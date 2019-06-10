🗒📋 Певцы, журналисты, телеведущие: кто из медиаличностей идет в Раду

На выходных, 8–9 июня, ряд политических партий провели съезды, обнародовав своих кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, назначенные на 21 июля. «Телекритика» собрала в одной публикации всех медийщиков, которые оказались в списках ведущих партий.

Партия «Слуга народа»: лица «1+1» и Юзик

В списке партии действующего президента 9-м оказался генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко, которому в соцсетях пророчили госдолжности – от главы Администрации президента до мэра Киева. Ранее Александр не исключал возможность похода в политику. Вчера после съезда партии в своем Facebook он заявил, что не оставит должность в «1+1 медиа» на время участия в парламентских выборах: «С “Плюсов” до завершения избирательной кампании никуда не ухожу, редакционная политика и менеджмент у нас давно разделены», – написал Ткаченко и отметил, что его интересуют местное самоуправление и гуманитарная политика.

В комментарии theБабель Александр Ткаченко рассказал, что будет руководить компанией еще полтора месяца – вплоть до дня выборов. Рассказывать, кто станет новым руководителем после него, пока не готов. «Давайте переживать проблемы по мере их поступления», – отметил он.

Десятку в списке партии закрывает Жан Беленюк – чемпион мира по греко-римской борьбе. №15 в списке партии – Елизавета Ясько, культурный деятель, кинопродюсер, основательница Yellow Blue Strategy, выпускница Blavatnik School of Government, University of Oxford, основатель информационного ресурса об украинской музыке Kyiv Music Labs.

Под 97-м номером значится глава «Интернет-ассоциации» Александр Федиенко.

Глава ИнАУ находится на своей должности с 2015-го, является основателем телеком-компании ИМК, ранее работал в «Глобал Юкрейн». В 2009 году под его руководством находилось первое отраслевое издание – журнал Wireless Ukraine, также он имел влияние на региональную газету «Интернет Новости». После выборов, в апреле, он сообщил о планах инициировать обращение ассоциации к Зеленскому с просьбой отменить указ Петра Порошенко о блокировках сайтов в интернете, что вызвало общественный резонанс.

По 31-му округу, который охватывает родину президента – Кривой Рог Днепропетровской области, будет баллотироваться актер «95-го квартала» Юрий Корявченков, более известный как Юзик.

По 25 округу в Днепре баллотируется блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области – телеведущий «1+1» Александр Дубинский. Последний акцентирует на том, что первоочередная его цель – не дать пройти по этому округу соратнику экс-президента Игорю Кононенко. По мажоритарному 223 округу (Киев) в Раду будет баллотироваться ресторатор, телеведущий и шоумен Николай Тищенко.

Журналистка ТСН Ольга Василевская-Смаглюк выдвигается по 96 мажоритарному округу, который охватывает Киевскую область. Журналистка не хочет допустить по этому округу в парламент бывшего «регионала», председателя фракции «Воля народа» Ярослава Москаленко, как она написала в Facebook.

Партия «Голос»: Притула и Рахманин

Шоумен, телеведущий «Нового канала» и волонтер Сергей Притула идет в раду под 30-м номером партии «Голос» певца Святослава Вакарчука. Об этом шоумен сообщил в своем видеообращении, призвав голосовать за партию, если хотят увидеть его в Раде. Чтобы шоумен стал нардепом, партии придется набрать 13% при нынешних 5–6%, которые пророчат социологи. Телеведущий планирует совмещать работу в Раде с работой на «Новом канале».

Восьмым номером в списке идет Сергей Рахманин – журналист, заместитель главного редактора «Зеркала недели».

Помимо работы в ЗН, Рахманин ведет программу «Игра в классику» на телеканале ZIK и «Апокриф» на «Радио НВ». «В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к переменам в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь менять страну», – передает слова Сергея Рахманина пресс-служба партии.

«Европейская Солидарность»: Княжицкий, Гайдукевич, Сюмар

В списке партии в Раду нет известных медиаличностей, зато многие из них занимаются самой партией. 31 мая телеведущий «5 канала» Виталий Гайдукевич и член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Сергей Таран вошли в президиум партии «Европейская Солидарность», председатель которой Петр Порошенко. Таким образом, Сергей Таран обязан выйти из наблюдательного совета НОТУ.

Штаб партии возглавляет спичрайтер Порошенко Олег Медведев. Заниматься креативом и визуальной частью кампании партии «ЕС» будет нардеп «Народного фронта», глава Комитета свободы слова Виктория Сюмар.

По мажоритарке партия выдвигает, в частности, кандидатом в народные депутаты по 116-му округу во Львове нардепа «Народного фронта», главу Комитета культуры и духовности и супруга совладелицы телеканала «Еспресо» Николая Княжицкого. В одномандатный избирательный округ №116 входят Железнодорожный район и часть Шевченковского района Львова.

«Сила и честь»: Гордон и чета Билоножко

Как известно, руководителем штаба партии «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко, который показал пятый результат на выборах президента, является основатель портала «Гордон» Дмитрий Гордон. В обнародованной первой десятке партии нет известных медиаличностей. Но на съезде партии были народные артисты Светлана и Виталий Билоножко, которые уверяли журналистов, что будут баллотироваться в Верховную Раду по списку партии, не вдаваясь в подробности.

Экс-журналист, народный депутат БПП, бывший представитель премьера Владимира Гройсмана в парламенте Вадим Денисенко также идет на выборы в списке партии Смешко. Вадим Денисенко был основателем и главным редактором телеканала «Еспресо», а будучи нардепом имел влияние на портал «Деловая столица», который связывают с аграрием Олегом Бахматюком.

ВО «Свобода»: Бенюк и глава Госкино

Шестым в списке партии националистов числится актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, а 9-м – глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Последний обещает представлять интересы киносообщества.

«Украинская стратегия»: Нищук и зам Минстеця

В партии премьер-министра Владимира Гройсмана «Украинская стратегия» под №3 значится Эмине Джапарова – крымская татарка, первый заместитель министра информполитики. Из-за болезни Юрия Стеця Эмине является и. о. министра. Она будет отвечать за гуманитарный блок, вопросы деоккупации Крыма и реинтеграции Донбасса. Пятым в списке числится министр культуры Евгений Нищук.

Другие

Среди тяжеловесов пока не обнародовал свои списки «Оппоблок». Зато сегодня стало известно, что седьмым в списке «Батькивщины» значится Евгений Рыбчинский – поэт, композитор, сын поэта Юрия Рыбчинского, действующий народный депутат, ранее состоял в депутатской группе «Воля народа». Был основателем «Нашего радио» и «Радио Ностальжи», издавал женские глянцевые журналы L’Officiel и «Ева».

Народный депутат, член депутатской группы «Воля народа» Михаил Поплавский, которого называют «поющим ректором», занял первое место в списке Аграрной партии. Последний раз он был избран в Раду по мажоритарному округу в Кировоградской области.

Фото: «Квартал 95»