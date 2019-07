🔥 Расследование Ивана Голунова одновременно опубликовали 30 изданий

Обвиненный в сбыте наркотиков спецкорреспондент «Медузы» и его руководство сообщали, что Голунову «предъявили» за неугодное некоторым вышестоящим чиновникам расследование о похоронном бизнесе.

Немой вопрос «Кто следующий?» повис в российском медиа-пространстве и стал мотивирующим фактором для коалиции медиа совершенно разных направленностей. Они сумели организовать самый мощный гражданский и профессиональный протест, наверное, со времен массовых выступлений на «Болотной» . Мир наблюдал за массовым негодованием общественности, после которого дело журналиста Ивана Голунова фантастически неожиданно закрыли. «Медуза» пообещала опубликовать тот самый резонансный текст, и свое обещание выполнила.

Дополнить расследование Ивана помогли его коллеги из Forbes, BBC, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», «РБК и «Фонтанки», а публикацию одновременно разместили более 30 вещателей. Среди них и иностранные медиа: The Times (UK), The Independent (UK), Buzzfeed News (US), Liberation (France), Der Spiegel (Germany), Suddeutsche Zeitung (Germany), Delfi (Latvia), LSM (Latvia), OCCRP/ICIJ (International).

С полным текстом разбирательства вы можете ознакомиться здесь.