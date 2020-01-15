ATR сократил 80% коллектива и задолжал по зарплатам с сентября 2019-го

Крымскотатарский телеканал ATR с сентября 2019 года не выплачивает зарплаты своим работникам. С января всего было сокращено 80% коллектива. На канале работало больше 100 человек, сейчас – около 30. Количество часов прямого эфира в день сократилось с 14 до 3. Об этом сообщает источник «Телекритики» на телеканале.

Приметно, что заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщал ранее, что недофинансирование ATR за прошлый год составило 15 млн грн, из-за финансовых трудностей было сокращено производство программ на 90%. У телеканала появились долги за трансляцию спутникового сигнала и аренду помещения. О сокращениях в коллективе и долгах по зарплатам он не уведомлял.

После сокращений телеканал начал выпускать 2 выпуска новостей и один гостевой эфир, уточняет источник. Сокращения коснулись ведущих, редакторов, журналистов, режиссеров, гримеров и стилистов. На проектах осталось фактически «по одному человеку», чтобы выдавать один эфир.

Источник сообщает, что коллектив уведомили, что в прошлом году телеканал должен был получить государственную поддержку в размере около 35 млн грн, но по факту получил только 15 млн грн. Второй транш – в размере 15 млн грн, должен был поступить в августе, но деньги пришли только в конце декабря: их вещатель не смог использовать, поэтому они вернулись в бюджет. В этом году на ATR должны выделить около 50 млн грн.

«Телекритика» надеется получить комментарий от Айдера Муждабаева.

Отметим, 14 января утром было отключено спутниковое вещание телеканала. Вечером вещатель возобновил спутниковую трансляцию. Это стало возможным благодаря главному раввину Украины Якову Блайхе и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

Напомним, крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и «Лидер» входят в состав медиахолдинга бизнесмена Ленура Ислямова. Холдинг последние 4 года финансировался из госбюджета. В частности, в 2016-м сумма госфинансирования составила 43 млн грн; в июле 2017-го холдинг получил из госбюджета 35 млн грн, а 2018-го – транш в размере 29,74 млн грн.

Фото: ATR

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