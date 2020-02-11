Бородянский про ATR: «Мы находимся в совместном поиске решений»

11 февраля после брифинга министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил журналистам, почему крымскотатарский телеканал ATR остался без финансирования.

«На ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство молодежи и спорта открыло ассигнования на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как произошли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решений, и возможно ли это решение найти быстро…».

Журналисты поинтересовались у министра, правда ли, что канал находится на грани закрытия. На что Бородянский ответил: «Мне сложно сказать «на грани». Но он работает, больше ничего не могу сказать».

Крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и «Лидер» входят в состав медиахолдинга бизнесмена Ленура Ислямова. Холдинг последние 4 года финансировался из госбюджета. В частности, в 2016-м сумма госфинансирования составила 43 млн грн; в июле 2017-го холдинг получил из госбюджета 35 млн грн, а 2018-го – транш в размере 29,74 млн грн. Ленур Ислямов рассказал, что в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн грн.

Отметим, 14 января руководство крымскотатарского телеканала ATR сообщило о проблемах из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета. Из-за финансовых трудностей было сокращено производство программ на 90%. У телеканала появились долги за трансляцию спутникового сигнала и аренду помещения. Позже стало известно о сокращениях в коллективе холдинга и долгах по зарплатам. ATR с сентября 2019 года не выплачивает зарплаты. С января всего было сокращено 80% коллектива. На канале работало больше 100 человек, сейчас – около 30. Количество часов прямого эфира в день сократилось с 14 до 3, телеканал начал выдавать 2 выпуска новостей и один гостевой эфир. Ислямов уверял, что сокращено не больше 45% коллектива.

23 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что активизирует процесс господдержки для крымскотатарского телевизионного вещания.

10 февраля в 16:30 вещатель запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей.

Фото: ATR

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