Стало известно, сколько денег собрали во время cуперфинала «Голосу країни»

Супертехнологичный финал юбилейного сезона «Голосу країни», который состоялся 26 апреля, стал благотворительным. Все полученные средства от голосования и продажи рекламы во время выпуска стали первым взносом в марафон «Ти не один» и пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

Стало известно, что во время прямого эфира было собрано 627 407 гривен. На них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас не хватает для защиты здоровья врачей. Все средства поступят Украинской бирже благотворительности, которая совместно с Общественной платформой РазомUA организуют приобретение средств для защиты врачей. В режиме реального времени информацию о потребностях опорных больниц можно увидеть на карте партнеров. Общественная платформа РазомUA, совместно с Минздравом аккумулирует эту информацию.

Благотворительный марафон в формате онлайн-концерта начнется на телеканале «1+1» 3 мая в 21:00 и завершится 8 мая в эфире «Сніданку з 1+1», когда будет объявлена достигнутая сумма сбора. Все это время украинцы смогут отправлять смс со словами поддержки врачам на номер 88001. Стоимость одного благотворительного сообщения будет составлять 20 грн – чем больше сообщений, тем больше поддержки. Услуга доступна только для абонентов предоплаченной мобильной связи «Киевстар», Vodafone, lifecell и абонентов 3Mob (НДС и сбор в Пенсионный Фонд не взимаются). Кроме того, уже сейчас и до 8 мая можно сделать благотворительный взнос на любую сумму на сайте Украинской Биржи Благотворительности, поддержав проект «Ти не один», или осуществить перевод по реквизитам:

МБФ «Украинская Биржа Благотворительности»

ЕГРПОУ: 38005762

Банк Кредит Дніпро р / UA753057490000002600730669803

Назначение: Благотворительный взнос Ти не один

Во время онлайн-концерта споют Тина Кароль, MOZGI, Оля Полякова, MONATIK, «Время и Стекло», Анна Буткевич, The HARDKISS, Сергей Бабкин, Джамала, ALYONA ALYONA, NK, Наталья Могилевская, группа KAZKA, Нина и Антонина Матвиенко, TAYANA, Друга Ріка, LAUD, Леся Никитюк, Макс Барских, Jerry Heil, Michelle Andrade, «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Среди ведущих марафона – Лидия Таран и Маричка Падалко, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также Дмитрий Комаров.

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Фото: «1+1»

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