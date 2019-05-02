⚡Банальная месть: Джулиану Ассанжу присудили 11,5 месяцев тюремного срока

«Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. […] У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания», – сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.

Она также отметила, что серьезность правонарушения приближает срок Ассанжа к максимальному, который в его случае, составляет 12 месяцев. Однако максимальное наказание судья все же не назначила, поскольку основатель WikiLeaks передал ей ранее письмо с извинениями.

«Вы не явились в суд, скрывшись в посольстве Эквадора. Эта страна предоставила вам политическое убежище, а потом отказала в нем. […] Вы не оспорили прежние решения суда. Ваши действия были направлены на противодействие или затягивание правосудия. Я считаю, что вы совершили серьезное нарушение. Находясь в посольстве, вы по собственной инициативе отказывались предоставлять британским властям доступ к себе», – продолжила судья.

В то же время основателю WikiLeaks предоставлена возможность сокращения срока вдвое, если он отбудет половину срока без правонарушений.

Сторонники основателя WikiLeaks подобным решением, конечно, не довольны. Во время суда, у его стен проходила акция протеста, участники требовали немедленно освободить Ассанжа, скандируя: «США, Британия — руки прочь от Ассанжа!». В руках у них были плакаты, гласившие: «Свободу Ассанжу», «Нет экстрадиции Ассанжа», «Освободите правду, выпустите Ассанжа», «Свобода Ассанжа – это наша свобода».

В WikiLeaks назвали приговор «столь же шокирующим, сколь и мстительным».

«Мы серьезно озабочены, получит ли он честное слушание об экстрадиции в Великобритании»

Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны предоставить Британии все документы по экстрадиции Ассанжа. Слушания по этому вопросу продолжатся сегодня.

Напомним, с 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. Однако несколько недель назад Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища из-за «неуважительного и агрессивного поведения» и неоднократных нарушений международных договоров. 11 апреля Ассанжа арестовала британская полиция.

Заглавное фото: Pentapostagma.gr