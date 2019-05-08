📣 В Мьянме освободили репортеров, рассказавших об убийствах рохинджа

Журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо были помилованы властями Мьянмы после более чем 500 дней в тюрьме. Об этом сообщает The Guardian.

Освобождение произошло в рамках масштабной амнистии: всего в стране из тюрем вышли порядка 6,5 тыс. человек.

Главный редактор Reuters Стивен Адлер заявил: «После своего ареста […] они стали символами значимости свободы прессы во всем мире. Мы приветствуем их возвращение».

Посол Великобритании в Мьянме Дэн Чагг, в свою очередь, напомнил о проблемах судебного процесса, которые привели к заключению журналистов. «Эти репортеры были обвинены в рамках производства, которое не следовало требуемым нормам и игнорировало презумпцию невиновности. Приняв решение освободить Ва Лона и Кья Со Оо всего спустя несколько дней после финального решения верховного суда (в апреле тот отклонил решение об отмене приговора – ред.) правительство Мьянмы признало недостатки прежних судебных процессов и продемонстрировало свою приверженность соблюдению закона», – заявил он.

Напомним, что 33-летний Ва Лон и 29-летний Кья Со Оо освещали убийства военными представителей народа рохинджа – одного из самых преследуемых национальных меньшинств в мире (по данным ООН). За свои репортажи они получили Пулитцеровскую премию и стали людьми года по версии журнала Time – вместе с группой других журналистов, ставших политзаключенными и жертвами насилия.

Ранее Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

Фото: беженцы-рохинджа в Бангладеше / Getty Images