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Телеканалу ATR заблокировали госфинансирование, вещатель запускает марафон

от Telekritika
От Telekritika 1079
Главная Новости Телеканалу ATR заблокировали госфинансирование, вещатель запускает марафон

Телеканал уверяет, что пребывает на грани закрытия.

Телеканалу ATR заблокировали счета несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году. В 16:30 вещатель запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. Телеканал перебивает на грани закрытия. Об этом сообщается на сайте ATR.

Подробную информацию телеканал пока не сообщает. На сайте указано, что о ситуации с финансированием телеканала в 20:00 расскажет генеральный директор и основной владелец ATR Ленур Ислямов.

По информации «Телекритики», телекомпании в конце прошлой неделе были выделены госсредства, но на счет телеканала они не поступили – их заморозили якобы с формулировкой «нецелевого использования средств» в прошлые годы. Ранее телекомпания финансировалась со средств Министерства социальной политики, с этого года она в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев в прямом эфире телеканала сообщил, что по новым условиям госфинансирования телеканал должен был оглашать конкурс (тендер) на производство продукта в эфире телеканала и получать деньги под конкретные передачи. Муждабаев сообщает, что Министерство культуры, молодежи и спорта согласовало финансирование телекомпании, но якобы именно в казначействе заблокировали финансирование с аргументацией об отсутствии тендера. Марафон телеканала будет бессрочным, в эфире будет пустая студия, прерывать которую будут гости.

«Телекритика» надеется получить официальные комментарии от ATR и Министерства культуры, молодежи и спорта.

Крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и «Лидер» входят в состав медиахолдинга бизнесмена Ленура Ислямова. Холдинг последние 4 года финансировался из госбюджета. В частности, в 2016-м сумма госфинансирования составила 43 млн грн; в июле 2017-го холдинг получил из госбюджета 35 млн грн, а 2018-го – транш в размере 29,74 млн грн. Ленур Ислямов рассказал, что в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн грн.

Отметим, 14 января руководство крымскотатарского телеканала ATR сообщило о проблемах из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета. Из-за финансовых трудностей было сокращено производство программ на 90%. У телеканала появились долги за трансляцию спутникового сигнала и аренду помещения. Позже стало известно о сокращениях в коллективе холдинга и долгах по зарплатам. ATR с сентября 2019 года не выплачивает зарплаты. С января всего было сокращено 80% коллектива. На канале работало больше 100 человек, сейчас – около 30. Количество часов прямого эфира в день сократилось с 14 до 3, телеканал начал выдавать 2 выпуска новостей и один гостевой эфир. Ислямов уверял, что сокращено не больше 45% коллектива.

Напомним, 23 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что активизирует процесс господдержки для крымскотатарского телевизионного вещания.

Фото: ATR

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