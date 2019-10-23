ГБР получило доступ к данным редакции программы «Схемы»

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Речь идет о выпуске-расследовании «Mr. Petro Incognito» – про тайный отпуск Петра Порошенко на Мальдивах. Авторы материала, опубликованного в декабре 2018 года — Михаил Ткач и Наталья Седлецкая.

Также следователи получили разрешение на доступ к ряду других данных редакции: графика работы журналистов, операторов, водителей и данных по их зарплатам.

Данное решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования относительно вероятной «незаконной переправки лиц», в частности, пятого Президента Украины через государственную границу «с использованием заведомо поддельных документов».

Срок действия постановления — один месяц. Если же редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следственных ГБР, имеет право разрешить провести обыск для поиска и изъятия указанных вещей и документов.

Перечень данных, который журналисты должны передать в ГБР таков:

весь отснятый материал;

информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи;

возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;

другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

Постановление обжалованию не подлежит .

Шеф-редактор «Схем» Наталия Седлецкая у себя на Facebook-странице пишет, что редакция программы видит ряд угроз и рисков из-за вынесенного судом постановления: чрезмерно большой обьем востребоаванных данных, риск раскрытия источников, риск обысков, непрогнозированость действий правоохранителей и невозможность обжалования.

Также журналистка подчеркнула, что в близжайшее редакция совместно с адвокатами сообщат о дальнейших юридических мерах: «В то же время, мы отмечаем, что не видим возможным предоставлять следствию внутреннюю редакционную информацию, которая явно не имеет отношения к существу уголовного дела, и несет потенциальные риски раскрытия журналистских источников. Это касается уголовных производств в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта».

Напомним, 6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконного пересечения через украинскую границу бывшего Президента Украины. Досудебное расследование проводится по трем статьям: «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», и «использование заведомо поддельного документа».

Хотя имени бывшего президента в сообщении не указано, “Радио Свобода” известила, что речь идет о Петре Порошенко. Согласно расследованию, президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вцелом стоил от $500 тысяч, что в эквиваленте составляет 14 млн. грн.

Журналисты программы предположили, что Президент Украины Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями, не проходя паспортный и таможенный контроль. В то же время Петр Порошенко отмечал, что границу он пересекал по своему паспорту.

Фото: Facebook-страница Наталии Седлецкой

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