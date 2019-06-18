📢 Жена Гордона оконфузилась в своем спецпроекте на телеканале Мураева
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📢 Жена Гордона оконфузилась в своем спецпроекте на телеканале Мураева

от Telekritika
От Telekritika 1033
Главная Медиатусовка 📢 Жена Гордона оконфузилась в своем спецпроекте на телеканале Мураева

Ведущая не смогла выговорить слово «деолигархизация», после чего выругалась.

Главный редактор интернет-портала «Гордон» Алеся Бацман после ухода с телеканала «112 Украина» появилась со своей программы «Бацман Live» на телеканале «Наш», в формате спецпроекта. В данном выпуске, гостем которого был актер «Квартала 95» Евгений Кошевой, телеведущая оконфузилась (или подыгрывала?) при попытке произнести слово «деолигархизация».

Телеведущая обсуждала с шоуменом слова лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука о необходимой деолигархизации. Бацман акцентировала внимание на том, что соответствующий закон новоиспеченный политик называет своим первым шагом в случае прохождения его политсилы в Верховную раду.  После нескольких попыток в эфире выговорить слово «деолигархизация», приглушенно прозвучало возмущенное «бл*дь».

Полуторачасовая программа-интервью вышла в эфире телеканала в воскресенье, 9 июня. Спустя 9 дней выпуск программы собрал 650 тысяч просмотров. Телеведущая на своей Facebook-странице называет выход программы «спецпроектом с каналом “Наш”».

Напомним, Алеся Бацман вместе со своим мужем Дмитрием Гордоном 16 мая сообщили, что прекращают свое сотрудничество с телеканалами «112 Украина» и NewsOne из-за пророссийской политики и влияния на каналы Виктора Медведчука. Телеканалы официально принадлежат соратнику Медведчука, нардепу «Оппоблока» Тарасу Козаку.

Как известно, телеканал «Наш» («Макси ТВ») принадлежит Владимиру Мураеву – отцу Евгения Мураева, который баллотируется в Раду под первым номером в списке «Оппоблока». Информационный телеканал начал самовольное вещание на частотах женского развлекательного канала «Макси ТВ» 7 ноября 2018-го, после чего получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В конце марта регулятор обратился в суд об аннулировании лицензии канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии вещателя до вступления в законную силу судебного решения по делу, предметом которого является обжалование предупреждение. По данным канала «24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России.

UPD от 19:50. Алеся Бацман после выхода новости сообщила «Телекритике», что ее программа вышла на канале в формате спецпроекта. «Моя программа не выходит на канале, это спецпроект. Если моя программа будет выходить на каком-либо канале, я об этом обязательно сообщу лично», – пообещала телеведущая. В слоте, в котором вышел спецпроект Бацман, значится «НАШ Live» и будут ли спецпроекты регулярными – пока не известно.

Фото: «Гордон»

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