Нацсовет продлил обсуждение порядка адаптации иностранных телеканалов еще на месяц

Регулятор также планирует создать рабочую группу из представителей индустрии, чтобы усовершенствовать документ: «Мы ждем предложений. А также хотим создать рабочую группу, чтобы утвердить финальную версию этого документа и окончательно определиться по данному вопросу», – сообщила заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук. Предложения будут приниматься до 31 декабря.

Документ прописывает процедуру попадания иностранных телеканалов в адаптированный список. В частности, в черновой версии указаны конкретные сроки рассмотрения регулятором вопроса адаптации иностранных телеканалов – 3 месяца. Кроме того, регулятор хочет этим документом ограничить попадание иностранных телеканалов с российской собственностью. А также предлагает обязать иностранные телеканалы, которые присутствуют в пакетах провайдеров платного телевидения, запустить звуковые дорожки на государственном языке.

За разработку Порядка ведомство взялось этим летом. На общественное обсуждение документ выносится в третий раз. 31 октября истек двухмесячный срок предыдущего общественного обсуждения документа. Впервые документ выносился на обсуждение в конце июля. Согласно процедуре, регулятор на свое усмотрение может внести правки, предоставленные участниками индустрии, после чего обязан подать документ на регистрацию в Министерство юстиции.

Иностранные телеканалы для захода во все страны бывшего СССР в целях экономии создают единственную, русскую версию, осуществляя адаптацию в Москве. Платные украинские телеканалы поддерживают идею квотирования иностранных телеканалов – это уравняет их шансы с иностранными платными телеканалами в конкурентной борьбе за зрителя на рынке Pay TV. Тогда как представители дистрибьюторов иностранных телеканалов в Украине указывают на то, что попытка Нацсовета обязать запустить украинские дорожки превышает полномочия регулятора и не соответствует ратифицированному Украиной международному соглашению – Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Она позволяет ретрансляцию в Украине всех телеканалов из ратифицировавших ее стран без каких-либо ограничений.

Сегодня в Перечне иностранных телеканалов, которым разрешена ретрансляция в Украине (или попросту – в списке адаптированных иностранных телеканалов) 181 зарубежный телеканал. У 110 вещателей из этого списка есть русскоязычная звуковая дорожка, 32 вещают на английском, еще 35 – на других языках (польский, немецкий и т. д.). Украинские дорожки есть только у 4 телеканалов: Da Vinci learning (локализовано до 80% эфира), AMC (украинская дорожка эксклюзивно доступна у провайдера «Воля», у остальных провайдеров идет российская дорожка), Nat Geo (до 40%) и Spike (до 50%). У Paramount Comedy украинский собственник (партнерство с «1+1 медиа») и украинская лицензия, канал озвучивает свой эфир на украинском силами инхаус-студии звукозаписи «1+1 медиа».

Данный список носил формальный характер: Нацсовет вносил зарубежные каналы в него по заявочному принципу. За 10 лет существования этого списка у Нацсовета не было документа, который регулировал бы попадание (исключение) телеканалов из него.