📺 В «Зеонбуде» уверяют, что не спешат с запуском платного пакета
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📺 В «Зеонбуде» уверяют, что не спешат с запуском платного пакета

от Telekritika
От Telekritika 36
Главная Новости 📺 В «Зеонбуде» уверяют, что не спешат с запуском платного пакета

Единственный провайдер эфирного цифрового телевидения компания «Зеонбуд» уверяет, что не планирует внедрять платный пакет телеканалов, пока это не будет урегулировано на законодательном уровне.

Об этом компания сообщила «Телекритике» в ответ на официальный запрос в пресс-службу провайдера.

«По состоянию на сегодняшний день «Зеонбуд» не имеет права, согласно выданным лицензиям, распространять в собственной телесети программы телеканалов, кроме определенных Национальным советом. Нам известно о том, что 14 декабря 2018 Национальный совет согласовал новый План развития, который предусматривает возможность для провайдера программной услуги многоканальной телесети добавить платный пакет, при определенных условиях. Но, согласно ч. 3 ст. 17 закона «О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания», нормативно-правовые акты должны проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Поэтому мы считаем, что говорить о том, что «Зеонбуд» отныне имеет возможность вводить платный пакет и давать комментарии по этому поводу, на наш взгляд, преждевременно», – говорится в сообщении провайдера. В «Зеонбуде» выразили готовность прокомментировать эту тему более подробно со временем.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 13 декабря принял План развития национального телерадиоинформационного пространства. Документ, в частности, предлагает закрепить, что при наличии в 4 мультиплексах «Зеонбуда» свободного ресурса, провайдер может запустить кодированный пакет каналов для предоставления платной ТВ-услуги. 30 января стало известно о том, что документ не прошел регистрации в Министерстве юстиции и был отправлен Нацсовету на доработку. После регистрации документ смог бы получить статус официального.

Шесть ассоциаций провайдеров программной услуги во время общественного обсуждения документа, которое закончилось 8 декабря, рекомендовали регулятору не принимать План в такой редакции, поскольку он выходит за полномочия Нацсовета и не соответствует законодательству. Провайдеры кабельного телевидения трактуют эти пункты Плана как старт «проекта “гибридного” эфирного цифрового телевидения, предусматривающего предоставление для населения 32 телеканалов бесплатно и запуск платного пакета из 16–20 телеканалов». Запуск платного пакета «Зеонбудом», по их мнению, усилит неравные условия деятельности для провайдеров различных технологий. На сторону провайдеров стали также ведущие телехолдинги – StarLightMedia и «1+1 медиа», выступив против платного пакета.

Фото: pixabay

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