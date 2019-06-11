⚡ Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова неожиданно закрыли
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⚡ Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова неожиданно закрыли

от Telekritika
От Telekritika 148
Главная Новости ⚡ Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова неожиданно закрыли

Он освобожден в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Как сообщил изданию «Медиазона» адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста, МВД решило прекратить уголовное дело против специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», сообщают на сайте главного управления МВД РФ.

Полицейские, которые задерживали журналиста, будут отстранены от работы, правомерность их действий проверит Следственный комитет.

О прекращении уголовного дела в отношении Голунова сообщили все три крупнейших российских информагентства со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Напомним, спецкорреспондента портала «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в незаконном сбыте, хранении или пересылке наркотиков в крупном размере. Во многих городах России активисты вышли на пикеты против незаконного задержания журналиста, а под стенами суда велась борьба за его освобождение. Как отреагировали на задержание коллеги-журналисты читайте по ссылке.

Фото: Facebook-страница Ивана Голунова

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