым у них нет официального разрешения регулятора вещать на территорию Украины. В этих же лицензиях не упоминается российская дорожка, по которой вещают телеканалы. Русская дорожка указана в лицензии/свидетельстве Роскомнадзора. По информации «Телекритики», в декабре Нацсовет получил письмо-жалобу от украинской группы каналов Vianet, которая указала на все вышеперечисленные нюансы. В регуляторе до сих пор не нашли что ответить компании, хотя обязаны были дать письменный ответ через месяц.

Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, чтобы избегать конфликтов, принимается решение даже немного обрезать русскоязычную версию, вырезая «спорный контент» (имеется в виду спорный для любой страны). Поэтому обычно русскоязычные версии с лицензиями РКН не несут угрозы нашей информационной безопасности.

Иностранные телеканалы для трансляции в сетях провайдеров во все страны бывшего СССР создают единую, русскую версию, осуществляя адаптацию в Москве. Зачастую они к тому же ретранслируют в этих версиях местную российскую рекламу, показывают в эфире свидетельства Роскомнадзора, а иногда и российскую киносериальную продукцию с запрещенными актерами из «черного» списка Министерства культуры Украины. И только в последние годы отдельные участники рыка начали учитывать особенности законодательства в разных странах и менять свой эфир в зависимости от страны распространения. К примеру, телеканалы Sony Pictures Television с весны прошлого года запустили отдельную для Украины и Казахстана версию своих телеканалов, разъясняет руководитель компании Beatmediacom (дистрибьютор каналов Sony Pictures Television в Украине) Сергей Осадчий: «Телеканалы от Sony Pictures Television International Networks в Украине используют другой чем в России спутниковый сигнал. Кроме того, что у нас на каналах нет пометки лицензии Роскомнадзора, периодически еще могут быть различия и в программном продукте. Мы ввели эту практику после получения письма от Нацсовета где-то год назад».

Отдельные от России русскозяычные версии для СНГ стали некой новой модой для иностранных телеканалов, особенно тех, которые входят в большие международные холдинги, разясняет Катерина Федорова, руководитель компании «Медиа Бродкастинг Групп Украина» (входит в Media Broadcasting Group) – дистрибьютора телеканалов History и Euronews. «Так сложилось исторически, что русскоязычные версии каналов делают на всю территорию с русскоязычным населением (в целом это постсоветские страны). В свое время в России потребовали лицензирование для всех иностранных СМИ, включавшее обязанность распределения собственности. Поскольку это самый русскоязычный рынок, зарубежные каналы начали лицензироваться, но русскоязычные версии остались для всех стран, включая Украину. Что значит русскоязычная версия? Кроме озвучивания/дублирования программ, еще есть и оформление эфира, перевод межпрограммных роликов с учетом необходимых временных поясов, перевод визуальных знаков, иногда реклама. То есть это также расходы, хотя и не такие серьезные, как за перевод, больше по времени и операционной работе. Что касается самой редакционной политики – мейджоры обычно оставляют этот аспект за собой. А учитывая нынешнюю политическую ситуацию, чтобы избегать конфликтов, принимается решение даже немного обрезать русскоязычную версию, вырезая «спорный контент» (имеется в виду спорный для любой страны). Поэтому обычно русскоязычные версии с лицензиями РКН не несут угрозы нашей информационной безопасности – хотя мониторинг лишним не бывает. Но, думаю, по требованию Нацсовета, иностранные каналы смогут себе позволить добавить русскоязычную дорожку на европейские версии, если у них такие есть, и если разница в контентном наполнении не слишком значительная», – говорит Катерина Федорова.

Несмотря на то, что Украина является членом Европейской конвенции о трансграничном вещании, украинские телеканалы, которые работают на зарубежную аудиторию, сталкиваются с проблемами при заходе в европейские страны. Директор развития сети UATV Николай Шкарабан поделился опытом общение с европейскими регуляторами: «Нам было очень легко зайти в Чехию и Словакию – они не требовали дополнительных процедур. В Польше провайдеры, к которым мы обращались, сами вносили наш канал в список адаптированных вещателей, который составляет местный регулятор. Венгрия, несмотря на участие в Евроконвенции о трансграничном телевидении, очень закрытая страна – мы пытались зайти в сети местных провайдеров в прошлом году. Нам пришлось заполнить заявку на 20 страниц, после чего местный регулятор нам отказал. Отчасти это было политическое решение – оно совпало во времени с украино-венгерским конфликтом по языку в школах Закарпатья. В Болгарии местный список иностранных телеканалов носит скорее формальный характер – ряд провайдеров транслируют в своих сетях телеканалы, которых нет в этом списке. Во Францию, Германию, Британию и страны Бенилюкса очень сложно зайти. Мы там присутствуем разве что только у ОТТ-провайдеров, поскольку они не до конца зарегулированы. В Германии телеканал присутствует в Баварии. Там у нас есть местный дистрибьютор – компания «Медиапул», она работает в германоязычных странах: Германии, Австрии и Швейцарии. Они сами на нас вышли. Единственное, что от нас потребовалось – это скан-копия лицензии с переводом на английский язык», – добавил Николай Шкарабан.

Разовые затраты на озвучку канала в первый год составят $270 тысяч, в последующие годы – не больше $35 тысяч в год.

И еще раз о языке

Глава Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная говорит о том, что ратифицированная Украиной Евроконвенция о трансграничном вещании не предусматривает создания порядков адаптации иностранных телеканалов, как и адаптированных списков в целом. Не вписывается в конвенцию и предложение регулятора обязать создавать украиноязычные дорожки: «Нацсовету стоило бы создать «черный» список иностранных телеканалов вместо «белого». Создание украинских звуковых дорожек должно стимулировать иностранные телеканалы некими преференциями. Какими именно? Нужно обсуждать. Например, размещением в порядке телеканалов в списке провайдеров или же возможность получения украинской лицензии/регистрации без обязательства по размещению национального продукта».

Катерина Федорова уверяет, что запуск украинских дорожек не выгоден коммерческим игрокам, поскольку их заработок с украинского рынка не такой большой, чтобы покрыть расходы на локализацию. «Причин этому две. Первая – стоимость зарубежных каналов, которая еще к тому исчисляется в валюте, хотя каналы пытаются в год фиксировать курс, чтобы провайдеры хоть как-то могли рассчитывать расходы. Вторая – нечестная отчетность. В принципе, это касается стоимости, поскольку большинство провайдеров не хотят или не могут поднять цены абоненту, чтобы подписка покрывала полную стоимость прав и обеспечила заработок, а качественных каналов хотят включить больше, чтобы у абонента был хороший выбор. Но так не бывает! А вот те каналы, у которых другая цель (например, пропаганда) – они точно не пожалеют дополнительных средств, чтобы выглядеть проукраинскими и на украинском языке продолжать навязывать свое мнение зрителям. Стоит об этом задуматься».

Стоимость иностранных телеканалов для провайдеров в среднем колеблется в пределах 10 центов с расчетом на абонента в месяц. Программная сетка платных телеканалов составлена несколько по-другому, чем у эфирных вещателей: обычно в год платные каналы крутят не больше 1200-1500 часов контента, из которого порядка 150-200 часов новинок. Учитывая, что стоимость часа озвучки колеблется в пределах $100-180, разовые затраты на озвучку канала в первый год составят $270 тысяч, в последующие годы – не больше $35 тысяч в год.

Столь ли большие это деньги для таких гигантов, как Discovery, Sony, Fox или Viasat?

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