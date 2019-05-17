▶🔥 Гордон и Бацман со скандалом ушли с канала «112 Украина» из-за «русского мира» Медведчука

Основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон вместе со своей женой, главредом «Гордон» Олесей Бацман сообщили, что прекращают свое сотрудничество с телеканалом «112 Украина» из-за Виктора Медведчука. Такое заявление чета сделал в прямом эфире «112 Украина» вечером 16 мая. Судя по заявлению, они прекратят сотрудничество и с телеканалом NewsOne.

Гордон напомнил, что с 2017 года два раза в неделю, в субботу и воскресенье, на телеканале выходила его авторская программа «Гордон», а каждый четверг он был гостем программы «Вечерний прайм». Гордон рассказал, что его пригласили вести программу гендиректор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов. По договоренности с каналом Гордон не получал гонорары за свои эфиры. «Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, будет полная свобода слова, будет здорово. Я никогда не работал на «112 канале» и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная», – отметил Гордон.

Он рассказал, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем «112 Украина» стал бывший глава Администрации президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. «Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, выражая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никто никогда на “112 канале” не говорил мне, что я должен говорить и что я не должен говорить», – сказал Гордон.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале «112 Украина», как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи «русского мира». «Очень много людей, которые пропагандируют идеи “русского мира”, идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи “русского мира”, как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я видел три раза в жизни, но мне очень плохо потому, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют “русский мир”», – заявил он.

Очень много людей, которые пропагандируют идеи «русского мира», идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи «русского мира», как это делает Медведчук

Похожее заявление сделала и Олеся Бацман в конце прямого эфира своей авторской программы, которая вышла после «Вечернего прайма». «Сегодняшний эфир программы “Бацман” последний на “112 канале”. Программа “Бацман” больше не будет выходить на “112-м”. Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать, продолжать выходить на “112 канале”. Подробности вы сможете прочитать на моем Facebook и сайте “Гордон”», – сказала Бацман.

На своей Facebook-странице Олеся Бацман отметила, что Медведчука на «112 Украина» и NewsOne стало «неприлично много». Вторая причина – слухи вокруг связей с Медведчуком экс-главы СБУ Игоря Смешко из-за его частого появления на этих каналах и в программах Гордона и Бацман в частности: «Виктора Медведчука на обоих его каналах в последние дни стало настолько неприлично много, что мое дальнейшее пребывание и выход в эфир на них я считаю для себя контрпродуктивными и вредными. Я ухожу с легким сердцем и хорошим настроением. Тупой фейк “Гордон и Смешко – люди Медведчука, раз пиарятся на его канале”, как технология запущенная во время выборов, чтобы попытаться понизить рейтинги Игоря Смешко, зародил сомнения в каком-то количестве и адекватных людей. А любой фейк нужно разбивать не только словами, но и делами, что мы сегодня и сделали! (…) Мои программы и общение со зрителями не заканчиваются, я наконец-то более плотно займусь своим YouTube-каналом и обещаю вам, что там в ближайшее время будет оооооочень интересно!».

Напомним, народный депутат и соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука Тарас Козак в октябре 2018-го купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн).

Фото: YouTube