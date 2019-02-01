📺 В «Зеонбуде» уверяют, что не спешат с запуском платного пакета

Об этом компания сообщила «Телекритике» в ответ на официальный запрос в пресс-службу провайдера.

«По состоянию на сегодняшний день «Зеонбуд» не имеет права, согласно выданным лицензиям, распространять в собственной телесети программы телеканалов, кроме определенных Национальным советом. Нам известно о том, что 14 декабря 2018 Национальный совет согласовал новый План развития, который предусматривает возможность для провайдера программной услуги многоканальной телесети добавить платный пакет, при определенных условиях. Но, согласно ч. 3 ст. 17 закона «О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания», нормативно-правовые акты должны проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Поэтому мы считаем, что говорить о том, что «Зеонбуд» отныне имеет возможность вводить платный пакет и давать комментарии по этому поводу, на наш взгляд, преждевременно», – говорится в сообщении провайдера. В «Зеонбуде» выразили готовность прокомментировать эту тему более подробно со временем.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 13 декабря принял План развития национального телерадиоинформационного пространства. Документ, в частности, предлагает закрепить, что при наличии в 4 мультиплексах «Зеонбуда» свободного ресурса, провайдер может запустить кодированный пакет каналов для предоставления платной ТВ-услуги. 30 января стало известно о том, что документ не прошел регистрации в Министерстве юстиции и был отправлен Нацсовету на доработку. После регистрации документ смог бы получить статус официального.

Шесть ассоциаций провайдеров программной услуги во время общественного обсуждения документа, которое закончилось 8 декабря, рекомендовали регулятору не принимать План в такой редакции, поскольку он выходит за полномочия Нацсовета и не соответствует законодательству. Провайдеры кабельного телевидения трактуют эти пункты Плана как старт «проекта “гибридного” эфирного цифрового телевидения, предусматривающего предоставление для населения 32 телеканалов бесплатно и запуск платного пакета из 16–20 телеканалов». Запуск платного пакета «Зеонбудом», по их мнению, усилит неравные условия деятельности для провайдеров различных технологий. На сторону провайдеров стали также ведущие телехолдинги – StarLightMedia и «1+1 медиа», выступив против платного пакета.

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