В Киеве напали на журналиста Александра Леменова

8 ноября в Киеве напали на главного эксперта организации StateWatch, автора «Зеркала недели» Александра Леменова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если кому-то кажется, что одним нападением можно остановить меня в борьбе за новую Украину, то это пустая трата времени», — написал Леменов.

По словам журналиста, на него со спины напали два мужчины с кастетом, после чего применили баллончик. По факту нападения Леменов написал заявление в отделение полиции.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции уже открыл уголовное производство по статье «хулиганство», сообщается на сайте Нацполиции.

Напомним, две недели назад активист опубликовал на своей странице угрозы от Ольги Шарий, жены пророссийского видеоблогера Анатолия Шария.

Ранее Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в связи с угрозами от Андрея Портнова журналистам программы «Схемы».

Фото: Pixabay

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