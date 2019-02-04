Нацсовет отказался от идеи обязать иностранные телеканалы запустить украиноязычные дорожки

В четверг, 7 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четвертый раз вынесет на общественное обсуждение новой редакции проекта Порядка адаптации иностранных телеканалов. У участников рынка будет месяц на подачу своих рекомендаций к документу. В новой редакции убрали, в частности, самую противоречивую норму – обязательный запуск данными телеканалами украинских дорожек. К разработке документа будут привлечены представители Совета Европы. Об этом 1 февраля сообщил член регулятора Сергей Костинский на рабочей группе по вопросам деятельности провайдеров программной услуги, которая постоянно работает при Нацсовете.

«Мы идем вам на встречу, поскольку у вас есть возражения и предложения, то, конечно, наша задача не спешить, а еще раз детально изучить, внести изменения и издать документ, который будет абсолютно адекватным. Мы еще раз выставим этот документ на общественное обсуждение», – сообщил чиновник. По словам Костинского, будет создана рабочая группа с участием представителей этих телеканалов в Украине, а также Нацсовета, в которой примет участие, в частности, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, главы юридического и контрольно-ревизионного управлений регулятора.

Адаптация иностранных телеканалов на украинский язык в новой редакции порядка не будет обязательной, поскольку это не предусмотрено законодательством. Поэтому Нацсовет будет инициировать по этому вопросу соответствующий законопроект. «Обязанности запуска украиноязычной дорожки не будет. Это будет предусматриваться отдельным законопроектом. Вопрос в том – сколько времени пройдет от создания такого законопроекта до его принятия парламентом. Первый шаг – это создание положения, в котором будут предусматриваться условия регистрации и деятельности для тех телеканалов, которые уже имеют русскоязычную дорожку», – отметил чиновник.

Мы считаем, что должны быть определенные привилегии, потому что дистрибьютор или правообладатель тратит большие деньги, чтобы адаптировать свое вещание на территории Украины.

Сергей Костинский подчеркивает, что Нацсовет пошел на уступки в вопросе введения языковой квоты для иностранных телеканалов, поскольку прислушался к предложениям рынка. «Мы услышали вас о том, что нужно больше времени для адаптации. Второе – все, что касается запуска украинского языка, не может регулироваться данным порядком. Третье – если у телеканала есть украиноязычная версия и он адаптировался с украиноязычной дорожкой, получит ли он какие-то привилегии? Мы считаем, что должны быть определенные привилегии, потому что дистрибьютор или правообладатель тратит большие деньги, чтобы адаптировать свое вещание на территории Украины. Какие именно это должны быть привилегии, чтобы они не существенно влияли на позиции канала на рынке, мы это учитываем», – добавил Костинский, отказавшись перечислить льготы для таких телеканалов из-за присутствия на заседании «Телекритики».

По нашим данным, речь идет о месте размещения такого канала в списке вещателей, ретранслируемых провайдером в своих пакетах, – подобные вещатели должны быть размещены в первых десятках наравне с украинскими телеканалами. Сейчас у Нацсовета нет документа, который бы регулировал размещение украинских и иностранных телеканалов в пакетах провайдеров.

Председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная указала на необходимость урегулировать двойную юрисдикцию для иностранных телеканалов, которые вещают в европейской стране и России, не являющейся членом Евроконвенции о трансграничном вещании, в которой они регистрируются и создают отдельные версии. Этот вопрос решает, в частности, Директива о трансграничном вещании, разработанная Советом Европы и Европейской комиссией. По мнению Натальи Клитной, свой экспертный вывод о порядке адаптации должен представить Совет Европы, где есть эксперты по этому вопросу. Сергей Костинский соглашается отдать документ на экспертизу СЕ и привлечь специалистов Совета, которые бы представили свое заключение в ходе общественного обсуждения.

Вместе с тем чиновник объяснил присутствующим цель документа: «Наша задача упорядочить процесс адаптации иностранных каналов. Мы проводим сейчас большую аналитическую работу – мониторим иностранные спутниковые каналы, и видим, что большая часть каналов в своем эфире транслируют выходные данные лицензий Роскомнадзора. Если канал подавался к нам, как норвежский, латвийский, португальский, английский, мы обращаемся к каналам и регуляторам с просьбой объяснить, предусмотрено ли это лицензионными условиями, выданными телеканалам лицензиями. Также мы видим в эфире некоторых телеканалов российскую рекламу. Например, бутика в Санкт-Петербурге с указанием адреса – мы не понимаем, на каком основании транслируется эта реклама. Мы обращаемся к владельцам и регуляторам с просьбой объяснить, оплачена ли эта реклама на территории Украины (реклама на иностранных телеканалах, по законодательству, должна быть оплачена в Украине. – Ред.). Третье – мы выясняем, что часть телеканалов сменила свои логотипы, владельцев, технические параметры вещания. Проинформировали они нас об этом? Нет. Мы ничего не знаем о иностранных каналах в Украине. Когда провайдер ретранслирует какой-то иностранный телеканал, мы не можем четко сказать, это та версия, которая адаптировалась в 2008-2011 годах. Это неправильно. Это создает неравные условия деятельности для лицензиатов Нацсовета и европейских каналов, которые получили право вещания на территории Украины».

Также чиновник отверг обвинения в том, что он хочет почистить рынок от иностранных телеканалов. «Нас обвиняют в том, что мы хотим почистить рынок от иностранных телеканалов. Я публично заявляю, что это неправда – главная цель упорядочить список, чтобы все вспомнили, что есть регулятор: пожалуйста, информируйте его, кто вы есть на самом деле. Чтобы, когда мы мониторим провайдеров, могли четко понимать, какая именно версия канала Sony транслируется – европейская или версия, адаптированная в Украине. Вот тогда мы сможем четко сказать – правомерна ли деятельность телеканала, правомерна ли его трансляция. Потому что появляются жалобы – у вас неадаптированный российский телеканал, а мы не можем ответить, потому что выходные данные не совпадают с данными, которые нам предоставил телеканал 2-5 лет назад», – подчеркивает Сергей Костинский.

После общественного обсуждения Нацсовет должен принять документ и подать его на регистрацию в Министерство юстиции. Член Нацсовета Олег Черныш, который модерировал рабочую группу, указывает на то, что министерство может забраковать документ, поскольку некоторые его нормы не совпадают с законодательством: «У меня большие сомнения относительно того, пропустит ли Минюст этот Порядок, поскольку есть 42 статья закона «О телевидения и радиовещании», которая четко указывает на то, что вопрос адаптации должен касаться исключительно телеканалов из стран, которые не ратифицировали Евроконвенцию о трансграничном вещании».

Сергей Костинский в ходе дискуссии заявил, что понимает это: «Мы осознаем, что Минюст может не пропустить этот документ. Мы полностью согласимся с такой позицией».

Сегодня в Перечне иностранных телеканалов, которым разрешена ретрансляция в Украине (список адаптированных иностранных телеканалов) 181 зарубежный телеканал.

Напомним, впервые Порядок адаптации был вынесен на общественное обсуждение 2 августа 2018-го. Второй раз – 29 августа, на два месяца. 29 ноября документ был третий раз вынесен на общественное обсуждение, срок которого истек 30 декабря.

Иностранные телеканалы для попадания во все страны бывшего СССР создают единую, русскую версию, осуществляя адаптацию в Москве. Платные украинские телеканалы поддерживают идею квотирования иностранных телеканалов – это уравняет их шансы с иностранными платными телеканалами в конкурентной борьбе за зрителя на рынке Pay TV. Тогда как представители дистрибьюторов иностранных телеканалов в Украине отмечают, что попытка Нацсовета обязать запустить украинские дорожки превышает полномочия регулятора и не соответствует законодательству и ратифицированному Украиной международному соглашению – Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Она позволяет ретрансляцию в Украине всех телеканалов из стран, ратифицировавших ее, без каких-либо ограничений.

Сегодня в Перечне иностранных телеканалов, которым разрешена ретрансляция в Украине (список адаптированных иностранных телеканалов) 181 зарубежный телеканал. Нацсовет вносит зарубежные каналы в него по заявительному принципу, у регулятора нет документа, который регулировал бы попадание (исключение) телеканалов из него. У 110 вещателей из этого списка есть русскоязычная звуковая дорожка, 32 вещают на английском, еще 35 – на других языках (польский, немецкий и т. д.). Украинские дорожки имеются только у 4 телеканалов: Da Vinci learning (локализовано до 80% эфира), AMC (украинская дорожка эксклюзивно доступна у провайдера «Воля», у других провайдеров – русская дорожка), Nat Geo (до 40%) и Spike (до 50%). У Paramount Comedy украинский владелец (партнерство с «1+1 медиа») и украинская лицензия, канал озвучивает свой эфир на украинском силами инхаус-студии звукозаписи «1+1 медиа».

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