🚦 Нацсовет дал зеленый свет платному пакету «Зеонбуда»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 13 декабря принял План развития национального телерадиоинформационного пространства, в котором, в частности, прописана возможность запуска платного пакета эфирной «цифры» компанией «Зеонбуд». Документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции, после чего получит статус официального.

8 декабря завершился срок общественного обсуждения этого документа. Членам Нацсовета понадобилось всего пять дней, чтобы рассмотреть поправки, предоставленные за время общественного обсуждения проекта. При принятии решения члены Нацсовета разделились – президентская часть выступала за запуск платной услуги «Зеонбудом». Сомнения возникли у Олега Черныша и Ольги Герасимьюк, назначенных по парламентской квоте.

Проект документа предлагает закрепить, что для «распространения 32 телепрограмм для публичного приема без абонентской платы действует общенациональная сеть цифрового телевещания в стандарте DVB-Т2 (MPEG-4), состоящая из четырех цифровых многоканальных телесетей МХ-1, МХ-2, МХ 3, МХ-5» (пункт 3.2). Однако при наличии в мультиплексах свободного ресурса, не задействованного для нужд телевещания, провайдер «может предоставлять программные услуги после внесения соответствующих изменений в лицензии» (п. 3.19). А в пункте 3.20 указано, что цифровое телевидение должно быть бесплатным для населения, и прописано исключение для предоставления платной ТВ-услуги для кодированного пакета.

Напомним, провайдеры кабельного телевидения трактуют эти пункты Плана как старт «проекта «гибридного» эфирного цифрового телевидения, предусматривающего предоставление для населения 32 телеканалов бесплатно и запуск платного пакета из 16–20 телеканалов». Шесть ассоциаций провайдеров рекомендовали регулятору не принимать План в такой редакции. Запуск платного пакета «Зеонбудом», по их мнению, усилит неравные условия деятельности для провайдеров различных технологий. Свои предложения относительно изъятия этих пунктов высказали также телегруппы «1+1 медиа» и StarLightMedia, сообщил Олег Черныш во время обсуждения.

Юрий Артеменко при обсуждении сообщил, что считает дискуссию вокруг запуска платного пакета «Зеонбудом» надуманной: «Я заметил борьбу операторов – цифровой сети и кабельщиков. Не говорю о конкретном оператора, но, думаю, уже пора доносить платные пакеты в эфирной цифре. Кабельщики, к сожалению или к счастью, или из-за отсутствия денег, иногда не могут зайти в села. Поэтому нам нужно давать возможность доходить до людей (с платным пакетом. – Ред.). Мы регулируем не только отношения лицензиатов, в конце концов конечной целью должно быть предоставление людям на периферии возможности смотреть телевидение и выбирать – хочешь плати кабельщику, а хочешь – спутниковому или цифровом оператору».

Олег Черныш сомневается, что документ зарегистрируют в Минюсте в такой редакции, поскольку Нацсовет проигнорировал предложения общественности: «Что касается предложений, которые поступали от участников рынка и общественности, фактически никакие из них не были учтены практически вообще. В случае направления этого Плана в Минюст без учета мнений общественности и индустрии, они будут обращаться в министерство. Нам придется, на мой взгляд, этот План переделывать».

Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко, курирующий вопросы цифрового телевидения, другого мнения: «О запуске платного пакета эфирной «цифры» мы уже говорили два или три года, и каждый год мы этот пункт прописывали, говорили, что Нацсовет рассмотрит этот вопрос и внесет свои предложения. Такое развитие событий возможно, но Нацсовет оставляет за собой право внести или не внести соответствующие изменения в лицензии провайдера. В соответствии с этим мы будем рассматривать, что это за телеканалы, какой они направленности. Этот пункт будет влиять на развитие нашей индустрии. Замечания от кабельных операторов будут, потому что таким образом цифровой оператор вступает в прямую конкуренцию с нашими операторами».

Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук указала на юридические нюансы – норма прописана юридически грамотно: «По закону Нацсовет должен вносить изменения в лицензии провайдера программной услуги по заявлению лицензиата. То есть фактически классические провайдеры по заявлению меняют перечень телеканалов, которые они ретранслируют по собственному решению. Поэтому, для того чтобы Нацсовет мог регулировать этот процесс – чтобы не меняли, не добавляли, – пункт 3.19 нужен. Когда мы говорим об изменениях, то мы будем принимать их решением Нацсовета каждый раз, когда провайдер обращаться к нам. Провайдер ничего не мог бы сделать без нас. Я бы поставила его в более узкие условия, чем у него есть по закону. Я рассматриваю этот пункт не как возможность расширения пакета провайдером, а как раз как установление рамок того, каким образом действовать, – без решения Нацсовета он ничего не сможет сделать».

Олег Черныш поинтересовался у Ульяны Фещук ее мнением о том, каким образом Нацсовет будет разрешать запуск платного пакета в эфирной цифре. Провайдерская лицензия «Зеонбуда» позволяет компании подать заявление со списком телеканалов для ретрансляции. Однако, поскольку речь идет о вещании в сети с использованием радиочастотного ресурса, Нацсовет все же должен объявить конкурс телеканалов для попадания в этот платный пакет. Чиновница ответила, что пока у нее нет ответа на этот вопрос, но она склонна к первому варианту. «При подаче такого заявления (список из телеканалов платного пакета. – Ред.), мы не можем отказать провайдеру, поскольку согласовываем все автоматически. Разве что на перечень иностранных адаптированных телеканалов можем повлиять», – отметила она.

Олег Черныш настаивает на том, чтобы оставить пункт 3.19 в старой формулировке, где было прописано, что «рассмотрение Нацсоветом заявления о платном пакете эфирной “цифры” происходить в пределах его полномочий». Но поправка не набирает необходимых голосов – «за» кроме Черныша и Герасимьюк голосует еще Валентин Коваль. Против – четверо других членов (для результата необходимы пять). Но, по мнению Фещук, поправка все же отклонена, пять голосов нужно для того, чтобы считать результативным общее голосование.

Александр Ильяшенко акцентирует на том, что будущие решения о платном пакете все же будут приниматься «в пределах полномочий» Нацсовета. «Мы четко прописываем, что провайдер может обращаться в Нацсовет с предложением (прописать телеканалы. – Ред.), если у него появятся свободные места. Эти же свободные места не просто так появляются – нужно вкладывать большие деньги в развитие. Если у нас этого не будет прописано в плане развития? По моему мнению, нужно давать толчок этому», – резюмировал чиновник.

Также чиновники обсуждали пункт 3.8, согласно которому предлагается «узаконить» понятие «утрата силы» аналоговых лицензий в регионах отключения эфирного «аналога» – спорного пункта, которым Нацсовет фактически дал зеленый свет на отключение аналога этим летом. «Для завершения перехода от аналогового к цифровому вещанию Нацсовет принимает решение об утрате силы соответствующими лицензиями на вещание в части подробных характеристик канала (сети) вещания в сроки, определенные Планом использования радиочастотного ресурса Украины», – говорится в нем. По мнению Олега Черныша, норму надо убрать: «В законе нет такой нормы «теряет силу» лицензия для завершения перехода (с «аналога» на «цифру». – Ред.). Есть только «теряет силу, когда истекает срок ее действия». Поэтому я предлагаю удалить этот пункт», – отметил он. Колеги не прислушались к доводам Олега Черныша.

Кроме этого, между членами Нацсовета состоялась дискуссия вокруг внесения в План развития вопросов использования технологии мобильного цифрового телевидения DVB-H, провайдером которой является компания «Етер», тесно связанная с «Зеонбуд». У компании 8 января 2019 истекает лицензия на вещание. Президентская часть регулятора фактически выступила в защиту компании, хотя все предыдущие годы Нацсовет в своем Плане исключал пункты о DVB-H. Подробнее об этом читайте на «Телекритике» позже.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 671033420

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