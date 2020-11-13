Александра Кузьмина, «Секс, Інста і ЗНО»: «Этот сериал раскрывает едва ли не все подростковые проблемы»

Летом 2020-го творческая группа «Секс, Інста і ЗНО» во главе с режиссером Антонио Лукичом, а также руководительницей 1+1 Digital Studios и автором идеи Ириной Никончук отсняли сериал о мире современных подростков и их проблемах. В центре событий – четыре персонажа и их ближайшие друзья, у которых, кроме классических проблем generation Z, еще и экзамены на носу. Премьера «Секс, Інста і ЗНО» состоится на 1+1 video в ноябре 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке.

«Телекритика» еженедельно знакомит читателей с актерами, которые снялись в сериале.

Сегодня публикуем интервью с Александрой Кузьминой. В сериале «Секс, Інста і ЗНО» она играет роль Алисы.

Саша, ты самая молодая актриса сериала. Расскажи, мечтала ли ты стать актрисой? И как у выпускницы школы, спрошу, решила ли, куда будешь поступать следующим летом?

Еще год назад я уже решила для себя, что буду поступать в театральный вуз и хочу стать актрисой. Раньше я училась в музыкальной школе, играла на фортепиано, и мне еще тогда все говорили, что я буду актрисой, но я не задумывалась над этим серьезно, ведь все свое свободное время посвящала музыке. Уже после завершения обучения в музыкальной школе, я понимала, что хотела бы связать свою жизнь с творчеством и стала конкретнее интересоваться актерством.

Впоследствии у меня была возможность попробовать свои силы – я играла роль жертвы маньяка в студенческой короткометражке. Мне очень хотелось в период до вступления попробовать себя в съемках. И хотя контекст сюжета был несколько сложный, однако сам процесс съемки мне очень понравился. В Карпенко-Карого училась также моя старшая сестра, поэтому я примерно понимала специфику этой отрасли.

Это так круто, что у меня была такая возможность – сыграть полноценную роль в сериале, погрузиться в съемочный процесс и ощутить в полной мере, какова работа актера. Теперь, когда я уже выпускница школы, нет никаких сомнений – я хочу работать в кадре и окончательно убедилась в правильности выбранного направления, поэтому планирую поступать в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. А также очень хотелось бы поучиться за рубежом и перенять опыт других актерских школ.

Если бы сейчас я могла выбирать, то это однозначно была бы Нью-йоркскаякиношкола (New York Film Academy – ред.). Думаю, что после обучения в Украине мне хотелось бы попробовать поступить туда и, наконец, появиться на больших экранах. Это моя заветная мечта! А пример уже есть – Иванка Сахно, украинка, которая сейчас стала известной голливудской актрисой, а значит это вполне возможно.

Как ты узнала о кастинге сериала? И как происходил процесс проб?

Когда был карантин, мне написала кастинг-директор Алла Самойленко, ей понравился мой профиль в Instagram, и мне предложили записать самопробы. В сериале я играю Алису.

Очень рада, что мне удалось хорошо записать самопробы. Впоследствии меня пригласили работать с командой. Там я проходила парные пробы с Виталием Зеленым, который играл роль Дани и был моим главным партнером на площадке.

Когда я пришла на актерский тренинг – первую встречу всего актерского состава, то честно признаюсь, подъехав в офис, я боялась выходить из машины (смеется). Мне было немного страшно, как воспримет меня команда, как все будет, ведь я младше всех в нашем коллективе. Но тогда, на тренинге, все прошло хорошо, и мне неплохо все удавалось.

Думаю, это отчасти и заслуга ТікТок. Дело в том, что я активно развиваю свой профиль в этой соцсети, и там есть такой формат, как создание контента – миниистория на несколько предложений, в которой ты должна сыграть свою роль на камеру. Я очень часто делала такие видео, и наверняка этот навык также пригодился мне на пробах.

Саша, какие эмоции ты переживала, ведь это первая твоя роль?

Первые сцены, которые мы снимали, были с Виталиком, мы быстро сработались. Я даже особо не волновалась, что для меня было странным, потому что на каждого из нас была возложена большая ответственность, поскольку в нас поверила команда. Я пыталась играть так, как это чувствую, и все.

Мой период съемок длился месяц, и это время было просто волшебным. Я была очень счастлива, что все складывается так хорошо, и я имею возможность уже работать над своим будущим делом.

Я очень сдружилась со всеми, и весь процесс был просто в кайф.

Саша, расскажи о своем персонаже, Алисе? Какая она, что у вас общего?

Алиса – это девушка, которая активно ведет свои соцсети и, можно сказать, даже живет для Instagram и своих подписчиков. В этом мы с ней похожи, поскольку соцсети для меня чрезвычайно важны, и я активно там проявляю себя – стараюсь делать красивые фото, выкладывать интересные истории.

Алиса очень хорошая и наивная девушка, в этом она близка мне. Моя героиня верит во все, что ей скажут, воспринимает все близко к сердцу, как и большинство, хочет внимания, заботы и любви.

Но есть у нас и отличительные черты. Алиса – очень спокойная, ревнивая, я же наоборот – очень импульсивная и эмоциональная. Поэтому для своей героини, чтобы не было все так ровно, от себя мне хотелось добавить какой-то перчинки (смеется).

И, в общем, хотелось бы попробовать себя в роли не такой вежливой девушки как Алиса, думаю, что мне удалось.

А какие трудности возникали у тебя во время съемок?

Я волновалась за текст, который я буду говорить, чтобы все четко запомнить, но поскольку моя роль была небольшой, то с этим я справилась без лишних трудностей. А вот действительно тяжеловатым моментом для меня была сцена поцелуя. Я чувствовала себя не слишком комфортно, поскольку у меня был парень, и к тому же делать это на камеру – также задача не из простых. А на репетициях я немного избегала именно этой части сцены. Возник ряд нюансов: каким должен быть взгляд, как стать, потянуться и т.д. Мы переснимали сцену несколько раз, но в итоге все удалось.

Съемки в сериале – это очень полезный опыт для тебя, как будущей студентки театрального вуза. А какие из практических советов ты вынесла для себя?

Надо ответственно относиться к тексту и готовиться ко дню съемки. И ни в коем случае не волноваться ни перед сценой, ни в кадре. Потому что это будет мешать и только все испортит. Я рада, что мне удалось избежать волнения, но так будет не всегда, поэтому, наблюдая за всем процессом, поняла, что это первый фактор, который надо убирать.

И, конечно, атмосфера в команде – это мегаважно. Здесь мне очень повезло. И Виталик, мой партнер по площадке, всегда, когда я приходила, напоминал, чтобы мы повторяли текст и еще раз проходили свою сцену, это мне очень помогало.

Сериал рассказывает о жизни твоих сверстников. Как ты считаешь, почему важно посмотреть сериал?

Этот сериал раскрывает едва ли не все подростковые проблемы. В историях героев отдельно раскрывается каждая проблема подростков. Уверена, что кто-то сможет найти ответ для себя – как бороться с этими проблемами, или просто понаблюдать за жизнью других и понять, что твои трудности и проблемы не такие уж и серьезные.

Этот сериал для молодежи, и все актеры очень круто передают атмосферу сериала, думаю, что нам удалось, и зритель почувствует эмоцию и увлечется сюжетом.

Ведь на самом деле все эти истории – это те, которые я могла слышать у своих одноклассников, или же частично переживала и сама. И в «Секс, Інста і ЗНО» мы это покажем – true story happens.

Какие моменты со съемок для тебя запомнились?

Больше всего мне запомнилось съемки в Виннице. Это был последний съемочный день, мы ездили туда вместе с Ганнусей и Виталиком. И вот после завершения одногрупники Виталика провели нам экскурсию по городу, и мы гуляли возле фонтанов, где и снимали последнюю сцену с Ганнусей. Это был невероятный день, я чувствовала себя очень счастливой, вдохновенной, и это было что-то совершенно новое. Я чувствовала такую ​​благодарность к проекту, что у меня была возможность проявить себя, прожить все те эмоции и самое главное – познакомиться с такими хорошими и мегакреативными людьми.

А еще, очень трогательным моментом было прощание команды в последний день, я тогда очень расплакалась и в полной мере осознала, насколько все эти люди стали для меня важными и как бы хотелось, чтобы история получила продолжение, и мы снова были все вместе.

Ты уже рассказывала в школе о своем опыте?

Еще нет, знают только самые близкие друзья. Но мне бы и не хотелось так рассказывать. Когда сериал выйдет, тогда и будут знать (улыбается).

Какие фильмы и сериалы любишь смотреть? И кто из актеров нравится больше всего?

Я люблю смотреть сериалы, которые показывают несколько идеалистический мир. То есть, это точно не документалки или что-то в этом духе. Всегда хочется, чтобы сюжет немного забирал тебя от реальности.

Мой любимый сериал – «Странные чудеса». Он также рассказывает о подростках и их жизни. Когда его смотрю, то погружаюсь в другой мир и очень особую атмосферу.

Среди моих любимых сериалов также «Эйфория», «Сплетница», «Дневники вампира».

Моя фаворитка среди актрис – это Лоуренс. Преимущественно я восхищаюсь и слежу за жизнью голливудских актеров, но в планах также подробнее ознакомиться с украинским кинематографом и нашими актерами.

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Фото: Саша Аргудяева, Александра Кузьмина

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