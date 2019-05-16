⛔ Апелляционный суд подтвердил отмену запрета на сериал «Сваты»

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда Киева отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда по делу о сериале «Сваты». Об этом 15 мая сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что «апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции – без изменений». Как известно, 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности, сериала «Сваты». Таким образом, суд удовлетворил иск телеканала «1+1» (ООО «Телерадіокомпанія “Студія «1+1»”») и ООО «Киноквартал».

Напомним, 22 ноября 2017 года СБУ запретила въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма, посещал оккупированный полуостров и публично делал антиукраинские высказывания. 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны «Сватов».

Телеканал «1+1» в своем релизе отметил, что «уже вскоре» сериал вернется в эфир – о дате эфира будет сообщено дополнительно. Отмену запрета на сериал телегруппа комментирует так. «Группа 1+1 media рада, что при принятии решения в сложившейся ситуации суд руководствовался именно фактами, а не предположениями со стороны указанных выше государственных органов и ведомств. Данное решение в очередной раз подтвердило избирательность и предвзятость государственных органов в отношении отдельных участников рынка, в частности группы 1+1 media», – говорится в сообщении.

Авторские права на сериал принадлежат студии «Квартал 95». Всего в картине 65 серий, разбитых на 6 сезонов. Первый сезон сериала вышел в декабре 2008-го, шестой – в марте 2013-го. Последующие четыре года, до запрета «Сватов», многочисленные повторы картины, несмотря на отсутствие новых серий, собирали высокие телерейтинги. Обычно телеканал «1+1» транслировал сериал в летнее межсезонье.

Фото: «Квартал 95»