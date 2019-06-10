👁Задержание Ивана Голунова: реакция украинских коллег

Три редакции ведущих деловых изданий РФ – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК, в понедельник, 10 июня, вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста. Там было написано «Я/Мы Иван Голунов» – это аналогия с французским лозунгом Je suis Charlie («Я – “Шарли”»), который использовали по всему миру после расстрела террористами французской редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Что именно сплотило российские медиа? Почему история стоит особого внимания? Как украинские журналисты отреагировали на ситуацию с российским коллегой? В этом разбиралась «Телекритика».

Что произошло

Иван Голунов – журналист-расследователь, работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях», РБК, сейчас спецкор Meduza. В последние годы Голунов писал о том, как тратятся средства из московского бюджета, в том числе по программе благоустройства. Он обнаружил, что компании родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова регулярно получают контракты от правительства столицы.

О задержании журналиста-расследователя Ивана Голунова общественности стало известно только спустя сутки после задержания – 7 июня. По официальным данным, ему предъявили обвинение в незаконном сбыте, хранении или пересылке наркотиков в крупном размере. Как заявляет сам Голунов, пакеты с неизвестным веществом ему подбросили, а при задержании правоохранители применили к нему силу, о чем свидетельствуют фотографии в сети. Также, по словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Следователь связался с подругой Голунова, корреспондентом «Русской службы BBC» Светланой Рейтер примерно через 14 часов после задержания, глубокой ночью. Статья УК РФ, предъявленная журналисту, может грозить наказанием в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Возможные причины задержания

Коллеги Голунова предполагают, что задержание журналиста в первую очередь связано с его расследованием о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам России.

«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», – заявил ранее Иван Голунов.

Ход событий

Во многих городах России коллеги Голунова устроили одиночные пикеты против его задержания. 7 июня в Москве около здания управления МВД произошли первые задержания участников акции. Как сообщил журналист «Новой газеты», всего было задержано 12 протестующих, среди которых – Илья Азар, Виктор Шендерович, Александр Поливанов («Медуза»), Григорий Туманов («Батенька, да вы трансформер») и др.

8 июня в Москве состоялся суд. По итогам суда, благодаря правозащитникам и давлению общественности, Ивана Голунова отправили под домашний арест на 2 месяца, до 7 августа. В течение этого времени ему запрещено выходить за пределы квартиры, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Сегодня, 10 июня, пришли первые результаты анализов на наличие наркотических средств в организме Голунова. Как сообщил внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, в крови журналиста запрещенных веществ не обнаружено.

Хотя перед этим телеканал «Россия 24» рассказала об опьянении Голунова в момент задержания, ссылаясь на заключение медиков. Вещатель показал документ, на основании которого был сделан такой вывод. Справка, о которой идет речь, была напечатана на компьютере, но в ней ручкой вписана частица «не». Таким образом, из документа следует, что у Голунова «по результатам освидетельствования не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения». Телеканал исправил ошибку, но извиняться за нее не стал.

Реакция

Процесс задержания и суда над Иваном Голуновым вызвал бурную реакцию в российском и мировом сообществе. Поддержку журналисту выказали коллеги: Алексей Венедиктов, Леонид Парфенов, Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, Владимир Познер, Сергей Минаев, Демьян Кудрявцев, Елена Афанасьева, Тина Канделаки и Ксения Собчак, политики Илья Яшин и Алексей Навальный, редакции «Медиазоны», «Новой газеты», «Афиши Daily», РБК и «Дождя».

Главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев:

«Я знаю, каким образом “делаются дела” по 228 статье. Такие дела легче делать в медийной тишине. Тишины не будет».

К общему недовольству присоединились и мировые СМИ: BuzzFeed News и The New York Times.

Как отреагировали украинские журналисты

Генеральный продюсер ZIK Наталья Влащенко восхитилась стойкостью правозащитников и активистов:

Создатель проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец назвал Голунова «гордостью профессии»:

Шеф-редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева вспомнила расследования Ивана о беглецах режима Януковича:

Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев, наоборот, раскритиковал российских журналистов, вспомнив их «молчание» о крымских татарах:

Ранее «Телекритика» попросила НСЖУ дать 10 советов журналистам, пострадавшим при исполнении профессиональных обязанностей – во время нападения при проведении журналистского расследования.

Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»