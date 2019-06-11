⚡ Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова неожиданно закрыли

Как сообщил изданию «Медиазона» адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста, МВД решило прекратить уголовное дело против специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», – сообщают на сайте главного управления МВД РФ.

Полицейские, которые задерживали журналиста, будут отстранены от работы, правомерность их действий проверит Следственный комитет.

О прекращении уголовного дела в отношении Голунова сообщили все три крупнейших российских информагентства со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Напомним, спецкорреспондента портала «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в незаконном сбыте, хранении или пересылке наркотиков в крупном размере. Во многих городах России активисты вышли на пикеты против незаконного задержания журналиста, а под стенами суда велась борьба за его освобождение. Как отреагировали на задержание коллеги-журналисты – читайте по ссылке.

Фото: Facebook-страница Ивана Голунова