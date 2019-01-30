⚡ Кабмин заблокировал «Зеонбуду» запуск платного пакета

Министерство юстиции отказалось регистрировать составленный Нацсоветом План развития национального телерадиоинформационного пространства, в котором, в частности, прописана возможность запуска платного пакета эфирной цифры. Документ возвращен Нацсовету на доработку. Соответствующий текст документа «Телекритика» получила в Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 13 декабря принял План развития национального телерадиоинформационного пространства. Проект документа, в частности, предлагает закрепить, что для «распространения 32 телепрограмм для публичного приема без абонентской платы действует общенациональная сеть цифрового телевещания в стандарте DVB-Т2 (MPEG-4), состоящая из четырех цифровых многоканальных телесетей МХ-1, МХ-2, МХ 3, МХ-5» (пункт 3.2). Однако при наличии в мультиплексах свободного ресурса, не задействованного для нужд телевещания, провайдер «может предоставлять программные услуги после внесения соответствующих изменений в лицензии» (п. 3.19). А в пункте 3.20 указано, что цифровое телевидение должно быть бесплатным для населения, и прописано исключение для предоставления платной ТВ-услуги для кодированного пакета. При голосовании президентская часть Нацсовета выступала за запуск платной услуги «Зеонбудом», против такой редакции документа выступили Олег Черныш и Ольга Герасимьюк. Документ был направлен на регистрацию в Министерство юстиции. После регистрации документ смог бы получить статус официального.

До этого документ проходил месяц общественного обсуждения, который закончился 8 декабря. Шесть ассоциаций провайдеров программной услуги рекомендовали регулятору не принимать План в такой редакции, поскольку он выходит за полномочия Нацсовета и не соответствует законодательству. Провайдеры кабельного телевидения трактуют эти пункты Плана как старт «проекта “гибридного” эфирного цифрового телевидения, предусматривающего предоставление для населения 32 телеканалов бесплатно и запуск платного пакета из 16–20 телеканалов». Запуск платного пакета «Зеонбудом», по их мнению, усилит неравные условия деятельности для провайдеров различных технологий. Провайдеров поддержали также ведущие телехолдинги – StarLightMedia и «1+1 медиа».

В комментарии «Телекритике» глава АППК Наталья Клитная надеется, что Нацсовет пересмотрит свою позицию по платному пакету эфирной цифры с учетом предоставленных ассоциациями рекомендаций по итогам общественного обсуждения: «Мы рады, что в Минюсте прислушались к нашим замечаниям и отказали в регистрации Плана. Мы надеемся, что Нацсовет доработает документ так, чтобы его нормы соответствовали законодательству», – отметила Наталья Клитная.

Заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, которая курирует юридические вопросы, отказалась комментировать отказ регистрации Плана в Минюсте. «Телекритика» обратилась с официальным запросом в пресс-службу регулятора.

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