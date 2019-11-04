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Портнов пригрозил журналистам программы «Схемы»

от Telekritika
От Telekritika 231
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Андрей Портнов заявил, что может опубликовать все персональные данные журналистов программы «Схемы».

Бывший народный депутат и заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов пригрозил всей редакции программы «Схемы» публикацией их персональных данных и личной информации. Об этом сообщает «Радио свобода».

Таким образом Портнов отреагировал на заявление журналистов о давлении с его стороны из-за того, что он обнародовал личные данные одного из членов съемочной группы, которая готовит расследование о связях бывшего чиновника с новой украинской властью и влиянии на нее.

«Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду «Схем», — говорится в заявлении редакции программы.

В ответ на это Андрей Портнов в своем Telegram-канале пригрозил опубликовать персональные данные уже всех сотрудников редакции и подробную информацию об автомобилях журналистов.

«Будем идти навстречу опаске и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные данные причастных сотрудников одиозного СМИ, места их проживания, биографии, паспортные данные и другие реквизиты до десятого колена», — заявил в сообщении Портнов. 

Также он не исключил возможной слежки за членами редакции «Схем»: «Думаю, не будут лишними и периодическая показательная прогулка с биноклем у места жительства, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в темное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемненными стеклами», — написал бывший нардеп.

Руководство «Радио Свободы» осудило разглашение персональных данных сотрудников и угрозы в их адрес со стороны Андрея Портнова и призвало правоохранительные органы привлекать к ответственности за такие действия.

«Неприемлемо, и похоже, противозаконно, чтобы кто-либо в Украине разглашал личную информацию, угрожал физическим вредом или любым другим образом совершал давление на журналистов за их профессиональную деятельность. Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, подрывающие веру общественности в приверженность Украины к свободе слова и просим обеспечить безопасность нашим журналистам и сотрудникам», — заявил президент «Радио Свобода»  Джейми Флай.

Напомним, ранее следователи ГБР получили разрешение на доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». Данное решение суда не поддается обжалованию. Речь идет о выпуске-расследовании «Mr. Petro Incognito» – про тайный отпуск Петра Порошенко на Мальдивах. В ответ редакция программы заявила, что видит ряд угроз и рисков из-за вынесенного судом постановления.

Фото: УНИАН

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