📢«Зеонбуд» уверяет, что не имеет долгов, а отключение эфирной цифры называет шантажом

Компания «Зеонбуд» сообщает, что у нее нет долга перед Концерном РРТ и утверждает, что оплатила наперед «все предусмотренные договором авансовые платежи». Об этом провайдер сообщил в своем релизе в ответ на публикации о возможном отключение эфирного цифрового телевидения 18 марта.

В «Зеонбуде» акцентируют на необоснованности повышения тарифов КРРТ на услуги, из-за чего не подписан контракт на 2019-й: «Концерн РРТ хочет поднять в разы стоимость своих услуг, а все общенациональные каналы и «Зеонбуд» считают такое повышение чрезмерным и необоснованным. Все настаивают на том, чтобы Концерн РРТ предоставил расчеты и обоснования для такого повышения, как это предусмотрено законом «О телекоммуникациях». С августа 2018 года Концерн РРТ всячески уклоняется от выполнения этих законных требований. Вместо профессионального диалога руководство Концерна выбрало стратегию угроз и шантажа», – сообщает провайдер.

Компания отмечает, что Концерн РРТ был обязан до конца января провести рабочее совещание и обсудить новые тарифы совместно с телеканалами и «Зеонбудом», но госпредприятие не выполнило этой договоренности.

На встрече в Нацсовете 14 марта, где КРРТ, «Зеонбуд» и Госспецсвязи договорились о новом этапе переговоров, «Зеонбуд» сообщает, что «заявил о незаконности действий Концерна РРТ». «По непонятным нам причинам на встречу не допустили представителей ведущих медиагрупп. По итогам встречи было принято разумное решение продолжить профессиональный диалог. Каждый четверг при Госспецсвязи будет проводиться совещание с участием телеканалов по обсуждению тарифов Концерна», – отмечает компания.

По итогам встречи было принято разумное решение продолжить профессиональный диалог. Каждый четверг при Госспецсвязи будет проводиться совещание с участием телеканалов по обсуждению тарифов Концерна

В релизе провайдер также в деталях излагает свое видение хода событий, с которым «Телекритика» предлагает читателям ознакомиться полностью:

«“Новость” об отключении цифровой сети 18 марта 2019 года – это яркий пример того, как в нашей стране политики умудряются своими «шутками» ввергать в панику десятки миллионов сограждан.

13 марта 2019 года на заседании Комитета по свободе слова Виктория Сюмар, председатель комитета, сделала громкое заявление о том, что «Зеонбуд» имеет большие долги перед Концерном РРТ и последний намерен 18 марта отключить телевизионную сеть Т2, если к этой дате долги не будут погашены. Народный депутат Григорий Шверк поспешил проявить свою осведомленность и разместил эту «новость» на страничке в Facebook. Ее тут же подхватили СМИ, их понять можно, ведь речь идет об отключении телевидения 14 миллионам телезрителей в самый разгар предвыборной кампании.

Весь парадокс в том, что у «Зеонбуда» вообще нет долга перед Концерном РРТ, более того, оплачены наперед все предусмотренные договором авансовые платежи. Эту информацию народные депутаты могли уточнить одним звонком, но сочли, что для их имиджа лучше громкая сенсация. Мы не намерены давать оценки действиям политиков, это дело избирателей, наша задача дать объективную информацию о ситуации.

Всем известно о проблеме с подписанием договора на 2019 год между Концерном РРТ и «Зеонбудом». Она вызвана тем, что Концерн РРТ хочет поднять в разы стоимость своих услуг, а все общенациональные каналы и «Зеонбуд» считают такое повышение чрезмерным и необоснованным. Все настаивают на том, чтобы Концерн РРТ предоставил расчеты и обоснования для такого повышения, как это предусмотрено законом «О телекоммуникациях». С августа 2018 года Концерн РРТ всячески уклоняется от выполнения этих законных требований. Вместо профессионального диалога руководство Концерна выбрало стратегию угроз и шантажа.

Для исключения неправомерных шагов со стороны Концерна РРТ и налаживания цивилизованного диалога была создана рабочая группа при Госспецсвязи с участием представителей Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, ведущих медиагрупп, Концерна РРТ и «Зеонбуда».

11 января 2019 года все участники, в том числе Концерн РРТ, подписали протокол, согласно которому Концерн был обязан до конца января провести рабочее совещание по обсуждению новых тарифов совместно с телеканалами и «Зеонбудом». Концерн РРТ не выполнил эти договоренности.

14 марта в Нацсовете по телевидению состоялась рабочая встреча с участием руководителя Госспецсвязи, Концерна РРТ и «Зеонбуда», где мы заявили о незаконности действий Концерна РРТ. По непонятным нам причинам на встречу не допустили представителей ведущих медиагрупп. По итогам встречи было принято разумное решение продолжить профессиональный диалог. Каждый четверг при Госспецсвязи будет проводиться совещание с участием телеканалов по обсуждению тарифов Концерна.

Мы надеемся, что у всех участников процесса хватит профессионализма и терпения для того, чтобы найти компромиссное решение в законодательном поле без вовлечения в этот процесс миллионов телезрителей. С нашей точки зрения, им и без этого хватает проблем в жизни».

Напомним, экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей в январе уверял «Телекритику», что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты в 1,6 раза – с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 18 млн гривен – после 1 мая. Но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4. «Зеонбуд» анонсировал, что в этом году поднимет тарифы для вещателей на 37%, объяснив это подорожанием услуг КРРТ. Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов сегодня составляет 1,5 млн гривен. На момент действия аналога действовала скидка 50%. В телегруппе StarLightMedia в конфликте КРРТ и «Зеонбуда» публично стали на сторону провайдера. Общественный вещатель, не дождавшись окончания переговоров между КРРТ и «Зеонбудом», подписал в феврале соглашение с последним по новым ценам.

Фото: pexel