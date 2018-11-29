Нацсовет продлил обсуждение порядка адаптации иностранных телеканалов еще на месяц
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Нацсовет продлил обсуждение порядка адаптации иностранных телеканалов еще на месяц

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Новости Нацсовет продлил обсуждение порядка адаптации иностранных телеканалов еще на месяц

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 29 ноября, принял решение продлить на месяц общественное обсуждение Порядка адаптации иностранных телеканалов.

Регулятор также планирует создать рабочую группу из представителей индустрии, чтобы усовершенствовать документ: «Мы ждем предложений. А также хотим создать рабочую группу, чтобы утвердить финальную версию этого документа и окончательно определиться по данному вопросу», – сообщила заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук. Предложения будут приниматься до 31 декабря.

Документ прописывает процедуру попадания иностранных телеканалов в адаптированный список. В частности, в черновой версии указаны конкретные сроки рассмотрения регулятором вопроса адаптации иностранных телеканалов – 3 месяца. Кроме того, регулятор хочет этим документом ограничить попадание иностранных телеканалов с российской собственностью. А также предлагает обязать иностранные телеканалы, которые присутствуют в пакетах провайдеров платного телевидения, запустить звуковые дорожки на государственном языке.

За разработку Порядка ведомство взялось этим летом. На общественное обсуждение документ выносится в третий раз. 31 октября истек двухмесячный срок предыдущего общественного обсуждения документа. Впервые документ выносился на обсуждение в конце июля. Согласно процедуре, регулятор на свое усмотрение может внести правки, предоставленные участниками индустрии, после чего обязан подать документ на регистрацию в Министерство юстиции.

Иностранные телеканалы для захода во все страны бывшего СССР в целях экономии создают единственную, русскую версию, осуществляя адаптацию в Москве. Платные украинские телеканалы поддерживают идею квотирования иностранных телеканалов – это уравняет их шансы с иностранными платными телеканалами в конкурентной борьбе за зрителя на рынке Pay TV. Тогда как представители дистрибьюторов иностранных телеканалов в Украине указывают на то, что попытка Нацсовета обязать запустить украинские дорожки превышает полномочия регулятора и не соответствует ратифицированному Украиной международному соглашению – Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Она позволяет ретрансляцию в Украине всех телеканалов из ратифицировавших ее стран без каких-либо ограничений.

Сегодня в Перечне иностранных телеканалов, которым разрешена ретрансляция в Украине (или попросту – в списке адаптированных иностранных телеканалов) 181 зарубежный телеканал. У 110 вещателей из этого списка есть русскоязычная звуковая дорожка, 32 вещают на английском, еще 35 – на других языках (польский, немецкий и т. д.). Украинские дорожки есть только у 4 телеканалов: Da Vinci learning (локализовано до 80% эфира), AMC (украинская дорожка эксклюзивно доступна у провайдера «Воля», у остальных провайдеров идет российская дорожка), Nat Geo (до 40%) и Spike (до 50%). У Paramount Comedy украинский собственник (партнерство с «1+1 медиа») и украинская лицензия, канал озвучивает свой эфир на украинском силами инхаус-студии звукозаписи «1+1 медиа».

Данный список носил формальный характер: Нацсовет вносил зарубежные каналы в него по заявочному принципу. За 10 лет существования этого списка у Нацсовета не было документа, который регулировал бы попадание (исключение) телеканалов из него.

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