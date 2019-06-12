📢 Заседание Нацсовета 13 июня не состоится из-за отсутствия кворума

Запланированное на 13 июня заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания не состоится из-за отсутствия кворума. Соответствующее уведомление вчера появилось на сайте регулятора.

В плановые отпуски ушли члены регулятора Олег Черныш и Валентин Коваль. Юрий Артеменко, которого глава государства вернул на должность в Нацсовете, не восстановился, уточнили «Телекритике» в регуляторе. Также чиовник не написал нового заявление об увольнении. Таким образом, присутствуют пять членов вместо необходимых для кворума шести человек.

Следующее заседание может состояться, скорее всего, на раньше начала июля, когда по истечении 5-летнего срока полномочий Юрия Артеменко президент сможет назначить своего кандидата на это место.

Как сообщалось ранее, 30 мая Верховная рада проголосовала за нового члена Нацсовета по вакантной парламентской квоте. Им стал Максим Оноприенко, генеральный директор запорожской телекомпании TV5, которая входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова. Ранее заместитель главы регулятора Ульяна Фещук сообщила о том, что Нацсовет обратится в парламент с просьбой закрыть вакантное место восьмого члена регулятора до начала выборов. Последний раз регулятор обращался в Комитет с этим вопросом в июне прошлого года.

Напомним, и. о. главы регулятора Ольга Герасимьюк после кадровых рокировок экс-президента Петра Порошенко отказывалась открывать два последних заседания регулятора (10 и 21 мая) из-за юридических процедур увольнения Юрия Артеменко и назначения членом Нацсовета Владимира Горковенко из Администрации президента. Формальной причиной непроведения заседаний было отсутствие кворума (шесть из восьми членов).

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 24 мая своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета, уволив с этой должности Владимира Горковенко, назначенного в Нацсовет 4 мая экс-президентом Петром Порошенко. 27 мая Горковенко подал в суд, чтобы оспорить отмену своего назначения в Нацсовет.

Фото: Анна Федорук