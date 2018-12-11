Людьми года по версии Time стали журналисты-расследователи
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Людьми года по версии Time стали журналисты-расследователи

от Telekritika
От Telekritika 14
Главная Новости Людьми года по версии Time стали журналисты-расследователи

Второй год подряд титул «Человек года» присуждается не одному лицу, а группе людей. На этот раз его получили журналисты, пострадавшие в результате расследований.

По традиции, фото «Человека года» помещается на обложку издания, так что на этот раз у Time четыре версии.

Журналиста, чье имя в последние месяцы было на слуху больше всех, уже нет в живых: саудовский оппозиционер Джамаль Хашогги, выступавший с резкой критикой политики страны, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Редакция The Capital Gazette (США), в свою очередь, потеряла этим летом пятерых сотрудников в результате массовой стрельбы, устроенной злоумышленником. Еще трое журналистов, отмеченные Time – Мария Ресса (Филиппины), которой в результате критики действующей власти угрожает до 10 лет тюрьмы, а также Ва Лон и Кья Сё Оо, арестованные в Мьянме в результате расследований геноцида мусульман рохинджа.

Людьми года по версии Time стали журналисты-расследователи

Ситуация с безопасностью журналистов оказывается критической не только в авторитарных государствах и горячих точках. Так, на недавних слушаниях НСЖУ было отмечено, что в предвыборном мирном Киеве корреспондентам подчас угрожает большая опасность, нежели в Сомали и Ираке.

Напомним, что с января 2018 года в Украине зафиксировано 71 проявление физической агрессии по отношению к журналистам.

Фото: Getty Images

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