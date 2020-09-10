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Оскаровский комитет Украины объявил фильмы, участвующие в нацотборе

от Telekritika
От Telekritika 413
Главная Кино Оскаровский комитет Украины объявил фильмы, участвующие в нацотборе

В топ вошли «Атлантида», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Мої думки тихі».

Оскаровский комитет Украины сообщил о завершении приема заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины.

В этом году в национальном отборе участие будут 3 фильма.

  1. «Атлантида», реж. Валентин Васянович, Украина, 108 мин.

Действие происходит в недалеком будущем, «Атлантида» рассказывает историю Сергея, солдата-ветерана, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством и который оказался застрявшим в непригодной для жизни тогда Восточной Украине. После прекращения работы завода он решает присоединиться к волонтерской группе, проводит эксгумацию тел жертв войны. Эта миссия позволяет ему справиться со своей неспособностью адаптироваться к новой реальности. Он знакомится с Катей и, работая с ней, начинает верить, что возможно лучшее будущее.

  1. «Земля блакитна, ніби апельсин», реж. Ирина Цилык, Украина, Литва, 74 мин.

Военные действия на востоке Украины продолжаются шестой год. Обстрелы в Красногоровке («красная зона» Донецкой обл.), где живут мать-одиночка Анна и ее четверо детей, не прекращаются. Но пока внешний мир состоит из взрывов и хаоса, дом наших героев полный жизни и света. Мама и дети имеют различные увлечения, играют на различных музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

  1. «Мої думки тихі», реж. Антонио Лукич, Украина, 104 мин.

Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть «неудобную Украину» и отправиться в «привлекательную Канаду». Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Напомним, ранее сообщалось, что Американская киноакадемия обновила правила для претендентов на «Оскар».

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Фото: кадр из фильма «Мої думки тихі»

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