Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2019

«Пояснительная отчетность»

За серию публикаций, посвященных теме возможных финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа, «которые развенчали его заявления о собственном богатстве» и показали, что его бизнес-империя уклоняется от уплаты налогов, наградили журналистов NYT Дэвида Барстоу, Сьюзенн Крейг и Расса Бюттнера.

«Служение обществу»

Флоридскую газету Sun Sentinel отметили за «разоблачение ошибок школы и правоохранительных органов» до и после стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде. В результате атаки тогда погибли 17 человек.

«Международный репортаж»

Лауреатами в номинации стали находящиеся в Мьянме под арестом журналисты Reuters, писавшие о преследованиях народности рохинджа в стране, а также корреспонденты Associated Press, рассказавшие об убийствах наркоторговцев без суда, практикуемые властями Филиппин.

«Главные новости»

Жюри премии отметило сотрудников питтсбургской Post-Gazette. Награды они получат за «сострадательное» освещение нападения на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге в октябре 2018-го (в результате погибли 11 человек).

«Национальный репортаж»

Издание WSJ отметили за расследование, посвященное тайным выплатам президентом США Дональдом Трампом денег женщинам, которые обвиняли его в интимной связи.

«Отчет про расследование»

Журналисты Los Angeles Times получили премию за репортажи о гинекологе из Университета Южной Калифорнии, которого обвиняют в нарушении прав сотен молодых женщин в течение 25 лет.

«Освещение сенсационной новости в фото»

Издание Reuters одержало победу в номинации за фото из репортажа «об отчаянии и печали мигрантов во время путешествия в США из Центральной и Южной Америки».

«Художественная литература»

Писатель Ричард Пауэрс получил награду за свой 12-й роман The Overstory.

«Музыка»

Композитор Эллен Род стала лауреатом премии за сложные вокальные тексты и «впечатляющие инструментальные тембры» в опере Prism.

Посмертно Пулитцеровская премия была присуждена певице Арете Франклин за вклад в американскую музыкальную культуру.

О прошлогодних лауреатах читайте в нашем материале.

Фото: победитель номинации Goran Tomasevic