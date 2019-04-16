Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2019

«Пояснительная отчетность»
За серию публикаций, посвященных теме возможных финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа, «которые развенчали его заявления о собственном богатстве» и показали, что его бизнес-империя уклоняется от уплаты налогов, наградили журналистов NYT Дэвида Барстоу, Сьюзенн Крейг и Расса Бюттнера.
«Служение обществу»
Флоридскую газету Sun Sentinel отметили за «разоблачение ошибок школы и правоохранительных органов» до и после стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде. В результате атаки тогда погибли 17 человек.
«Международный репортаж»
Лауреатами в номинации стали находящиеся в Мьянме под арестом журналисты Reuters, писавшие о преследованиях народности рохинджа в стране, а также корреспонденты Associated Press, рассказавшие об убийствах наркоторговцев без суда, практикуемые властями Филиппин.
«Главные новости»
Жюри премии отметило сотрудников питтсбургской Post-Gazette. Награды они получат за «сострадательное» освещение нападения на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге в октябре 2018-го (в результате погибли 11 человек).
«Национальный репортаж»
Издание WSJ отметили за расследование, посвященное тайным выплатам президентом США Дональдом Трампом денег женщинам, которые обвиняли его в интимной связи.
«Отчет про расследование»
Журналисты Los Angeles Times получили премию за репортажи о гинекологе из Университета Южной Калифорнии, которого обвиняют в нарушении прав сотен молодых женщин в течение 25 лет.
«Освещение сенсационной новости в фото»
Издание Reuters одержало победу в номинации за фото из репортажа «об отчаянии и печали мигрантов во время путешествия в США из Центральной и Южной Америки».
«Художественная литература»
Писатель Ричард Пауэрс получил награду за свой 12-й роман The Overstory.
«Музыка»
Композитор Эллен Род стала лауреатом премии за сложные вокальные тексты и «впечатляющие инструментальные тембры» в опере Prism.
Посмертно Пулитцеровская премия была присуждена певице Арете Франклин за вклад в американскую музыкальную культуру.
О прошлогодних лауреатах читайте в нашем материале.
Фото: победитель номинации Goran Tomasevic