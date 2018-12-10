Провайдеры кабельного ТВ выступили против платного пакета «Зеонбуда»

Данная норма появилась в вынесенном Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания на общественное обсуждение проекте Плана развития национального телерадиоинформационного пространства, в котором регулятор хочет рассмотреть возможность запустить платный пакет эфирной «цифры». 8 декабря закончился срок общественного обсуждения этого документа.

Проект Плана не поддержали представители шести ассоциаций: Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Интернет ассоциации Украины, Телекоммуникационной палаты Украины, Союза кабельного ТВ Украины, Союза операторов телекоммуникаций Одессы, Всеукраинской ассоциации операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей.

Предложение введения платного пакета на свободных каналах сети «Зеонбуда» представители ассоциаций рассматривали 4 декабря на заседании рабочей группы по проблемным вопросам деятельности провайдеров программной услуги, которая работает при Нацсовете. По итогам заседания ассоциации рекомендовали регулятору не принимать План в такой редакции. После окончания срока общественного обсуждения регулятор должен собрать рекомендации и на свое усмотрение принять или отклонить их, после чего – обратиться за регистрацией документа в Министерство юстиции.

Проект документа предлагает закрепить, что для «распространения 32 телепрограмм для публичного приема без абонентской платы действует общенациональная сеть цифрового телевещания в стандарте DVB-Т2 (MPEG-4), состоящая из четырех цифровых многоканальных телесетей МХ-1, МХ-2, МХ 3, МХ-5» (п. 3.2). Однако при наличии в мультиплексах свободного ресурса, не задействованного для нужд телевещания, провайдер «может оказывать программные услуги после внесения соответствующих изменений в лицензии» (п. 3.19). А в пункте 3.20 прописано исключение для предоставления платной ТВ-услуги кодированного пакета.

Провайдеры трактуют данные пункты Плана как старт «проекта “гибридного” эфирного цифрового телевидения, предусматривающего предоставление населению 32 телеканалов бесплатно и запуск платного пакета с 16–20 телеканалами». «Такой путь развития цифрового эфирного провайдера усилит неравные условия деятельности для провайдеров различных технологий, поскольку “Зеонбуд” на сегодняшний день является единственным поставщиком программной услуги (эфирного цифрового телевидения. – Ред.), который, в отличие от других, не соблюдает требования закона “О телевидении и радиовещании” в части подтверждения приобретения прав на распространение (ретрансляцию) программ вещателей (п. 3 ст. 40), не несет обязанности универсальной программной услуги (п. 9 ст. 39) и не заключает договоры с абонентами (п. 7 ст. 39)», – говорится в сообщении АППК.

Председатель правления АППК Наталья Клитная указывает на юридическую коллизию, согласно которой «Зеонбуд» фактически является оператором телекоммуникаций, а юридически – провайдером программной услуги: «В случае запуска платного пакета телевидения его деятельность следует привести в соответствие с требованиями законодательства, как и для всех других провайдеров. Разница может быть только в том, что набор телеканалов будет определять Нацсовет на основании результатов конкурса с учетом масштаба провайдера и использования им радиочастотного ресурса».

«Мы неоднократно подчеркивали необходимость уменьшения количества бесплатных телеканалов эфирного цифрового провайдера, однако, к сожалению, этого не увидели в предложенном документе. В случае введения платного пакета в открытом доступе должны оставить только программы универсальной программной услуги, в которых для всех категорий провайдеров нулевое роялти», — подчеркнул представитель ИнАУ Константин Жакун. В эту категорию попадают информационные вещатели, а также телеканалы общественного вещания.

Напомним, компания «Зеонбуд» сообщила Нацсовету о намерениях запуска платного пакета эфирного цифрового телевидения соответствующим письмом этой осенью.

Как известно, у «Зеонбуда» непрозрачная собственность. Народный депутат от «Народного фронта» Юрий Береза и внефракционный народный депутат Александр Шевченко 4 октября зарегистрировали законопроект о прозрачности собственности провайдера. Согласно документу, бенефициарами такой компании могут быть исключительно граждане Украины. Данный законопроект прошел Комитет по свободе слова, но пока не был вынесен на голосование в первом чтении.

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