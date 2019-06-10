📢 «1+1 медиа» обратилась к Госкино с просьбой не затягивать выдачу прокатки «Сватам»

Телегруппа «1+1 медиа» указывает на то, что процесс возобновления прокатного удостоверения на сериал «Сваты» после того, как телеканал и кинокомпания-производитель сериала выиграли апелляцию по незаконности запрета, намеренно затягивается по политическим причинам. Плюсы акцентируют на том, что ситуация с прокатным удостоверением на продукт может быть использована ВО «Свобода» в политических целях, отмечая, что в списке партии под 9-м номером идет глава Госкино Филипп Ильенко. «Телекритика» публикует полный текст сегодняшнего обращения медиагрупы.

«Уважаемые члены экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино,

15 мая 2019 года коллегия Шестого апелляционного административного суда не удовлетворила апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета с сериала «Сваты».

Однако пока мы наблюдаем намеренное затягивание процесса возобновления прокатного удостоверения на сериал «Сваты», что является вполне законным шагом, который должен был произойти автоматически после решения суда. По непонятным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу. Парадокс этой ситуации заключается в том, что мы бы не обращались к вам, если бы срок действия прокатного удостоверения на все сезоны, кроме 6-го, не истек. И мы намерены в любом случае транслировать этот сезон.

После неформальных переговоров с окружением главы Госкино Филиппа Ильенко стало очевидно, что эта ситуация будет использоваться ВО «Свобода» как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею.

Группа «1+1 медиа» хочет обратить внимание на то, что экспертное решение должно быть объективным, беспристрастным, взвешенным, базироваться на доказательной базе

Нам непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт, сделанный в Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах. Но нам очевидно, что сейчас и продукт, и телеканал «1+1», и самое главное – экспертов – пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с одной целью – пройти в парламент.

Группа «1+1 медиа» ни в коем случае не хочет влиять на экспертов и ход экспертизы, хотя не поддерживает этот популистский шаг, но хочет обратить их внимание на то, что экспертное решение должно быть объективным, беспристрастным, взвешенным, базироваться на доказательной базе, а сами эксперты не должны следовать указаниям борцов с «ветряными мельницами», которые хотят использовать их экспертизу и честное имя, чтобы заработать себе сомнительные политические баллы».

Напомним, 22 ноября 2017 года СБУ запретила въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма, посещал оккупированный полуостров и делал антиукраинские высказывания. 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны «Сватов». 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности, сериала «Сваты». Таким образом, суд удовлетворил иск телеканала «1+1» (ООО «Телерадіокомпанія “Студія 1+1”») и ООО «Киноквартал». 15 мая пресс-служба Шестого апелляционного административного суда Киева сообщила, что отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда по делу о сериале «Сваты».

Отметим, всего в картине 65 серий, разбитых на 6 сезонов. Первый сезон сериала вышел в декабре 2008-го, шестой – в марте 2013-го. Последующие четыре года, до запрета «Сватов», многочисленные повторы картины, несмотря на отсутствие новых серий, собирали высокие телерейтинги. Обычно телеканал «1+1» транслировал сериал в летнее межсезонье.

Также сегодня «Телекритика» собрала в одной публикации всех медийщиков, которые оказались в списках ведущих партий.

Фото: «1+1 медиа»