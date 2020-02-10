Телеканалу ATR заблокировали госфинансирование, вещатель запускает марафон

Телеканалу ATR заблокировали счета несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году. В 16:30 вещатель запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. Телеканал перебивает на грани закрытия. Об этом сообщается на сайте ATR.

Подробную информацию телеканал пока не сообщает. На сайте указано, что о ситуации с финансированием телеканала в 20:00 расскажет генеральный директор и основной владелец ATR Ленур Ислямов.

По информации «Телекритики», телекомпании в конце прошлой неделе были выделены госсредства, но на счет телеканала они не поступили – их заморозили якобы с формулировкой «нецелевого использования средств» в прошлые годы. Ранее телекомпания финансировалась со средств Министерства социальной политики, с этого года она в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев в прямом эфире телеканала сообщил, что по новым условиям госфинансирования телеканал должен был оглашать конкурс (тендер) на производство продукта в эфире телеканала и получать деньги под конкретные передачи. Муждабаев сообщает, что Министерство культуры, молодежи и спорта согласовало финансирование телекомпании, но якобы именно в казначействе заблокировали финансирование с аргументацией об отсутствии тендера. Марафон телеканала будет бессрочным, в эфире будет пустая студия, прерывать которую будут гости.

«Телекритика» надеется получить официальные комментарии от ATR и Министерства культуры, молодежи и спорта.

Крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и «Лидер» входят в состав медиахолдинга бизнесмена Ленура Ислямова. Холдинг последние 4 года финансировался из госбюджета. В частности, в 2016-м сумма госфинансирования составила 43 млн грн; в июле 2017-го холдинг получил из госбюджета 35 млн грн, а 2018-го – транш в размере 29,74 млн грн. Ленур Ислямов рассказал, что в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн грн.

Отметим, 14 января руководство крымскотатарского телеканала ATR сообщило о проблемах из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета. Из-за финансовых трудностей было сокращено производство программ на 90%. У телеканала появились долги за трансляцию спутникового сигнала и аренду помещения. Позже стало известно о сокращениях в коллективе холдинга и долгах по зарплатам. ATR с сентября 2019 года не выплачивает зарплаты. С января всего было сокращено 80% коллектива. На канале работало больше 100 человек, сейчас – около 30. Количество часов прямого эфира в день сократилось с 14 до 3, телеканал начал выдавать 2 выпуска новостей и один гостевой эфир. Ислямов уверял, что сокращено не больше 45% коллектива.

Напомним, 23 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что активизирует процесс господдержки для крымскотатарского телевизионного вещания.

Фото: ATR

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