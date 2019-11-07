Нацполиция открыла уголовное производство относительно угроз журналистам «Схем»

Национальная полиция Украины на своем сайте сообщила, что открыла уголовное производство в связи с угрозами журналистам программы «Схемы».

Указанные в деле ведомости будут рассматриваться по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Расследование начато по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов «Радио Свободы».

Напомним, бывший народный депутат и заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов пригрозил всей редакции программы «Схемы» и заявил, что может опубликовать персональные данные всех сотрудников редакции и подробную информацию об автомобилях журналистов.

До этого Портнов опубликовал данные водителя программы «Схемы», после чего «Радио Свобода» призвала привлечь бывшего нардепа к ответственности, а медиадвижение «Медіа за усвідомлений вибір» обратилось с таким заявлением к украинским властям и правоохранителям.

6 ноября заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил «Телекритике», что изначально уголовное производство не открывали так как не было соответствующего заявления в полицию от пострадавших.

Фото: Pixabay

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