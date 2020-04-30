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Стало известно, сколько денег собрали во время cуперфинала «Голосу країни»

от Telekritika
От Telekritika 252
Главная Новости Стало известно, сколько денег собрали во время cуперфинала «Голосу країни»

Они станут первым взносом в копилку благотворительного марафона «Ти не один».

Супертехнологичный финал юбилейного сезона «Голосу країни», который состоялся 26 апреля, стал благотворительным. Все полученные средства от голосования и продажи рекламы во время выпуска стали первым взносом в марафон «Ти не один» и пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

Стало известно, что во время прямого эфира было собрано 627 407 гривен. На них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас не хватает для защиты здоровья врачей. Все средства поступят Украинской бирже благотворительности, которая совместно с Общественной платформой РазомUA организуют приобретение средств для защиты врачей. В режиме реального времени информацию о потребностях опорных больниц можно увидеть на карте партнеров. Общественная платформа РазомUA, совместно с Минздравом аккумулирует эту информацию.

Благотворительный марафон в формате онлайн-концерта начнется на телеканале «1+1» 3 мая в 21:00 и завершится 8 мая в эфире «Сніданку з 1+1», когда будет объявлена достигнутая сумма сбора. Все это время украинцы смогут отправлять смс со словами поддержки врачам на номер 88001. Стоимость одного благотворительного сообщения будет составлять 20 грн – чем больше сообщений, тем больше поддержки. Услуга доступна только для абонентов предоплаченной мобильной связи «Киевстар», Vodafone, lifecell и абонентов 3Mob (НДС и сбор в Пенсионный Фонд не взимаются). Кроме того, уже сейчас и до 8 мая можно сделать благотворительный взнос на любую сумму на сайте Украинской Биржи Благотворительности, поддержав проект «Ти не один», или осуществить перевод по реквизитам:

МБФ «Украинская Биржа Благотворительности»

ЕГРПОУ: 38005762

Банк Кредит Дніпро р / UA753057490000002600730669803

Назначение: Благотворительный взнос Ти не один

Во время онлайн-концерта споют Тина Кароль, MOZGI, Оля Полякова, MONATIK, «Время и Стекло», Анна Буткевич, The HARDKISS, Сергей Бабкин, Джамала, ALYONA ALYONA, NK, Наталья Могилевская, группа KAZKA, Нина и Антонина Матвиенко, TAYANA, Друга Ріка, LAUD, Леся Никитюк, Макс Барских, Jerry Heil, Michelle Andrade, «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Среди ведущих марафона – Лидия Таран и Маричка Падалко, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также Дмитрий Комаров.

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Фото: «1+1»

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